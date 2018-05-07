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Vine 2 süresiz olarak ertelendi

Bir dönemin fenomen sosyal medya uygulaması Vine'ın geri dönmesi bekleniyordu. Fakat sosyal ağın kurucusu Dom Hofmann'ın açıklamalarına bakılırsa, bu geri dönüş oldukça zor görünüyor.
1 yıl
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2
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kuruluşundan kısa bir süre sonra Twitter tarafından satın alınan ve Ocak 2017'de kapatılan ücretsiz video barındırma uygulaması Vine, şu an Youtuber olan birçok ismin popüler olmasına öncülük etmişti. Geçtiğimiz günlerde, 6 saniyelik videoların paylaşıldığı sosyal ağın Vine 2 (V2) adıyla tekrar döneceği haberleri çıkmıştı. Görünen o ki bu geri dönüşün gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

Finansal problemler Vine 2 projesini zora soktu

Fenomen sosyal ağın kurucusu Dom Hofmann, yaptığı açıklamada: "Hepimiz bunun için çok heyecanlandık. Hayal kırıklığı yaşıyorum, çok ama çok üzgünüm." ifadelerini kullanırken açıklamalarına: "Vine 2 (V2) projesini belirsiz bir süre için ertelemek zorundayız. Görünüşe bakılırsa kendi kendini finanse etmesini planladığımız Vine 2 artık geçerli bir proje gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.
İlk birkaç aylık tahmini maliyetlerin, kişisel olarak finanse edilebilmenin de ötesine geçtiğini belirten Dom Hofmann, buna ek olarak yasal konuların da engeller teşkil ettiğini belirtiyor. Bu yasal engellerin ise Vine'ı satın alan Twitter'ın sürece dahil olma ihtimali olarak değerlendirilebilir. Açıklamalara bakılırsa Vine 2 şimdilik hafızalarımızda tatlı bir hayal olarak kalacak gibi görünüyor.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/vbx5bj/vine-2-postponed-v2 Yorum Yaz
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XFalconX 1 yıl
daha çıkmaz yenisi
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Kerim5100 1 yıl
Azalarak yok olması dileğiyle...
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