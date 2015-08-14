Virtuix Omni'ye yeni rakip geldi: Kat Walk

Kullanıcıları Oculus Rift ve benzerleriyle oyunların içerisine fiziksel olarak sokabilen oyuncu donanımı Virtuix Omni, yeni bir rakip daha kazandı. Kat Walk isimli yeni çözüm, Kickstarter üzerinde de koyduğu 100 bin dolar hedefi geçmeyi başardı.

Tuncay Çakmak ve ekibi tarafından geliştirilen Cyberith Virtualize r sonrası benzer altyapıda karşımıza çıkan ilk ürün olan Kat Walk, sanal gerçeklik dünyasına tüm vücut ile fiziksel girişin kapılarını aralıyor ve rakiplerinden çok daha büyük bir gövde ile geliyor. Kişileri giyilen aparat ile belinden tutan ve yükseliği ayarlanabilen ürün, bu sayede benzerlerinden daha açık bir kullanım yapısı sunuyor. Yürüme ile koşma yanında oturma, eğilme ve zıplama gibi hareketleri de takip edebilen Kat Walk, bu sayede oyunlar yanında sanal turizm için de kullanılabilecek bir alternatif ortaya koyuyor.

140 KG'a kadar kaldırabilen ve bağlantı noktasında standart USB portunu kullanan Kat Walk, 3 ekseli jiroskop ve 3 eksenli ivme ölçer birimleriyle etkili bir hareket takibi gerçekleştirebiliyor. Şimdilik sadece Windows işletim sistemli bilgisayarlar ile uyumlu olarak çalışabilen ürün, belirtildiği kadarıyla ilerleyen dönemde oyun konsollarına da destek verecek ve 2016 yılında sayıları artacak sanal gerçeklik başlıklarına etkili bir tamamlayıcı (Özellikle büyük alışveriş merkezleri için) oluşturacak.

Kickstarter üzerinde yapılacak en az 600$ bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebilen (Kargo ücreti dahil değil) Kat Walk'ın sunduğu deneyimi aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/katvr/kat-walk-a-new-virtual-reality-locomotion-device