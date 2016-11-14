Visual Studio platformu Mac’e geliyor

Microsoft’un uzun yıllardır Windows işletim sistemine özgü olarak kullanımda olan kodlama platformu Visual Studio yakın zamanda Mac sistemlere de geliyor. Yanlışlıkla ortaya çıkan dökümanlar büyük sürprizin habercisi.

Apple Geliştiricilerine Müjde

Microsoft’un resmi bloğunda görünen ancak kısa süre sonra kaldırılan duyuru, Apple tarafındaki geliştiricileri oldukça sevindirecek. Yıllardır Mac üzerinde Visual Studio için sanal makine kullanan veya Windows bilgisayarlarda çalışmak zorunda kalan kullanıcılar rahat bir nefes alacaktır.

Mac için Visual Studio platformunun önümüzdeki günlerde yapılacak Connect etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Firma etkinlikte teknik detayları ve platformun ne zaman Mac kullanıcılarının erişimine açılacağı bilgisini verecek.

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Microsoft’un hizmetlerini farklı platformlara açma stratejisi aslında yeni CEO Satya Nadella sonrasında başladı. Android cihazlarda ofis uygulamalarının varsayılan olarak yer alması, Linux komut satırı Bash’ın ilk kez yerleşik olarak Windows’a gelmesi gibi yenilikler Nadella zamanında gelişti. Nadella kendi katı ekosistemini oluşturmak yerine diğer platformların kullanıcılarını bulut hizmeti ile tanıştırabilmeyi hedefliyor. Atılan adımlar bu hedefin bir parçası.