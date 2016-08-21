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Vision Mercedes-Maybach 6 konsepti

Merakla beklenen Vision Mercedes-Maybach 6 konsept aracı nihayet duyuruldu. 6 metreye yaklaşan uzunluğu sahip araç dış tasarımıyla olduğu kadar iç tasarımıyla dikkay çekiyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,2b
1
58
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bazı teaser görüntüler ve sızan görsellerin ardından Vision Mercedes-Maybach 6 konsept aracı nihayet geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Böylelikle konsept modelin 2+2 şeklinde coupe ve tamamen elektrikli olduğunu artık biliyoruz.
Neredeyse 6 metre uzuluğuyla Vision Mercedes-Maybach 6 oldukça uzun bir dingil açıklığına sahip ve 2017'de seri üretime çıktığında Rolls Royce Wraith ve diğer lüks spor coupe modellere rakip olacak.
Resmi detaylara göre tamamen elektrikli olan konsept araç 740 beygir güce sahip ve 200 milin üzerinde menzile sahip. Performans tarafında etkileyici değerlere sahip olan aracın 0-100km/s hızlanması 4 saniyenin altında gerçekleşirken son sürati ise 250km/s ile sınırlandırılmış. Hızlı şarj özelliğine sahip olan araç 5 dakikalık şarj edilme ile size 100 km ekstra menzil sunuyor. Araçta son dönemde popülerleşen otonom sürüş yeteneği de bulunuyor.
24 inçlik jantları, uzun kaputu ve yuvarlatılmış arkasıyla oldukça fütüristik görünen konsept iç tasarımı ise günümüzden 20 yıl ileri duruyor. Sürücünün önündeki ekran bütün araç ve navigasyon bilgilerini içerirken, ön cam ise sürüş bilgilerini göstermek için ekran olarak da hizmet edebiliyor.
Konseptin daha geniş, daha uzun ve daha lüks bir model olarak S-Class Coupe'nin üstünde yer alacağı düşünülürken. Aracın seri üretim versiyonun önümüzdeki sene Avrupa'da €275 bin fiyat seviyesinde satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/maybach/96658/official-vision-mercedes-maybach-6-concept-coupe-previews-2017-production-car Yorum Yaz
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SkewCurrent 3 yıl en beğenilen
Almanya'da asgari ücret alan birisi tüm maaşını biriktirerek 15,5 yılda bu arabayı alabiliyor. Türkiye'de %15 ÖTV + %18 KDV'yi de hesaba katınca yaklaşık 79,5 yıl çalışarak alınabiliyor.



Bilin istedim.
Almanya'da asgari ücret alan birisi tüm maaşını biriktirerek 15,5 yılda bu arabayı alabiliyor. Türkiye'de %15 ÖTV + %18 KDV'yi de hesaba katınca yaklaşık 79,5 ...
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2 Yanıt Yanıtla +76
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YasinKsmG 3 yıl 001ATB
001ATB

Bu haberi yapan arkadaş sallamakta sınır tanımamış. Mercedesin böyle bir aracı yok yakın zamanda çıkmayacak da.Bu sadece tasarlanmıiş bir konsept araç.Ama haberi yapan arkadaş ne hikmetse aracın fiyatına kadar bilgi veriyor bize.

Sayın Mesut Çevik böyle haber yapan editörlerinizi biraz daha kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.Donanım habere haber olsun diye yapılan haberler hiç yakışmıyor.

Madem öyle Mercedes-Benz orijinal kanalında neden yayınlıyor video

001ATBBu haberi yapan arkadaş sallamakta sınır tanımamış. Mercedesin böyle bir aracı yok yakın zamanda çıkmayacak da.Bu sadece tasarlanm...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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001ATB 3 yıl
Bu haberi yapan arkadaş sallamakta sınır tanımamış. Mercedesin böyle bir aracı yok yakın zamanda çıkmayacak da.Bu sadece tasarlanmıiş bir konsept araç.Ama haberi yapan arkadaş ne hikmetse aracın fiyatına kadar bilgi veriyor bize.
Sayın Mesut Çevik böyle haber yapan editörlerinizi biraz daha kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.Donanım habere haber olsun diye yapılan haberler hiç yakışmıyor.
Bu haberi yapan arkadaş sallamakta sınır tanımamış. Mercedesin böyle bir aracı yok yakın zamanda çıkmayacak da.Bu sadece tasarlanmıiş bir konsept araç.Ama haber...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 2 yıl
Mercedes ergen kafasını yaşıyor. Rolls-Royce ve Bentley Mercedes-Maybach'ın yanında uçaktır Mercedes-Maybach da onların yanında kuş serisidir. Bu sınıfta ister sevin, ister sevmeyin ama İngilizler 1 numaradır. Bu sınıfta İngilizler tartışmasız liderdir. Bu pazar ancak iki markaya yeter. Mercedes-Maybach ile boşuna akıntıya kürek çekiyor. Rolls-Royce ve Bentley varken Maybach'ın yüzüne bakan olmaz ancak Vision 6 belki Maybach için dengeleri değiştirebilen bir model olabilir
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DH Misafiri 2 yıl
Ferrari ve Lamborghini neden mühendislik harikasıdır. Her markanın böyle süpersonik konseptleri vardır. Asıl mühim olan konsept gibi görünen araçları seri üretimle gerçekçi şartlara dayanacak şekilde üretmek, üretebilmek. İşte bu yüzden Ferrari ve Lamborghini mühendislik harikasıdır
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Barni Moloztaş 3 yıl
Arkası ne öyle maşallah
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Gukama 3 yıl
300 sl e benzemiş arkası, güzel olmuş
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DH Misafiri 3 yıl
Maybach markasıyla bile Rolls-Royce ve Bentley'e rakip olamamışlardı şimdi Mercedes-Maybach ile Rolls-Royce ve Bentley'e mi rakip olacaklar çok komik
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mustafareyiz 3 yıl
Çakma maserati olmuş ön taraf
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Mmertkk 3 yıl
Rollce royce wraith varken merco almam sahsen
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Citizen'in Pengueni 3 yıl
Bizim evden büyük bu.
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StaatSanWalt 3 yıl
Bosver 0-100 4 saniyede cikmasini, 200 mil gitmesini, tok kapi sesi var mi en onemlisi?
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ne diyorum 3 yıl
Bu nedir la. Buna sahip olsam her sabah öperek uyandırırdım bunu
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