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Vivo X5 Pro ve Xshot 3S modellerinin görüntüleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Vivo 5 Max modeli ile dünyanın en ince akıllı telefonunu üretmeyi başaran Vivo'nun yeni modellerine ait görüntüler sızdırıldı. X5 Pro ve Xshot 3S adındaki modellere ait olduğu iddia edilen görüntüler şirketin yine belirli bir odak noktası bulunan modellere yöneldiğini gösteriyor.
Vivo X5 Pro ve Xshot 3S modellerinin görüntüleri sızdırıldı

Vivo X5 
İlk olarak Vivo X5 Pro modelinden bahsetmek gerekirse iddialar cihazın 28 Nisan'da duyurulacağını gösteriyor. Sızdırılan görsele bakılacak olursa yine ince bir cihazla karşı karşıyayız. Cihazın kenarlarına doğru çok hafif bir şekilde kıvrılan ve ekranın kasa ile bütün görünmesini sağlayan "2.5D yuvarlatılmış" ekrana sahip modelin teknik özellikleri ile ilgili iddialar da mevcut. Bu iddialara göz attığımızda ise cihazın Snapdragon 615 çipset, 3 GB sistem belleği 3500 mAh batarya ve mesafe algılayabilen otofokus özelliğine sahip 13MP kamera gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.
Özellikle incelik ile ilgili iddialı modeller üreten Vivo'nun 3500mAh bataryayı ne kadar kalınlığa sığdırdığı merak konusu. Ayrıca cihazın Android 5.0 üzerine özelleştirilmiş Funtouch 2.1 arayüzü ile geleceği de beklenen bir diğer gelişme.
Vivo X5 Pro ve Xshot 3S modellerinin görüntüleri sızdırıldı

Vivo Xshot 3S 
Vivo Xshot 3S modeline baktığımızda ise daha iddialı olduğunu görüyoruz. Özellikle odak noktası kamera olan cihazın 16 MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip kameraya sahip olması bekleniyor. Ön kısımda ise özçekim ve görüntülü konuşmalar için 8MP'lik bir kamera yer alacak. Ayrıca 5.5 inç FHD ekrana sahip olması beklenen Vivo Xshot 3S'in yine yuvarlatılmış ekrana sahip olacağı belirtiliyor.
Teknik özelliklerin detaylarına baktığımızda ise Snapdragon 810 çipset ve 4 GB sistem belleği öne çıkıyor. Sızdırılan görsellere baktığımızda ise iki modelin tasarım anlayışı olarak birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Ancak Xshot 3S modelinde arka kameranın çıkıntı yapması da gözlerden kaçmıyor.

Cihazların çıkış tarihi ve fiyat bilgileri hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 

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DH Misafiri 4 yıl
vivo'da brezilya markasaymış çin gibi duruyor ama.
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Angel of the Lord 4 yıl
S615 gormeye basladik sonunda.
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fatalrhymex 4 yıl
Baktılar satışlar azalıyor artık sakladıkları batarya teknolojilerini yavaş yavaş piyasaya çıkarmaya başladılar, ki eminim bırakın 3500 mah değil 10000 mah lik batarya bile koyabilirler ama bi sonraki modeli kimse almaz diye koymuyorlar.
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