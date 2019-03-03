Vivo V15 tanıtıldı

Yenilikçi tasarımlara sahip bütçe dostu cihazlarıyla tanınan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz ay orta seviye cihazı V15 Pro'yu tanıtmıştı. Açılır-kapanır ön kamera mekanizması, 32 MP çözünürlüğündeki ön kamera sensörü, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve 400 dolar bandındaki bütçe dostu fiyatıyla orta segmentin iddialı isimlerinden biri olan Vivo V15 Pro'nun Pro olmayan standart versiyonu ise bugün Tayland'da tanıtıldı.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, gücünü Helio P70 yonga setinden alan V15, 6 GB RAM'e ve 256 GB'a kadar arttırılabilen 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip. Cihaz, V15 Pro'dakinden daha büyük ebatlı, 6.53 inç genişliğinde ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın ekranı 2.5D Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor.

Tıpkı V15 Pro'da olduğu gibi V15'te de herhangi çentik veya kamera deliği değil, açılır-kapanır bir ön kamera mekanizması bulunuyor. Cihazda 12+8+5 MP'lik yapay zeka destekli üçlü arka kamera kurulumu ve 32 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor. Cihazın kamerası Süper Geniş Açı Modu, yapay zeka stickerları ve sahne tanıma pek çok yeteneğe sahip.

4.000 mAh'lik, hızlı şarj desteğine sahip bir batarya yer aldığı cihaz, Funtouch OS 9 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. 189.5 gram ağırlığında ve 161.97 x 75.93 x 8.54 mm ölçülerinde olan model, topaz mavisi ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak. V15 Pro'nun aksine V15'de ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu değil, cihazın arkasına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

https://www.gizmochina.com/2019/03/03/vivo-v15-launches-in-thailand-packs-a-32mp-selfie-camera-helio-p70-soc-a-rear-mounted-fingerprint-scanner/

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fiyat etiketi ile'da satışa sunulacak. Cihazın diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili şu an için herhangi bir fikrimiz yok.