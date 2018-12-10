Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı

Çinli Vivo firması geçtiğimiz ay dünyanın ilk Snapdragon 439’lu telefonu Y93’ü tanıtmıştı. Bugün ise aynı modelin MediaTek işlemci ile güncellenmiş Y93s varyantı ortaya çıktı. İşlemci tercihi dışında iki cihazın özellikleri neredeyse birebir aynı. Firma giriş seviyesi model seçeneklerini artırıyor.

Helio P22 ve 4030mAh batarya

Vivo Y93s gücünü MediaTek MT6762 (Helio P22)’den alıyor. Bu işlemci yanında 4 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneği ile birlikte geliyor. Snapdragon 439’lu Y93, 4 GB RAM / 64 GB hafıza ile birlikte tanıtılmıştı. Ona kıyasla depolama kapasitesinin arttığı görülüyor. Ekran ise 6.2 inç boyutunda ve 720 x 1520 çözünürlüğe sahip. Ayrıca 256 GB’a kadar microSD kart desteğiyle cihazın kapasitesini artırabilirsiniz. 155.11 x 75.09 x 8.28mm boyutlarında olan telefon, 4030 mAh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor. Tüm bu paketin toplam ağırlığı 163.5 gram.

Dönemin popüler modası su damlası çentiğe uyan Vivo, buraya 8 MP f/1.8 çözünürlüğünde ön kamera yerleştirmiş. Arka tarafı çevirdiğimiz de 13 MP f/2.2 ana kamera ve 2 MP f/2.4 yardımcı kamera bizleri karşılıyor. Üzücü bir nokta olarak parmak izi okuyucusunun bulunmadığını belirtelim. Firma bunun yerine yüz tanıma ile ekran kilidini açabileceğinizden bahsetmiş.

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"Vivo Y93 resmen tanıtıldı: Dünyanın ilk Snapdragon 439'lü telefonu"

Bugün Çin’de yapılan lansman ile tüm detayları paylaşılan Vivo Y93s’in son olarak fiyatından bahsedildi. 245 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan cihazın Aurora Kırmızı ve Zixia Kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Yakın zamanda Yıldızlı Gece Siyahı ve Aurora Mavisi isimli iki farklı renginde çıkacağı belirtildi. Dünya çapında satışlarla ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Vivo Y93s özellikleri (özet)

Ekran: 6.2 inç boyutunda, 720x1520 çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.2 inç boyutunda, 720x1520 çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut ve Ağırlık: 155.11 x 75.09 x 8.28 mm, 163.5 gram ağırlık

155.11 x 75.09 x 8.28 mm, 163.5 gram ağırlık İşlemci: MediaTek MT6762 (Helio P22), 8 çekirdekli, 2 GHz

MediaTek MT6762 (Helio P22), 8 çekirdekli, 2 GHz RAM: 4 GB

4 GB Kamera: 13 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 arka, 8 MP f/1.8 ön kamera

13 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 arka, 8 MP f/1.8 ön kamera Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 4030mAh

4030mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (FunTouch OS 4.5)

Android 8.1 Oreo (FunTouch OS 4.5) Diğer: Yüz tanıma ile kilit açma, 245 dolar fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/12/10/vivo-y93s-launched-with-waterdrop-notch-display-helio-p22-and-4030ma-battery/