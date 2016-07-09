Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vivo X7 ilk gün 250 bin adetlik satış rakamına ulaştı

Vivo geçtiğimiz gün yeni modeli X7'yi satışa sunmuştu. Satışa sunulmadan önce 1 milyon adet ön kayıt alan model, ilk günde 250bin adetlik satış rakamına ulaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,3b
1
6
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vivo X7 ilk gün 250 bin adetlik satış rakamına ulaştı
 
Çin'li akıllı telefon üreticisi vivo yeni modeli X7'nin ilk satışa sunulduğu günde 250bin adetten fazla sattığını duyurdu. Sayı hem online hem de mağazadan satışları belirtiyor.
CNY 2,498 ($375) fiyat etiketine sahip vivo X7, 5 günlük bir süreçte 1 milyon ön kayıt almıştı. Hatırlatma yapmak gerekirse 5.2 inç boyutta full HD bir ekrana sahip telefon gücünü Snapdragon 652 yongasetinden alıyor. 4GB RAM, 64GB dahili hafızaya sahip modelin ön yüzünde 13MP kamera bulunuyorken arka yüzünde ise 16MP'lik bir kamera yer alıyor.
5.7 inç ekranlı büyük ekranlı X7 Plus'ın ise 15 Temmuz'da satışa sunulması planlanıyor.

http://www.gizmochina.com/2016/07/08/vivo-x7-sold-250000-units/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
crazy585858 3 yıl en beğenilen
bizene ulan bizene !!!! ben mi5 istiyorum resmi satış yok !!
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 3 yıl
Bu telefon turkiye'deki operatorlerle uyumlu mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
Bunlar teknoloji marketlerin aldığı rakamlardir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
crazy585858
bizene ulan bizene !!!! ben mi5 istiyorum resmi satış yok !!

ben kullanıyorum satanlar var alırsanız öneririm...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueFlame22 3 yıl
Hiç duymadım bu markayı, ne özelliği var ve tercih sebebi olmasının sebebi nedir?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 3 yıl BlueFlame22
BlueFlame22
Hiç duymadım bu markayı, ne özelliği var ve tercih sebebi olmasının sebebi nedir?

Tasarim kaliteli iscilik. Kaliteli hi fi ses ve kamera
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 3 yıl en beğenilen
bizene ulan bizene !!!! ben mi5 istiyorum resmi satış yok !!
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy J2 2016 ve Smart Glow resmiyet kazandı 3 yıl Insta360 Nano ile iPhone’ununuz sanal gerçeklik kamerasına dönüşüyor 3 yıl Warcraft için devam filmleri gündemde 3 yıl ZeroLemon’dan Galaxy S7 için bataryalı kılıf 3 yıl Hayaletleri önce cebinizde avlayın 3 yıl Apple, kullanıcı arayüzlerinde patent ihlali yaptı 3 yıl Samsung'dan giriş seviyesi model; Galaxy J1 Ace Neo 3 yıl Fotoğraflarınızı tek tıkla sanat eserine dönüştürün 3 yıl Twitter CEO’su Jack Dorsey’in Twitter hesabı hack’lendi 3 yıl Samsung Galaxy S7 Active, suya ne kadar dayanıklı? 3 yıl Canlı Yayın Tekrarı "Soru Cevap, Yeni vergiler, AMD Radeon RX 480 ve GeForce GTX 1060" 3 yıl Pokemon yakalarken otoyolu birbirine kattı 3 yıl Güneş Sistemi dışında ilk su bulutları keşfedildi 3 yıl Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte Yengeç Nebulası'nın 'atan kalbi' 3 yıl Yürüyen ölüler bu kez sonsuz koşu türüne geldi 3 yıl Dell'in oyun ve profesyonel bilgisayarlarını konuştuk 3 yıl The Flash filmi aradığı kadın başrol oyuncusunu buldu 3 yıl 4TB Samsung 850 EVO SSD modeli raflara çıkmaya başladı 3 yıl Pokémon Go çıktı, Nintendo hisseleri fırladı 3 yıl Samsung Gear S2 için en büyük güncelleme geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vivo X7 ilk gün 250 bin adetlik satış rakamına ulaştı Sonraki Facebook Messenger'a kendi kendini imha eden mesajlar geliyor 3 yıl Spotify’dan yepyeni bir servis: OOO 3 yıl TP-LINK unutkanlığının kurbanı oldu 3 yıl Asus ROG G752VS: GTX 1070’li dizüstü bilgisayar 3 yıl Samsung Galaxy J Max: Giriş seviyesine yeni dev 3 yıl Gigabyte, oyunculara yönelik XTREME GAMING güç kaynağını duyurdu 3 yıl Minecraft yapay zekanın öğrenmesine yardımcı oluyor 3 yıl Türk geliştiricilerden sade bir bulmaca oyunu 3 yıl GeForce GTX 1060'ın Türkiye fiyatı ve kartın detaylı analizi 3 yıl Özelleştirilmiş Radeon RX 480, hız aşırtma konusunda iddialı 3 yıl Gigabyte GTX 1080 Gaming G1 inceleme videosu "Daha hızlı, daha serin" 3 yıl AnTuTu en popüler telefon listesinde Samsung zirvede 3 yıl Meizu MX6 19 Temmuz'da tanıtılıyor 3 yıl Milli parklarımıza özel mobil uygulama 3 yıl NASA'nın hack'lenen Twitter hesabından müstehcen fotoğraf paylaşıldı 3 yıl NBA Live Mobile ile finalleri yeniden yaşayın 3 yıl AVG satılıyor 3 yıl Thermaltake’den duvara asılabilen kasa 3 yıl Tomb Raider filminin çıkış tarihi belli oldu 3 yıl İşte Uzay İstasyonu'nun yeni mürettebatı (VİDEO) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim