Vivo X6 serisi resmileşti: En iyi ses yongası ile geliyor





Vivo'nun bir süredir merakla beklenen akıllı telefon serisi X6 resmiyet kazandı. Seride iki adet akıllı telefon yer alırken, bugüne kadar gündeme gelen bazı önemli iddiaların boşa çıktığı görülüyor. Serinin dikkat çekici tarafı ise en iyi ses yongasına yer veriyor oluşu.





Vivo X6 amiral gemi modelinin özellikle grafik birimi için 1GB atanmış bellek ayırdığı iddiası gündemi epey meşgul etmişti ancak böyle bir durum söz konusu değil. Vivo X6 serisine 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali T760MP2 grafik biriminin bulunduğu MediaTek MT6752 yonga seti gücünü veriyor.





Vivo X6 Plus seride tepe seviyesini temsil ediyor. 5.7 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan model 4GB RAM ile gelirken, 3000mAh ve 4000mAh kapasiteli olmak üzere hızlı şarj özellikli iki batarya seçeneği sunuyor. Modelin arka kısmında faz algılamalı otomatik odaklama yapabilen13MP çözünürlüğünde bir kamera, ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Metal gövdesi 6.85mm kalınlığa ulaşırken, artırılabilir depolama kapasitesi 64GB olarak belirlenmiş.





Modelin en önemli özelliği ESS Audio'nun üst seviye ES9028 DAC yongasına yer veriyor oluşu. 32-bitlik 8 kanal destekli olan ES9028 DAC, mobil cihazlarda ilk kez kullanılıyor. Bu yonganın yanında ES9603 amplifikatör ve YAMAHA YSS-205X dijital surround ses yongası da yer alıyor. Böylece Vivo X6 Plus pazarın en iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonu olmayı başarıyor.





Serinin diğer modeli Vivo X6'da ise 5.2 inçlik Full HD AMOLED ekran yer alıyor. 4GB RAM, metal kasa, arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklama yapabilen13MP çözünürlüğünde bir kamera, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera gibi özellikleri koruyan modelde daha alt seviye Asahi Kaisei AK4375A ses yongası kullanılmış. Bataryanın 2400mAh kapasitesinde olduğu modelin kalınlığı 6.56mm olarak gerçekleşiyor.





Android 5.1 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu barındıran seride Vivo X6 modeli 390$ iken, Vivo X6 Plus modeli ise 3000mAh bataryalı versiyon 469$, 4000mAh kapasiteli versiyon 500$ şeklinde ikiye ayrılıyor. Seri Aralık ayının ilk haftası piyasada olacak.

http://www.gizchina.com/2015/11/30/vivo-x6-launched/