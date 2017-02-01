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Visual Studio RC 2017’ye yeni güncelleme geldi

Microsoft’un birkaç ay önce duyurduğu ve Visual Studio 15 adıyla da bilinen Visual Studio 2017’nin sürüm adayına yeni güncelleme geldi. Detaylar haberimizde
2 yıl
2,6b
1
10
Diğer Yazılım
Alper Çakan
Yazar
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Visual Studio ürünlerini takip eden kullanıcılarımızın hatırlayacağı gibi birkaç ay önce Microsoft tarafından Visual Studio 2017 resmi olarak tanıtılmıştı. Ayrıca tanıtımla beraber “release candidate” yani sürüm adayı da ortaya çıkmıştı. Visual Studio’nun bu son serisi, Visual Studio “15” adıyla uzun bir süredir önizleme durumundaydı. Bu yeni seri ile öncekilere bazı geliştirmeler yapılmış, ayrıca mobil ve çapraz platform geliştirmeye verilen önem artırılmış durumda.
Şimdi de Microsoft tarafından Visual Studio 2017 için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu güncellemeyle beraber bazı yeni özellikler eklenmiş ve bazı sorunlar düzeltilmiş. Ayrıca Microsoft tarafından Visual Studio 2017 Release Candidate (RC) için yayınlanan bu güncellemenin getirdikleriyle alakalı bir özet rapor da yayınlandı. Raporda geçen bazı yenilik ve düzeltmeler şu şekilde:
  1. .NET Core ve ASP.NET Core iş yükleri önizlemeden kaldırıldı. .NET Core ve ASP.NET Core Tooling’in bazı hataları düzeltildi ve kullanılabilirlik artırıldı.
  2. Team Explorer üzerinden istediğiniz proje ve depoyu bulma işlemi kolaylaştırıldı.
  3. Yoğun istek üzerine “Advanced Save” özelliği geri getirildi.
  4. Donma gibi yüklemeyle alakalı çeşitli sorunlar ortadan kaldırıldı.
  5. Yüklemenin başarısız olması durumunda kullanılmak üzere “yeniden dene” butonu eklendi ve başlat menüsünde farklı Visual Studio sürümlerinin daha iyi ayırt edilecek hale gelmesi sağlandı.
Ayrıca, yeni sürüm de dikkat çeken diğer bir nokta ise Veri Bilimi ve Python geliştirme ortamı iş yüklerinin kaldırılmış olması. Microsoft’tan gelen bir açıklamada, Visual Studio 2017’nin halka açık sürümünün yayınlanmasına yaklaşıldıkça bazı özelliklerin gereklilikleri karşılayamayacak olduğu belirtildi. Bu gereklikler arasından İngilizce dışındaki dillere çeviri de var. Sonuç olarak, bu gibi durumların daha sonradan ayrı indirilebilir paketlerle halledileceği belirtildi.
Son olarak, Microsoft tarafından sürüm adayını kullanan kullanıcıların hataları bildirmesi, gelişmeleri ilgili forumlarda takip etmesi ve UserVoice üzerinden sesli önerilerde bulunması istendi. Visual Studio 2017 Release Candidate’nin son sürümündeki tüm düzeltmeler ve bilinen hataların listesini aşağıdaki Microsoft sayfasından görüntüleyebilirsiniz:

https://www.visualstudio.com/en-us/news/releasenotes/vs2017-relnotes#a-idknownissues-aknown-issues Yorum Yaz
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
o değilde bu microsoft formattan sonra "Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" gibi bir zımbırtıyı program ve oyunlar için bu kadar gerekliyken otomatik olarak yüklemiyor da milleti uğraştıyor iso içinde o kadar gereksiz şey var millet formattan sonra bunlarla uğraşıyor 2005,2008,2010,2012,... 32bit/64bit falan uğraş dur directx i bile sonradan yüklemek gerekiyor
o değilde bu microsoft formattan sonra "Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" gibi bir zımbırtıyı program ve oyunlar için bu kadar gerekliyken otomati...
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pUnduli 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61
Korsan kullanıyoruz fiyatından dolayı o yüzden ilgilendirmiyor bizi

Community Edition neden iş görmüyor?
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Firaristt 2 yıl
RC-Release Candidate- yani nihai olarak yayınlanacak bir sürüm değil. Bu yüzden biraz havada kalıyor gibi. Nihai sürüm yayınlandığında ne var ne yok diye paylaşılması daha iyi olur, sonuçta daha "bitmemiş" bir şey var ve güncellenmeye devam ediyor.
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Ghostbf 2 yıl Firaristt
release candidate sürüm adayı demektir ve genelde ekstra özellik eklenmez buglar giderilip yayınlanır. yani sonuçta "bitmiş" birşey var ortada sadece sorunları olabilir. Ve ben 2017 rc kullanıyorum şu ana kadar da herhangi bir problemim olmadı.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Korsan kullanıyoruz fiyatından dolayı o yüzden ilgilendirmiyor bizi
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pUnduli 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61
Korsan kullanıyoruz fiyatından dolayı o yüzden ilgilendirmiyor bizi

Community Edition neden iş görmüyor?
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Firaristt 2 yıl Mehmet_Ali61
Ve yazılımcı olacaksınız. Ayıp yav. Millet sizin oyununuzu korsan kullansa güzel mi olur? Ücretsiz community sürümü varken yaptığınızın hiç bir açıklaması olamaz.
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Gencbeyiin 2 yıl
Sürüm notları
visualstudio.com/...
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pUnduli 2 yıl
Visual Studio iyi güzel de bloatware tadında çok büyük bir pakete dönüştü. Birde işin aslı VB6 dan sonra giriş bariyeri düşük, gerçek anlamda bir RAD tool ihtiyacı vardı, keşke VB platformu ayrı devam etseydi Microsoft için çok daha iyi olurdu.
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Amd64x2 2 yıl
"RAD Studio forever" ............. desem de arduino için bile eklentisi olduğunu gördükçe imrenmiyor değilim, çok esnek çok konforlu bir IDE, MS nin office ile birlikte yaptığı en iyi şey, kaynak ve help de rakipsiz.
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
o değilde bu microsoft formattan sonra "Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" gibi bir zımbırtıyı program ve oyunlar için bu kadar gerekliyken otomatik olarak yüklemiyor da milleti uğraştıyor iso içinde o kadar gereksiz şey var millet formattan sonra bunlarla uğraşıyor 2005,2008,2010,2012,... 32bit/64bit falan uğraş dur directx i bile sonradan yüklemek gerekiyor
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microsoft, update ve
4 etiket daha visual studio 2017 Diğer Yazılım Yazılım Alper Çakan
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