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Vivo Xshot 24MP çözünürlükte bir arka kameraya sahip olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo Xshot 24MP çözünürlükte bir arka kameraya sahip olacak

Dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonunun sahibi olan Çinli Vivo, kamera konusunda da ses getirecek yeni bir amiral gemi modelinin hazırlıklarını sürdürüyor. Xshot adını alacağı belirtilen model ile ilgili firma ipuçları vermeye devam ediyor.

Hali hazırdaki amiral gemi modeli akıllı telefonların karşısına çıkacak olan Vivo Xshot modelinde Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olacak. Vivo’nun kamera temasını ön plana çıkardığı modelin sensör özellikleri de belli oldu.

Firmadan paylaşılan bilgilere göre Vivo Xshot 24MP çözünürlüğünde bir kamera senörüne sahip olacak. Sony imzalı bu sensör Exmor RS teknolojisi taşırken, f/1.8 gibi oldukça büyük bir diyafram aralığına sahip. Çift LED flaş ve OIS ile desteklenen kamera 3D ve 4K video çekimleri de yapabilecek.

Şu anda piyasada sınırlı sayıda 4K video çekimi yapabilen akıllı telefon bulunuyor. Ancak hem OIS desteği, hem 3D video hem de 4K video kaydı yetenekleri sadece Vivo Xshot modeline özgü olacak. Cihazın ayrıca atanmış bir kamera tuşuna sahip olacağı da belirtiliyor.

Modelin ön yüzünde ise 7.68MP çözünürlükte bir görüntülü görüşme kamerası yer alıyor. Vivo’nun neden bu ilginç çözünürlüğü tercih ettiği bilinmiyor. Vivo Xshot modelinin ne zaman piyasada olacağına dair bir bilgi yok. Ancak en geç Mayıs ayı itibariyle modeli lanse edilmesi bekleniyor.   

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Xshot-to-have-a-24MP-rear-camera-with-f1.8-aperture-and-OIS_id55191 Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
"Xshot" İsmi çok seksi.
1 Yanıt Yanıtla +27
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lj94 5 yıl
z2'de neden bu sensör kullanılmadı ya. sony hep bir yerden kısmak zorunda mısın?
1 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 5 yıl
exşot ismi oldukça cezbedici.Telefon keşke keşke ve keşke Türkiye'ye gelse yada başka bi firma getirtse..
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DH Misafiri 5 yıl
Find 7 deli sensör xperia z deki sensör cahil arkadaşım.yazılımla 50 mp oluyor.
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brotherhose@hotmail 5 yıl
Yine kadınlar hamamına dönmüş bursası...
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General. 5 yıl
Artık dünyaya açılması lazım.
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JrMaster 5 yıl
bizim z2 Amiral battı
z3 mü beklesem şimdi diyorum ...
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muhammed1271 5 yıl
Böyle telefonlar inşallah ülkemize gelir.Bizde 1500 tl nin ustundeki telefonlara para verip kazık yemeyiz
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byaahmet 5 yıl
Bu sony varya baska bir marka icin 24mp piksel 3d 4k vs.ozellikleri olan kamera yap EE ondan sonra ver, başka bir firmaya kendi telefonundan kullansin. Sony sende kendi firmasin amiral gemisinde bu teknoloji si olmayan bir kamera ile piyasaya CIK oldu mu simdi.bunlar kendi amiral gemisi batiracak herhalde...
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Kuheylan12 5 yıl
Şu telefonun kamera özellikleri aslında Htc M8'den bekleniyordu. Oppo'da olduğu gibi Vivo'da da Çinliler yazılımını konuşturmuş. Bizim beklediğimiz telefonlar bunlar. Oppa Find 7, One Plus One ve Vivo Xshot'ın ülkemize gelmesini çok isterim. Ülkemizdeki büyük markalara oranla çok daha uygun fiyat çekecekelerine de eminim.
Bakalım önümüzdeki senelerde hangi firmalar batacak, hangileri çıkacak.
1 Yanıt Yanıtla +3
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xxSpecter 5 yıl Kuheylan12
Kuheylan12

Şu telefonun kamera özellikleri aslında Htc M8'den bekleniyordu. Oppo'da olduğu gibi Vivo'da da Çinliler yazılımını konuşturmuş. Bizim beklediğimiz telefonlar bunlar. Oppa Find 7, One Plus One ve Vivo Xshot'ın ülkemize gelmesini çok isterim. Ülkemizdeki büyük markalara oranla çok daha uygun fiyat çekecekelerine de eminim.

Bakalım önümüzdeki senelerde hangi firmalar batacak, hangileri çıkacak.


HTC o fiyat politikasıyla inşallah batar. Aynı şekilde Sony'de. i7 laptoplar bile 2 bin civarındayken bir telefona 2.500 lira fiyat biçmek ayıptır.
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esqhia 5 yıl
Her haberin altında aynı isim,ilk yorumu yapacam diye bişey yazıyor,ardından trolleri artılıyor falan filan.Haberle ilgili 2 yorum okuyayım,bi durup düşüneyim öyle bişeyler yazayım mantığı hiç yok.İlla bişeyler yazılacak.
Az önce pentaxın haberini okudum,orada da ilk yorum 'vahşet' yazmış.Cem yılmaz diyo ya aklı yok fikri var,o cinsten.Engelli ama ana sayfa haberlerinde mecburen sürekli görüyosun saçmalamalarını.
YA SABIR YA SABIR YA SABIR DİYORUM ANCA!!! Forumun içine ettiği yetmiyo bi de alıntı yapa yapa başlığın da içine etmiş.Neyse trollerden herkes memnun heralde ne diyim başka gece gece..
1 Yanıt Yanıtla +2
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Blood Money 5 yıl esqhia
esqhia
Her haberin altında aynı isim,ilk yorumu yapacam diye bişey yazıyor,ardından trolleri artılıyor falan filan.Haberle ilgili 2 yorum okuyayım,bi durup düşüneyim öyle bişeyler yazayım mantığı hiç yok.İlla bişeyler yazılacak.
Az önce pentaxın haberini okudum,orada da ilk yorum 'vahşet' yazmış.Cem yılmaz diyo ya aklı yok fikri var,o cinsten.Engelli ama ana sayfa haberlerinde mecburen sürekli görüyosun saçmalamalarını.
YA SABIR YA SABIR YA SABIR DİYORUM ANCA!!! Forumun içine ettiği yetmiyo bi de alıntı yapa yapa başlığın da içine etmiş.Neyse trollerden herkes memnun heralde ne diyim başka gece gece..

Benim suçum yok "Xshot" isminin kulağa hoş geldiğini söyledim o arkadaş bana saldırdı.

Pentax konusunda ise "Vahşet" bir makina olduğu için vahşet yazmış olabilirmiyim acaba?
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ulan64ude 5 yıl
kameranın da içine ettiler. 8mp den fazla yapmaları pazarlama strajesinden başka bişey değil. allah bilir 24 megapiksel telefon kamerasını alırken 18mp lik dslr den daha iyi foto çektiğini düşünüyorlardır
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fukox 5 yıl ulan64ude
ulan64ude
kameranın da içine ettiler. 8mp den fazla yapmaları pazarlama strajesinden başka bişey değil. allah bilir 24 megapiksel telefon kamerasını alırken 18mp lik dslr den daha iyi foto çektiğini düşünüyorlardır

Sizin de anladığınız bir şey var, mp ne kadar yüksekse o kadar iyi zoom yapabilirsiniz
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