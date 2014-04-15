Vivo Xshot 24MP çözünürlükte bir arka kameraya sahip olacak





Dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonunun sahibi olan Çinli Vivo, kamera konusunda da ses getirecek yeni bir amiral gemi modelinin hazırlıklarını sürdürüyor. Xshot adını alacağı belirtilen model ile ilgili firma ipuçları vermeye devam ediyor.





Hali hazırdaki amiral gemi modeli akıllı telefonların karşısına çıkacak olan Vivo Xshot modelinde Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olacak. Vivo’nun kamera temasını ön plana çıkardığı modelin sensör özellikleri de belli oldu.





Firmadan paylaşılan bilgilere göre Vivo Xshot 24MP çözünürlüğünde bir kamera senörüne sahip olacak. Sony imzalı bu sensör Exmor RS teknolojisi taşırken, f/1.8 gibi oldukça büyük bir diyafram aralığına sahip. Çift LED flaş ve OIS ile desteklenen kamera 3D ve 4K video çekimleri de yapabilecek.





Şu anda piyasada sınırlı sayıda 4K video çekimi yapabilen akıllı telefon bulunuyor. Ancak hem OIS desteği, hem 3D video hem de 4K video kaydı yetenekleri sadece Vivo Xshot modeline özgü olacak. Cihazın ayrıca atanmış bir kamera tuşuna sahip olacağı da belirtiliyor.





Modelin ön yüzünde ise 7.68MP çözünürlükte bir görüntülü görüşme kamerası yer alıyor. Vivo’nun neden bu ilginç çözünürlüğü tercih ettiği bilinmiyor. Vivo Xshot modelinin ne zaman piyasada olacağına dair bir bilgi yok. Ancak en geç Mayıs ayı itibariyle modeli lanse edilmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Xshot-to-have-a-24MP-rear-camera-with-f1.8-aperture-and-OIS_id55191