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Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Vivo kısa süre önce IQOO adlı yeni bir alt marka kurduğunu duyurmuştu. Yeni marka altında piyasaya sürülecek ilk cihaz katlanabilir telefon olabilir.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı
Vivo kısa süre önce iQOO adlı yeni bir alt marka kurduğunu duyurmuştu. Çinli şirketin bu markayı premium telefonlar çıkarmak için kullanacağı tahmin ediliyor. İQOO’nun ilk telefonuna ait birkaç görsel internete düştü. Görünüşe bakılırsa yeni alt markanın ilk cihazı katlanabilir telefon olacak.
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Yayınlanan render görseller telefonu, şehir manzaralı bir duvar kağıdı ile gösteriyor. Katlanabilir formda olduğu görülen cihaz açıldığında ise bir tablete dönüşecek. Konsept görseller dışında cihazla ilgili başka herhangi bir bilgi yok.
Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı

Katlanabilir telefon yılı olacak

IQOO’nun katlanabilir telefonunu ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor. Huawei ve Samsung katlanabilir cihazlarını önümüzdeki birkaç hafta içinde tanıtacaklar. Diğer taraftan Xiaomi'nin de bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile 2019 yılı, dev markaların katlanabilir telefonları ile piyasada boy göstereceği bir yıl olacak.
https://pocketnow.com/iqoo-folding-smartphone-leak Yorum Yaz
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Rolnes 3 ay
Şu alt marka muhabbeti trend haline geldi. Ben de kendi alt markamı ilan ediyorum; kendisi, benim altımda. Bu nedir yahu.
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gaussfire 3 ay
Bu vivo ne ara büyüdü de alt marka oluşturdu? Youtube da abone sayısı artınca yan hesap açan youtuberlar gibi olmuş.
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Joseph242 3 ay
Bbk Group Oppo one plus vivo ana markalar
Realme ıqoo da alt markaları
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esmerbuyucu 3 ay gaussfire
Huawei'den sonra en büyük ikinci Çinli akıllı telefon üreticisi BBK Group(Oppo-Vivo-OnePlus-Realme şimdi de iQOO)
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N. Chomsky 3 ay
IQOO, telafuzu nasıl acaba?
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oktayakgoz 3 ay
Ne saçma sapan bir marka ismi ya
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kuruwa 3 ay
Katlanmayan ülkemizde bu kadar pahalı ise katlananlarda ne katlayıpta koyarlar bize.
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