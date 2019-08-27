Vivo NEX 3 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıkaran bir taslak çizim yayınlanmıştı. Daha sonra Vivo’nun Ürün Müdürü Li Xiang, akıllı telefonun canlı görüntüsünü paylaştı. Bugün ise şirket, Vivo NEX 3 5G varyantının Eylül ayında Çin'de tanıtılacağını açıkladı.

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Akıllı telefonun teknik özellikleri de internete sızdırılmış durumda. 5G bağlantısını destekleyen cihaz yüzde 99.6 gibi oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunacak. Ayrıca Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 64 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi ile geleceği söyleniyor.

Cam tasarım ve UFS 3.0 depolama

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Vivo NEX 3sahip olacak. Akıllı telefonundepolama birimi ile piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Pil kapasitesi henüz belli olmasa da gelen bilgilerdestekleyeceği yönünde. Şelale ekranlı cihazkoruyacak.