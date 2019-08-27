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Vivo NEX 3 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Çinli teknoloji dvei Vivo, Eylül ayında yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'nin teknik özellikleri internete sızdırıldı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıkaran bir taslak çizim yayınlanmıştı. Daha sonra Vivo’nun Ürün Müdürü Li Xiang, akıllı telefonun canlı görüntüsünü paylaştı. Bugün ise şirket, Vivo NEX 3 5G varyantının Eylül ayında Çin'de tanıtılacağını açıkladı.
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Akıllı telefonun teknik özellikleri de internete sızdırılmış durumda. 5G bağlantısını destekleyen cihaz yüzde 99.6 gibi oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunacak. Ayrıca Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 64 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi ile geleceği söyleniyor.

Cam tasarım ve UFS 3.0 depolama

Vivo NEX 3 cam tasarıma sahip olacak. Akıllı telefonun UFS 3.0 depolama birimi ile piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Pil kapasitesi henüz belli olmasa da gelen bilgiler 44 W hızlı şarjı destekleyeceği yönünde. Şelale ekranlı cihaz 3.5 mm kulaklık girişini koruyacak.

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smart1978 19 dk.
Masa ortusu ekranli demek daha dogru. Selale degince dinamik bir akiskanlik ifade ediyor ve cagristiyorken ekranin duragan olmasi acisindan masa ortus daha uygundur :)
Kavisli ekran cilginligi bakalim ne zaman bitecektir!
Google bile hic tercih etmiyor referans telefonlarinda bile hic olmadi, O yuzden anlami da yoktur. Onun disinda guncel hizli bilesenlerle gelmesi iyi bir gelisme...
CAM tasarim da bence vazgecilmeli kaliteli karbonfiber arka kisimlarla kablosuz sarj da edilebilir hem geri kalan kasasi metal olmasi ile de dayanikli guvenlilir elde kaymayan bir cihaz kasasi ortaya cikartacakken nedir bu arkasi CAM sevdasi ?!
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renega 1 sa.
şelale tasarım = şekerli mantı
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