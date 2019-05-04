Vivo, pop-up kameralı bütçe dostu modeli S1 Pro'yu tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz aylarda Helio P70 yonga seti ve 24.8MP çözünürlüğünde bir ön kamera gelen, orta seviye modeli Vivo S1'i tanıtmıştı. Şirket, cihazın daha iyi bir donanıma ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan varyantı Vivo S1 Pro'yu da tanıttı.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Vivo S1 Pro, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alıyor. Cihaz, standart varyanta benzer şekilde 6 GB ve 8 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneği ile geliyor. Standart varyantın 256 GB dahili depolama alanı ile gelmesine karşın, Vivo S1 Pro, 128 GB dahili depolama alanına sahip.

Vivo S1 Pro, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve 19,5: 9 en boy oranına sahip 6.39 inçlik Super AMOLED bir ekranla geliyor. Pop-up olarak tabir edilen tarzda, açılır-kapanır bir ön kamera mekanizması ile gelen cihazda böylelikle herhangi bir çentik yer almıyor ve cihaz %91,64'lük ekran / kasa oranı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Cihaz, 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörünün, 8 MP çözünürlüğünde bir geniş açılı sensörün ve 5 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörünün yer aldığı üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Cihazda 32 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor. 3.700 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 9 tabanlı Funtouch OS 9 ile kutusundan çıkacak.

Mavi ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan cihaz, 9 Mayıs'ta Çin'de satışa sunulacak. Cihaz, 400 dolar bandında bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

https://www.gsmarena.com/vivo_s1_pro_goes_official_with_snapdragon_675_soc_and_a_32mp_popup_selfie_camera-news-36898.php