Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vivo V15 tanıtıldı

Vivo, yeni orta seviye cihazı V15'i tanıttı. Helio P70 yonga seti, açılır-kapanır arka kamera mekanizması ve 32 MP'lik ön kamera sensörü ile gelen V15, 346 dolarlık fiyat etiketi ile alıcı bulacak.
2 ay
6,1b
1
9
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yenilikçi tasarımlara sahip bütçe dostu cihazlarıyla tanınan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz ay orta seviye cihazı V15 Pro'yu tanıtmıştı. Açılır-kapanır ön kamera mekanizması, 32 MP çözünürlüğündeki ön kamera sensörü, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve 400 dolar bandındaki bütçe dostu fiyatıyla orta segmentin iddialı isimlerinden biri olan Vivo V15 Pro'nun Pro olmayan standart versiyonu ise bugün Tayland'da tanıtıldı.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, gücünü Helio P70 yonga setinden alan V15, 6 GB RAM'e ve 256 GB'a kadar arttırılabilen 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip. Cihaz, V15 Pro'dakinden daha büyük ebatlı, 6.53 inç genişliğinde ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın ekranı 2.5D Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor.
Vivo V15 tanıtıldı
 
Tıpkı V15 Pro'da olduğu gibi V15'te de herhangi çentik veya kamera deliği değil, açılır-kapanır bir ön kamera mekanizması bulunuyor. Cihazda 12+8+5 MP'lik yapay zeka destekli üçlü arka kamera kurulumu ve 32 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor. Cihazın kamerası Süper Geniş Açı Modu, yapay zeka stickerları ve sahne tanıma pek çok yeteneğe sahip.

4.000 mAh'lik, hızlı şarj desteğine sahip bir batarya yer aldığı cihaz, Funtouch OS 9 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. 189.5 gram ağırlığında ve 161.97 x 75.93 x 8.54 mm ölçülerinde olan model, topaz mavisi ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak. V15 Pro'nun aksine V15'de ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu değil, cihazın arkasına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu bulunuyor.  

Vivo V15, 10,999 Tayland bahtı(~346 dolar) fiyat etiketi ile Tayland'da satışa sunulacak. Cihazın diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili şu an için herhangi bir fikrimiz yok.
https://www.gizmochina.com/2019/03/03/vivo-v15-launches-in-thailand-packs-a-32mp-selfie-camera-helio-p70-soc-a-rear-mounted-fingerprint-scanner/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AlliedSL 2 ay en beğenilen
Simetri önemlidir.üstte yoksa altta da olmayacak bilader. telefonları kevgire çevirdiler
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HayNur 2 ay
Hayat Bahtı olana güzel bizim TL ile bi pok alamayiz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mavizaman 2 ay
alt çerçeve bu saatten sonra eksi olarak yazar ayrıca mediatekli cihaza 350 papel fazla ama arka kamera bölümü iyi görünüyor.popupı da destekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlliedSL 2 ay en beğenilen
Simetri önemlidir.üstte yoksa altta da olmayacak bilader. telefonları kevgire çevirdiler
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 2 ay
"Cihazda 12+8+5 MP'lik yapay zeka destekli üçlü arka kamera kurulumu ve 32 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor." bu ne ya şaka mı yapıyor bu üretici! ön kameraya abanmış arka kamera sallamış 3 tane ne idiğü belirsiz sensör bir de 346 dolar mı dolmaz mı bilemem alan adam için
tamam cep telefonları üreticileri artık bazı şeyleri abartıyor ama bu haber biraz fazla zorlama bir telefon haberi olmuş arka kamera sesörü olarak koysana o sensörü ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
açılır kapanır ön kamera ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HayNur 2 ay
Hayat Bahtı olana güzel bizim TL ile bi pok alamayiz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 2 ay
Fiyatı diğerlerine göre daha iyi sanki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 ay
Üst çerçeve yok alt çerçeve neden var gibi absürt yorumlar atılmadan... 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 2 ay
Helio p70 ve 346 dolar mi? Çöp olarak dogmus.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
Haklısınız, snapdragonsuz 346 dolar iyi bir f/p telefonu için çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Realme 3 tanıtıldı: 125 dolara Helio P70'li telefon 2 ay Samsung kablosuz powerbank ürünü ortaya çıktı 2 ay Huawei P30 Pro, 40W hızlı şarjı destekleyecek 2 ay Huawei kızaklı yapıda telefon patenti aldı 2 ay Turkcell'in dijital ihracat hamlesini Kaan Terzioğlu ile konuştuk 2 ay Anime Dövüş Oyunu Jump Force Nasıl Olmuş? 2 ay Tik Tok geliştiricisine ABD’de 5.7 milyon dolar ceza 2 ay Multi milyarder Arap şeyhinin yeni oyuncağı: 10 tekerlekli Dhabiyan 2 ay Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi 2 ay Apple, katlanabilir iPhone'la ilgili ilk patentini aldı 2 ay Elon Musk, Tesla Model Y'nin tanıtım tarihini açıkladı 2 ay Samsung akıllı cihazlarına McAfee desteği 2 ay Henry Kissinger: Otonom silahları kontrol altında tutmak imkânsızlaşabilir 2 ay Steven Spielberg, Netflix filmlerine savaş açtı 2 ay PUBG Mobile'a ebeveynleri oldukça sevindirecek olan "Dijital Kilit" özelliği geliyor 2 ay Milli savaş uçağı için kötü haber: Rolls-Royce çekiliyor iddiası 2 ay Oyunculara ve profesyonellere: Lenovo ThinkVision P44w monitör 2 ay AMD’nin Ryzen 3000 ailesinin fiyat ve model bilgisi ortaya çıktı 2 ay MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor 2 ay Binance yeni platformundan ödül dağıtıyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Vivo V15 tanıtıldı Sonraki Firefox 67, RAM kullanımını azaltacak yeni bir özellikle gelecek 2 ay Samsung’un 2019 yılı 8K TV fiyatları: Tepe model fiyatıyla etkiliyor 2 ay Kanada, NASA'nın kuracağı Ay Uzay İstasyonu'nun ilk ortağı oldu 2 ay OnePlus 7'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 2 ay AB: Facebook, Google ve Twitter sahte haberlerle savaşamadı 2 ay Meizu 16s'in kamera özellikleri hakkında resmi açıklama geldi 2 ay QR kodlu tapu dönemi başladı 2 ay Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı 2 ay Blackview dayanıklı telefon tanımına yeni bir yorum getiriyor 2 ay OKEx borsası Türk Lirası ile işlemlere başlıyor, İstanbul’da bir konferans düzenliyor 2 ay Hindistan ilk iletişim yongasını üretti, elit lige yükseldi 2 ay Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek 2 ay Facebook Messenger’ın karanlık modu emoji ile açılabiliyor 2 ay Türkiye'de tasarlanıp üretilen General Mobile GM9+'ı konuştuk 2 ay Microsoft giyilebilir cihazlarına verdiği desteği sonlandırıyor 2 ay Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı 2 ay Bill Gates: Özelleştirilmiş kanser aşıları, tıpta devrim yaratacak 2 ay Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı 2 ay Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim