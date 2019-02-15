Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı

Vivo kısa süre önce iQOO adlı yeni bir alt marka kurduğunu duyurmuştu. Çinli şirketin bu markayı premium telefonlar çıkarmak için kullanacağı tahmin ediliyor. İQOO’nun ilk telefonuna ait birkaç görsel internete düştü. Görünüşe bakılırsa yeni alt markanın ilk cihazı katlanabilir telefon olacak.

Ayrıca Bkz.

"Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı"

Yayınlanan render görseller telefonu, şehir manzaralı bir duvar kağıdı ile gösteriyor. Katlanabilir formda olduğu görülen cihaz açıldığında ise bir tablete dönüşecek. Konsept görseller dışında cihazla ilgili başka herhangi bir bilgi yok.

Katlanabilir telefon yılı olacak

https://pocketnow.com/iqoo-folding-smartphone-leak

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

IQOO’nun katlanabilir telefonunu ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor.vekatlanabilir cihazlarını önümüzdeki birkaç hafta içinde tanıtacaklar. Diğer taraftan'nin de bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile 2019 yılı,katlanabilir telefonları ile piyasada boy göstereceği bir yıl olacak.