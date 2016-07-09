Vivo X7 ilk gün 250 bin adetlik satış rakamına ulaştı

Çin'li akıllı telefon üreticisi vivo yeni modeli X7'nin ilk satışa sunulduğu günde 250bin adetten fazla sattığını duyurdu. Sayı hem online hem de mağazadan satışları belirtiyor.

CNY 2,498 ($375) fiyat etiketine sahip vivo X7, 5 günlük bir süreçte 1 milyon ön kayıt almıştı. Hatırlatma yapmak gerekirse 5.2 inç boyutta full HD bir ekrana sahip telefon gücünü Snapdragon 652 yongasetinden alıyor. 4GB RAM, 64GB dahili hafızaya sahip modelin ön yüzünde 13MP kamera bulunuyorken arka yüzünde ise 16MP'lik bir kamera yer alıyor.

5.7 inç ekranlı büyük ekranlı X7 Plus'ın ise 15 Temmuz'da satışa sunulması planlanıyor.

http://www.gizmochina.com/2016/07/08/vivo-x7-sold-250000-units/