Visual Studio RC 2017’ye yeni güncelleme geldi

Visual Studio ürünlerini takip eden kullanıcılarımızın hatırlayacağı gibi birkaç ay önce Microsoft tarafından Visual Studio 2017 resmi olarak tanıtılmıştı. Ayrıca tanıtımla beraber “release candidate” yani sürüm adayı da ortaya çıkmıştı. Visual Studio’nun bu son serisi, Visual Studio “15” adıyla uzun bir süredir önizleme durumundaydı. Bu yeni seri ile öncekilere bazı geliştirmeler yapılmış, ayrıca mobil ve çapraz platform geliştirmeye verilen önem artırılmış durumda.

Şimdi de Microsoft tarafından Visual Studio 2017 için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu güncellemeyle beraber bazı yeni özellikler eklenmiş ve bazı sorunlar düzeltilmiş. Ayrıca Microsoft tarafından Visual Studio 2017 Release Candidate (RC) için yayınlanan bu güncellemenin getirdikleriyle alakalı bir özet rapor da yayınlandı. Raporda geçen bazı yenilik ve düzeltmeler şu şekilde:

.NET Core ve ASP.NET Core iş yükleri önizlemeden kaldırıldı. .NET Core ve ASP.NET Core Tooling’in bazı hataları düzeltildi ve kullanılabilirlik artırıldı. Team Explorer üzerinden istediğiniz proje ve depoyu bulma işlemi kolaylaştırıldı. Yoğun istek üzerine “Advanced Save” özelliği geri getirildi. Donma gibi yüklemeyle alakalı çeşitli sorunlar ortadan kaldırıldı. Yüklemenin başarısız olması durumunda kullanılmak üzere “yeniden dene” butonu eklendi ve başlat menüsünde farklı Visual Studio sürümlerinin daha iyi ayırt edilecek hale gelmesi sağlandı.

Ayrıca, yeni sürüm de dikkat çeken diğer bir nokta ise Veri Bilimi ve Python geliştirme ortamı iş yüklerinin kaldırılmış olması. Microsoft’tan gelen bir açıklamada, Visual Studio 2017’nin halka açık sürümünün yayınlanmasına yaklaşıldıkça bazı özelliklerin gereklilikleri karşılayamayacak olduğu belirtildi. Bu gereklikler arasından İngilizce dışındaki dillere çeviri de var. Sonuç olarak, bu gibi durumların daha sonradan ayrı indirilebilir paketlerle halledileceği belirtildi.

Son olarak, Microsoft tarafından sürüm adayını kullanan kullanıcıların hataları bildirmesi, gelişmeleri ilgili forumlarda takip etmesi ve UserVoice üzerinden sesli önerilerde bulunması istendi. Visual Studio 2017 Release Candidate’nin son sürümündeki tüm düzeltmeler ve bilinen hataların listesini aşağıdaki Microsoft sayfasından görüntüleyebilirsiniz:

https://www.visualstudio.com/en-us/news/releasenotes/vs2017-relnotes#a-idknownissues-aknown-issues