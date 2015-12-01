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Vivo X6 serisi resmileşti: En iyi ses yongası ile geliyor

Dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanına da sahip olan Çinli Vivo, yeni X6 serisinde metal kasa ve en yeni ESS Audio ses yongasına yer vererek rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo X6 serisi resmileşti: En iyi ses yongası ile geliyor


Vivo'nun bir süredir merakla beklenen akıllı telefon serisi X6 resmiyet kazandı. Seride iki adet akıllı telefon yer alırken, bugüne kadar gündeme gelen bazı önemli iddiaların boşa çıktığı görülüyor. Serinin dikkat çekici tarafı ise en iyi ses yongasına yer veriyor oluşu.

Vivo X6 amiral gemi modelinin özellikle grafik birimi için 1GB atanmış bellek ayırdığı iddiası gündemi epey meşgul etmişti ancak böyle bir durum söz konusu değil. Vivo X6 serisine 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali T760MP2 grafik biriminin bulunduğu MediaTek MT6752 yonga seti gücünü veriyor. 

Vivo X6 Plus seride tepe seviyesini temsil ediyor. 5.7 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan model 4GB RAM ile gelirken, 3000mAh ve 4000mAh kapasiteli olmak üzere hızlı şarj özellikli iki batarya seçeneği sunuyor. Modelin arka kısmında faz algılamalı otomatik odaklama yapabilen13MP çözünürlüğünde bir kamera, ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Metal gövdesi 6.85mm kalınlığa ulaşırken, artırılabilir depolama kapasitesi 64GB olarak belirlenmiş. 

Modelin en önemli özelliği ESS Audio'nun üst seviye ES9028 DAC yongasına yer veriyor oluşu. 32-bitlik 8 kanal destekli olan ES9028 DAC, mobil cihazlarda ilk kez kullanılıyor. Bu yonganın yanında ES9603 amplifikatör ve YAMAHA YSS-205X dijital surround ses yongası da yer alıyor. Böylece Vivo X6 Plus pazarın en iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonu olmayı başarıyor. 

Serinin diğer modeli Vivo X6'da ise 5.2 inçlik Full HD AMOLED ekran yer alıyor. 4GB RAM, metal kasa, arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklama yapabilen13MP çözünürlüğünde bir kamera, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera gibi özellikleri koruyan modelde daha alt seviye Asahi Kaisei AK4375A ses yongası kullanılmış. Bataryanın 2400mAh kapasitesinde olduğu modelin kalınlığı 6.56mm olarak gerçekleşiyor. 

Android 5.1 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu barındıran seride Vivo X6 modeli 390$ iken, Vivo X6 Plus modeli ise 3000mAh bataryalı versiyon 469$, 4000mAh kapasiteli versiyon 500$ şeklinde ikiye ayrılıyor. Seri Aralık ayının ilk haftası piyasada olacak.   
Vivo X6 serisi resmileşti: En iyi ses yongası ile geliyor
 

http://www.gizchina.com/2015/11/30/vivo-x6-launched/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mskblt 4 yıl
Helio 20x veya 10x koysanda performanslıda olsa bari.1080 ekranlarda bugun Mt6753 ve 6752'nin performansı hep düşük.telefonu tanıtırken artık bizim telefonun bi sesi var varya eeee başka nesi güzel. sesi harika bişey sanki 7+1 de dinliyormuş gibi.eee başkaa. sesi çok güzel olum işde daha ne olucak.
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JoeyBane 4 yıl
Rose Gold rengiyle yarisabilir.
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ounomaus 4 yıl
sesli çöp olmuş
fhd mali t760mp2 performansı facia
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awolfinsky 4 yıl
Bumuymuş apple la yarışan telefon o işlemciyle kumda oynasınlar ama ses konusunda iyiymiş yine ama kimse o fiyata sırf sesi iyi diye tel almaz.
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Patren 4 yıl
400-500 dolara iyi ses veriyor diye hiç boşuna yapmasınlar o işlemci ile kimse almaz insan bari helio x10 koyardı telefona
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wolf silver 4 yıl
BU TELEFONUN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ APPLE İLE YARIŞIYORUZ DAHA HIZLIYIZ REKLAMIYDİ... 1000 mah batarya farkı 31 DOLARLIK fark yaratıyormuş.
Adamlar gerçekten APPLE ile yarışıyormuş.


Helal olsun onlara Sözlerinde durdular..
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travers 4 yıl
Darısı amiral gemilerin başına.
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