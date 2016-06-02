Vivendi, Gameloft’un çoğunluk hissesine sahip oldu

Mobil taraftaki başarılı oyunları ile kült geliştiricilerden birisi haline gelen Gameloft, oyun devlerinin de iştahını kabartıyordu. Bir süredir firmada gözü olan Vivendi, büyük mücadele sonrasında çoğunluk hisseye sahip olmayı başardı.

Mücadele diyoruz zira, Vivendi yılın başlarında Gameloft için resmi bir teklif yapmıştı ancak Gameloft bu teklifi reddetmişti. Vivendi ise vazgeçmedi ve yavaş yavaş firmanın hisselerini satın almaya başladı. Gameloft da buna karşı hamle yaptı ve gerek aile içerisinden gerekse dışarıdan gelen yatırımlarla sermayesini artırdı. Bununla birlikte Vivendi pes etmedi ve nihayet yüzde 62 civarında denk gelen hisseye hakim olmayı başardı.

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"İki kardeşin hikayesi mobilde"

Çoğunluk hissesi ile birlikte Vivendi artık Gameloft’un kontrolünü ve yönetim kurulunda da yüzde 56 oy hakkını elde etmiş oldu. Vivendi ayrıca Gameloft’un kardeş firması Ubisoft hisselerinin de yüzde 17’sine sahip. Firmanın iki ismi birleştirerek tek bir marka altında toplayacağı ve daha kaliteli yapımlara yöneleceği bir süredir dile getiriliyor. Vivendi, Ubisoft’u satın almak gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı.

Vivendi daha önce Activision Blizzard’ın çoğunluk hissesine de sahipti ancak Activision, 425 milyon dolar karşılığında tüm hisseleri satın aldı ve bağımsızlığını kazandı. Bakalım Gameloft tarafından böyle bir hamle gelecek mi? Gameloft’un ise toplam değeri 780 milyon dolar civarına yükseldi.