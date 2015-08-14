Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Virtuix Omni'ye yeni rakip geldi: Kat Walk

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
2
Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Virtuix Omni'ye yeni rakip geldi: Kat Walk
 
Kullanıcıları Oculus Rift ve benzerleriyle oyunların içerisine fiziksel olarak sokabilen oyuncu donanımı Virtuix Omni, yeni bir rakip daha kazandı. Kat Walk isimli yeni çözüm, Kickstarter üzerinde de koyduğu 100 bin dolar hedefi geçmeyi başardı.
Tuncay Çakmak ve ekibi tarafından geliştirilen Cyberith Virtualizer sonrası benzer altyapıda karşımıza çıkan ilk ürün olan Kat Walk, sanal gerçeklik dünyasına tüm vücut ile fiziksel girişin kapılarını aralıyor ve rakiplerinden çok daha büyük bir gövde ile geliyor. Kişileri giyilen aparat ile belinden tutan ve yükseliği ayarlanabilen ürün, bu sayede benzerlerinden daha açık bir kullanım yapısı sunuyor. Yürüme ile koşma yanında oturma, eğilme ve zıplama gibi hareketleri de takip edebilen Kat Walk, bu sayede oyunlar yanında sanal turizm için de kullanılabilecek bir alternatif ortaya koyuyor.
140 KG'a kadar kaldırabilen ve bağlantı noktasında standart USB portunu kullanan Kat Walk, 3 ekseli jiroskop ve 3 eksenli ivme ölçer birimleriyle etkili bir hareket takibi gerçekleştirebiliyor. Şimdilik sadece Windows işletim sistemli bilgisayarlar ile uyumlu olarak çalışabilen ürün, belirtildiği kadarıyla ilerleyen dönemde oyun konsollarına da destek verecek ve 2016 yılında sayıları artacak sanal gerçeklik başlıklarına etkili bir tamamlayıcı (Özellikle büyük alışveriş merkezleri için) oluşturacak.
Kickstarter üzerinde yapılacak en az 600$ bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebilen (Kargo ücreti dahil değil) Kat Walk'ın sunduğu deneyimi aşağıda izleyebilirsiniz.
Virtuix Omni'ye yeni rakip geldi: Kat Walk
 

https://www.kickstarter.com/projects/katvr/kat-walk-a-new-virtual-reality-locomotion-device Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mnbvb 4 yıl
Zeki Müren de bizi görecek mi ? :)))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
koşu bandına oranla daha az yer isgal diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim