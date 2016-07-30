Vine önemini kaybetmeye başladı

Faaliyete girdiği ilk yıl, kısa video paylaşımı dönemini başlatan ve büyük ilgi gören Vine, yavaş yavaş kan kaybetmeye başladı. Analizler, Vine platformunun bazı eksiklikler yüzünden popülerliğini kaybettiğini gösteriyor.

Vine





Bir sosyal video paylaşım platformu oluşturmayı amaçlayan Vine, 2012 yılında Twitter tarafından satın alındığında ismini duyurmuştu. 6 saniyelik kısa videolar çekmeye imken tanıyan hizmet, kısa sürede mobil cihazlara gelmiş ve Twitter içerisine entegre edilmişti.

Hızlı içerik oluşturma ve paylaşma özellikleri sayesinde kitleler tarafından benimsenen Vine, bir dönem 200 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Aynı dönemde Instagram’ın da kısa video konseptine yer vermesi, Snapchat, Facebook ve YouTube platformlarının kullanıcı çalmaya başlaması, Vine ortamına ilgiyi azalttı.

BI Intelligence tarafından analizlere göre, Vine’ın en çok ilgi gören yaklaşık 10 000 kullanıcının yarısı hesabını kapattı veya video gönderilerini sona erdirdi. Her birinin en az 15 000 takipçisi olduğu düşünüldüğünde, platformun yüzde 1’lik kısmının etkilendiği görülüyor.

Problemler

Vine’ın rakiplerine göre bazı eksiklikleri söz konusu. Snapchat’in filtre ve etiket özellikleri ile Instagram’ın dahili düzenleme araçları Vine için bir eksiklik durumunda. Ayrıca rakiplerin uzun vadeli gelir kazandırma modelleri, yine Vine için dezavantaj durumunda. Platform, geçen ay itibariyle 140 saniyelik ve gelir getirebilecek tarzda videolara imkan tanıyacağını açıklamıştı. Bu hamle ile, aradaki farkı biraz olsun kapatabilecek.

Son olarak hakaret ve tehdide kadar varabilen ağır eleştirilerin engellenemiyor oluşu, önemli bir dezavantaj olarak görülüyor. Pek çok ünlü kullanıcı, ağır eleştiriler nedeniyle platformu bırakmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

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Yukarıda saydığımız dezavantajların Twitter tarafından mutlaka bir şekilde giderilmesi şart zira rakip platformlar sürekli kullanıcı çalmaya devam ediyor ve hali hazırda kullanıcı kazanmakta çok zorlanan Twitter’ın kendisi de bu gidişattan olumsuz etkilenebilir.