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Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna sayılı haftalar kaldı

Virgin şirketler grubunun CEO'su Richard Branson, Virgin Galacitc şirketinin ilk uzay yolculuğunun çok yakın bir tarihte başlayacağını duyurdu. Branson'a göre ilk uçuş haftalar içinde gerçekleşecek.
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna sayılı haftalar kaldı
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Virgin şirketler grubunun kurucusu ve CEO'su olan İngiliz milyarder Richard Branson, 2004 yılında uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'i kurarak uzay yarışında yer alacaklarını duyurmuştu. Şirket 10 yılı aşkın süredir insanları uzaya taşıyacak araçlar geliştirmek için çalışırken 2014 yılında test uçuşunda meydana gelen kazada pilot hayatını kaybetmiş ve şirketin çalışmaları sekteye uğramıştı. Bununla birlikte dün CNBC'ye konuşan Richard Branson, şirketin haftalar içinde uzayda olacağını açıkladı.


İlk uçuşa çok az kaldı 

Bugüne kadar Virgin Galactic'in ilk uçuş tarihiyle ilgili pek çok kez açıklama yaptığını ancak bu açıklamalardaki tarihlerde uçuşun gerçekleşmediğini hatırlatan Branson, bu durumun utanç verici olduğunu belirtirken ''Aylar içinde değil; haftalar içinde uzayda olmalıyız.'' ifadesini kullandı. Virgin Galactic bu yılın başında yapılan açıklamayla 2019'da ilk yolcularını uzaya taşıyacağını duyurmuştu.


2014 yılındaki kazaya konu olan SpaceShipTwo isimli uzay aracının elde geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity isimli uzay aracı bu yıl nisan ve mayıs aylarında test edilmişti. Mayıs ayındaki testlerde 31 saniye boyunca çalışan motorlar VSS Unity'nin saatte 1.9 Mach hızıyla yeryüzünden 35 kilometre kadar yükseğe ulaşmasını sağlamıştı. Bununla birlikte gerçek uzay yolculuğunda VSS Unity'nin motorlarının 60 saniye boyunca çalışması gerekiyor.


İki pilot ve altı uzay turistini taşıyacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan VSS Unity Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkarak yolcularına yerçekimsiz ortamı deneyimleme ve Dünya'yı uzaydan görme imkanı sunacak. Şu an için uzay yolculuğunun bedelini 250 bin dolar olarak belirleyen şirket, ilerleyen yıllarda(on yıl içinde) bu miktarın 40-50 bin dolar seviyesine düşebileceğini belirtiyor. 


https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6256075/Virgin-Galactic-send-rocket-space-weeks-not-months-says-Richard-Branson.html Yorum Yaz
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Seyrim 7 ay
Paraya bak. Sanki aydan arsa satın alıyorsun da villa yaptıracak gibi..
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rohan32 7 ay
Bunların dolardan haberi yok
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FEARTR 7 ay
100 hafta sanırım
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