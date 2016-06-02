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Vivendi, Gameloft’un çoğunluk hissesine sahip oldu

Ubisoft ve Gameloft üzerinde uzun süredir büyük emeller beslediği bilinen Vivendi, yavaş yavaş emellerini gerçekleştiriyor. Firma ilk olarak Gameloft’u kontrolü altına aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivendi, Gameloft’un çoğunluk hissesine sahip oldu

Mobil taraftaki başarılı oyunları ile kült geliştiricilerden birisi haline gelen Gameloft, oyun devlerinin de iştahını kabartıyordu. Bir süredir firmada gözü olan Vivendi, büyük mücadele sonrasında çoğunluk hisseye sahip olmayı başardı.

Mücadele diyoruz zira, Vivendi yılın başlarında Gameloft için resmi bir teklif yapmıştı ancak Gameloft bu teklifi reddetmişti. Vivendi ise vazgeçmedi ve yavaş yavaş firmanın hisselerini satın almaya başladı. Gameloft da buna karşı hamle yaptı ve gerek aile içerisinden gerekse dışarıdan gelen yatırımlarla sermayesini artırdı. Bununla birlikte Vivendi pes etmedi ve nihayet yüzde 62 civarında denk gelen hisseye hakim olmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "İki kardeşin hikayesi mobilde"

Çoğunluk hissesi ile birlikte Vivendi artık Gameloft’un kontrolünü ve yönetim kurulunda da yüzde 56 oy hakkını elde etmiş oldu. Vivendi ayrıca Gameloft’un kardeş firması Ubisoft hisselerinin de yüzde 17’sine sahip. Firmanın iki ismi birleştirerek tek bir marka altında toplayacağı ve daha kaliteli yapımlara yöneleceği bir süredir dile getiriliyor. Vivendi, Ubisoft’u satın almak gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı.

Vivendi daha önce Activision Blizzard’ın çoğunluk hissesine de sahipti ancak Activision, 425 milyon dolar karşılığında tüm hisseleri satın aldı ve bağımsızlığını kazandı. Bakalım Gameloft tarafından böyle bir hamle gelecek mi? Gameloft’un ise toplam değeri 780 milyon dolar civarına yükseldi.

 

http://techcrunch.com/2016/06/01/vivendis-hostile-bid-for-gameloft-suggests-more-acquisitions-on-the-way/ Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen kaptanos
kaptanos
425 milyon dolarlar, 780 milyon dolarlar havada uçuşuyor. Asgari ücrete çalışanların vay haline.

ne alakası var
kaptanos425 milyon dolarlar, 780 milyon dolarlar havada uçuşuyor. Asgari ücrete çalışanların vay haline.ne alakası var...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Michaelb 3 yıl
Sadece grafik içi boş oyunlarla zengin oldu
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Ohol Oula 3 yıl
Paralara bak arkadaş..
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MS4343 3 yıl
Vay babam vay!!! Mobil oyun yapan gamelofta bak ...780 milyon dolarlik bir şirket olmuş....cogu oyunuda beles.oyun ici satin almadan voleyi vuruyor demekki
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nyanaa 3 yıl MS4343
Mobil oyunlarfa freemium yani uygulama ici satin almada daha cok kar getiriyor
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Barni Moloztaş 3 yıl
Vivident mi
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28ky28 3 yıl
gameloft daha fazla para kazanmak için bozdu kendini inş kendine gelirler.
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Mianfei 3 yıl
Vivendi ney ilk kez duydum ben ?
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alp0007 3 yıl
Bu yatırımların mobil uygulamaların hem kullanış, hemde müşteri hizmetleri bakımından kalitesini arttırması lazım. Hayırlısı...
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V4LKyR 3 yıl
Vivendi nedir? Antonio Vivaldi'nin bir arkadaşı mı acaba?
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kaptanos 3 yıl
425 milyon dolarlar, 780 milyon dolarlar havada uçuşuyor. Asgari ücrete çalışanların vay haline.
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canguler917 3 yıl kaptanos
kaptanos
425 milyon dolarlar, 780 milyon dolarlar havada uçuşuyor. Asgari ücrete çalışanların vay haline.

ne alakası var
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