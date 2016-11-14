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Visual Studio platformu Mac’e geliyor

Visual Studio ortamını kullanan ancak bir Mac bilgisayarı olduğu için sanal makine gibi farklı yollara başvurmak zorunda kalan geliştiriciler için önemli bir sürpriz yolda.
2 yıl
2,5b
1
22
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un uzun yıllardır Windows işletim sistemine özgü olarak kullanımda olan kodlama platformu Visual Studio yakın zamanda Mac sistemlere de geliyor. Yanlışlıkla ortaya çıkan dökümanlar büyük sürprizin habercisi.

Apple Geliştiricilerine Müjde

Microsoft’un resmi bloğunda görünen ancak kısa süre sonra kaldırılan duyuru, Apple tarafındaki geliştiricileri oldukça sevindirecek. Yıllardır Mac üzerinde Visual Studio için sanal makine kullanan veya Windows bilgisayarlarda çalışmak zorunda kalan kullanıcılar rahat bir nefes alacaktır.

Mac için Visual Studio platformunun önümüzdeki günlerde yapılacak Connect etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Firma etkinlikte teknik detayları ve platformun ne zaman Mac kullanıcılarının erişimine açılacağı bilgisini verecek.

Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"

Microsoft’un hizmetlerini farklı platformlara açma stratejisi aslında yeni CEO Satya Nadella sonrasında başladı. Android cihazlarda ofis uygulamalarının varsayılan olarak yer alması, Linux komut satırı Bash’ın ilk kez yerleşik olarak Windows’a gelmesi gibi yenilikler Nadella zamanında gelişti. Nadella kendi katı ekosistemini oluşturmak yerine diğer platformların kullanıcılarını bulut hizmeti ile tanıştırabilmeyi hedefliyor. Atılan adımlar bu hedefin bir parçası.

 

http://www.theverge.com/2016/11/14/13621116/microsoft-visual-studio-coming-to-mac Yorum Yaz
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NeroWin 2 yıl en beğenilen
Ya arkadaşlar bunlar rakip firmalar mı sanki böyle tartışıyorsunuz. Görende biri doğu bloğu diğer batı bloğu zanneder. 2 Amerikan firması. Danışıklı dövüş ediyorlar işte.
Apple yıllardır Samsung'un burnundan getiriyor 2-3 patent için. Hangi Amerikan firması kendi aralarında böyle patent davalarıyla boğuşmuş..
Ya arkadaşlar bunlar rakip firmalar mı sanki böyle tartışıyorsunuz. Görende biri doğu bloğu diğer batı bloğu zanneder. 2 Amerikan firması. Danışıklı dövüş ediyo...
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Roark 2 yıl
Benim merak ettiğim şu,
Ben visual studio ile sql veritabanı kullanan bir program yazarsam orada patlayacağım. Visual studio ile yazdığım programın veritabanını windows bir sunucuya baktırsam olur mu ki merak ettim.
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JSDeveloper 2 yıl Roark
Yazdığın uygulamanın framework ü önemli. Eğer Net Core ile yazarsan hem macOs hem de windows hatta linux üzerinde çalıştırabilirsin. SQL Server in ya linux tabanlı ya da windows tabanlı bir sunucuda olmalı. MacOs için Sql Server yok.
Eğer yazdığın uygulama .Net Framework ü üzerinde ise bu sefer MacOs ce Linuxta çalışmaz çünkü .Net o platformlarda yok.
Bir diğer seçenek ise Mono Framework kullanmak. Bir nevi .Net Framework un editlenmiş hali. Onu kullanırsan da MacOs ve Linux üzerine o paketleri yükleyip kullanabilirsin.
Server için söylediklerim 3 yol içinde geçerli.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Yav he yanlışıklı yayınlanmıştır. adam yanlışlıkla print screen alıp yanlışlıkla bir siteye yüklemiş.
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N4thanAlgren 2 yıl
Visual Studio for Mac'in ilk önizleme sürümü, resmi olarak yayınlandı. Yeni önizleme sürümünü visualstudio.com/... bu linkten indirebilirsiniz. Kaynak: codex.com.tr/...
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Xenom 2 yıl
Xamarin Studio vardı. Onu geliştirip Visual Studio'ya genişletiyorlar anlaşılan.
Güzel gelişme. İş yerimde VS Code kullanıyorum çok memnunum.
Eski işimde de Xamarin Studio kulllanıyordum. O zamanlar Microsoft almamıştı
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FatihAsl 2 yıl
Linux a gelirse o zaman sevinirim
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bersgurs 2 yıl
Süpriz değil ki bu .NET Core un geliştirilmesiyle beraber araçların tüm platformlara yayılması gayet beklenen bir olay.
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LimeLightAFE 2 yıl
C# bence yayılmalı da güzel bir dil.Onun dışında saten mac da visual studio yok muydu ki ?
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CENS. 2 yıl
Gelsin aga gelsin ya. Aldık duruyor kenarda. PS ve DW hariç kullanamıyorum vallahi. Tamam kaliteli sistem ama windows kadar yaygın değil. Çok önemli bi tespit yaptım tebrik edin beni pıliz. :D
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strahd_von_zarovich 2 yıl
XCode ve QT varken , Visual Studio'yu ne için kullanalım ?
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javaprof 2 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich
XCode ve QT varken , Visual Studio'yu ne için kullanalım ?

hala mono projesi stabil değil.
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Murat.Ak 2 yıl
Visual Studio Code var zaten, ne gerek vardı şimdi.
Bir tanesini geliştirin adam gibi tam geliştirin,
aynı anda birden fazla sistem geliştirmeyin.
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