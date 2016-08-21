Vision Mercedes-Maybach 6 konsepti

Bazı teaser görüntüler ve sızan görsellerin ardından Vision Mercedes-Maybach 6 konsept aracı nihayet geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Böylelikle konsept modelin 2+2 şeklinde coupe ve tamamen elektrikli olduğunu artık biliyoruz.

Neredeyse 6 metre uzuluğuyla Vision Mercedes-Maybach 6 oldukça uzun bir dingil açıklığına sahip ve 2017'de seri üretime çıktığında Rolls Royce Wraith ve diğer lüks spor coupe modellere rakip olacak.

Resmi detaylara göre tamamen elektrikli olan konsept araç 740 beygir güce sahip ve 200 milin üzerinde menzile sahip. Performans tarafında etkileyici değerlere sahip olan aracın 0-100km/s hızlanması 4 saniyenin altında gerçekleşirken son sürati ise 250km/s ile sınırlandırılmış. Hızlı şarj özelliğine sahip olan araç 5 dakikalık şarj edilme ile size 100 km ekstra menzil sunuyor. Araçta son dönemde popülerleşen otonom sürüş yeteneği de bulunuyor.

24 inçlik jantları, uzun kaputu ve yuvarlatılmış arkasıyla oldukça fütüristik görünen konsept iç tasarımı ise günümüzden 20 yıl ileri duruyor. Sürücünün önündeki ekran bütün araç ve navigasyon bilgilerini içerirken, ön cam ise sürüş bilgilerini göstermek için ekran olarak da hizmet edebiliyor.

Konseptin daha geniş, daha uzun ve daha lüks bir model olarak S-Class Coupe'nin üstünde yer alacağı düşünülürken. Aracın seri üretim versiyonun önümüzdeki sene Avrupa'da €275 bin fiyat seviyesinde satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/maybach/96658/official-vision-mercedes-maybach-6-concept-coupe-previews-2017-production-car