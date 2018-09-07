Vivo X23 resmen tanıtıldı: 8 GB RAM, ekrandan parmak izi okuma ve çift kamera

Vivo, Çin'de düzenlediği etkinlikte büyük ekran ve su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip olan X23 isimli akıllı telefonunu resmen tanıttı. Çinli teknoloji devi aynı zamanda Hindistan'da da V11 Pro modelini lanse etti. İki cihaz birbirine çok benziyor ancak aralarında bazı farklar var.

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Vivo X23 gücünü Snapdragon 670 yonga seti ve 8 GB RAM'den alıyor. Arka kısmında 12 MP (f/1.8 diyaframlı) + 13 MP 125 derecelik geniş açılı sensör içeren çift kamera bulunuyor. Ön tarafta f/2.0 diyaframlı 12 MP selfie kamerası mevcut. Ön kameraya ayrıca yüz tanıma için kullanılan IR (kızılötesi) tarayıcı eşlik ediyor.

Vivo X23 özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefonda 128 GB dahili depolama alanı ve 3.400 mAh kapasiteli bir pil var. Vivo X23, 19.5:9 görüntü oranı ve 1080 × 2340 çözünürlüğe sahip 6.4 inç Süper AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısına sahip. Bununla birlikte akıllı telefonun Android 8.1 tabanlı Funtouch OS işletim sistemiyle çalışacağını belirtelim.

Mor, kırmızı ve mavi olmak üzere bolca renk seçeneğine sahip olan Vivo X23 ayrıca arka panelinde büyük bir Vivo logosu bulunan turuncu ve mor versiyonları ile de satın alınabilecek. Yaklaşık 512 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak olan cihaz 14 Eylül'de piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

https://shop.vivo.com.cn/product/10486