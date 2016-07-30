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Vine önemini kaybetmeye başladı

Hızlı içerik oluşturma ve paylaşma özellikleri sayesinde kitleler tarafından benimsenen Vine, bir dönem 200 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Şimdi işler tersine gidiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Faaliyete girdiği ilk yıl, kısa video paylaşımı dönemini başlatan ve büyük ilgi gören Vine, yavaş yavaş kan kaybetmeye başladı. Analizler, Vine platformunun bazı eksiklikler yüzünden popülerliğini kaybettiğini gösteriyor.

Vine


Bir sosyal video paylaşım platformu oluşturmayı amaçlayan Vine, 2012 yılında Twitter tarafından satın alındığında ismini duyurmuştu. 6 saniyelik kısa videolar çekmeye imken tanıyan hizmet, kısa sürede mobil cihazlara gelmiş ve Twitter içerisine entegre edilmişti.

Hızlı içerik oluşturma ve paylaşma özellikleri sayesinde kitleler tarafından benimsenen Vine, bir dönem 200 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Aynı dönemde Instagram’ın da kısa video konseptine yer vermesi, Snapchat, Facebook ve YouTube platformlarının kullanıcı çalmaya başlaması, Vine ortamına ilgiyi azalttı.

BI Intelligence tarafından analizlere göre, Vine’ın en çok ilgi gören yaklaşık 10 000 kullanıcının yarısı hesabını kapattı veya video gönderilerini sona erdirdi. Her birinin en az 15 000 takipçisi olduğu düşünüldüğünde, platformun yüzde 1’lik kısmının etkilendiği görülüyor.

Problemler

Vine’ın rakiplerine göre bazı eksiklikleri söz konusu. Snapchat’in filtre ve etiket özellikleri ile Instagram’ın dahili düzenleme araçları Vine için bir eksiklik durumunda. Ayrıca rakiplerin uzun vadeli gelir kazandırma modelleri, yine Vine için dezavantaj durumunda. Platform, geçen ay itibariyle 140 saniyelik ve gelir getirebilecek tarzda videolara imkan tanıyacağını açıklamıştı. Bu hamle ile, aradaki farkı biraz olsun kapatabilecek.

Son olarak hakaret ve tehdide kadar varabilen ağır eleştirilerin engellenemiyor oluşu, önemli bir dezavantaj olarak görülüyor. Pek çok ünlü kullanıcı, ağır eleştiriler nedeniyle platformu bırakmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un faaliyet kârı tüm beklentileri aştı"

Yukarıda saydığımız dezavantajların Twitter tarafından mutlaka bir şekilde giderilmesi şart zira rakip platformlar sürekli kullanıcı çalmaya devam ediyor ve hali hazırda kullanıcı kazanmakta çok zorlanan Twitter’ın kendisi de bu gidişattan olumsuz etkilenebilir. 

 

http://www.businessinsider.com/vine-is-wilting-as-key-stars-exit-2016-7 Yorum Yaz
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LastShip 3 yıl en beğenilen
Su editorlerin lisani degistirmesi lazim halihazirda ve zira dan baska baglac kullanmiyolar ve artik o kadar itici olmaya basladi ki zirayi okudugumda haberi kapatiyorum
Su editorlerin lisani degistirmesi lazim halihazirda ve zira dan baska baglac kullanmiyolar ve artik o kadar itici olmaya basladi ki zirayi okudugumda haberi ka...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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fuujitsu 3 yıl
Hayatımızda ciddi bir yer kaplamayan her şey kısa bir süre sonra bitmeye mahkum. İnsanlar sıkılıyor çünkü, yeni şeyler arıyorlar. Filtre imiş profilmiş, bunlarla alakası yok bence. Kısa süre sonra hepsinin modası geçecek sonra yerlerine yenileri gelecek. Bunun sonu yok.
Hayatımızda ciddi bir yer kaplamayan her şey kısa bir süre sonra bitmeye mahkum. İnsanlar sıkılıyor çünkü, yeni şeyler arıyorlar. Filtre imiş profilmiş, bunl...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Snapchat saçmalığında bitişini istiyorum
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Civitas Terrana 3 yıl
Vine yapısı gereği yaratıcılık, zeka, komedi, kaliteli içerik istiyor.



Oysa Snapchat'te böyle bir gereksinim yok. İnsanlar en doğal hâllerini koyuyor Snapchat'e.


Bence sorun burada. Vine, yapısını değiştirmeli.
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Speed-Force 3 yıl
Vine mı kaldı Allah aşkına? Ben artık scorp kullanıyorum.
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personalcomputer 3 yıl
Güçlü ama kısa süreli rüzgarlar...
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aygunn 3 yıl
Vine sanki çok önemliydi ya 100 arkadaşımdan 3-4 tanesi anca kullanıyordu. Yaygın birşey değildi zaten
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alemburda34 3 yıl
Vine ve Snapchat bana saçma geliyor hiçbir amaca hizmet etmiyor. Facebook, twitter ve instagram bana yetiyor diğerleri çok abartı. Zaten bu tarz programların hepsini yüklemeye kalksanız ne şarj dayanır ne internet.
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igetsky 3 yıl
tamami snapchat e kaydi
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NeuTRon_X 3 yıl
bir ara aykutu izliyorduk şimdi onunda havası kalmadı.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Snapchat saçmalığında bitişini istiyorum
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lapatid 3 yıl
facebook ve twitter harici platformlar trend oluyor sonra unutuluyor,kalici degiller.Aralarinda instagram iyi tutundu,snapchati de gorecegiz bakalim ne olacak.scorpdur vinedır bunlar kisa omurlu seyler.
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ProfesörX 3 yıl
Vineden snapchate geciyolar heralde
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ProfesörX 3 yıl
R.I.P Vine
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