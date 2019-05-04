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Huawei P Smart Z'nin teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Huawei'nin yakında satışa sunacağı açılır-kapanır ön kameralı yeni telefonu Amazon İtalya'nın web sitesinde ortaya çıktı. İşte Huawei P Smart Z olarak adlandırılan cihazın özellikleri ve fiyatı.
2 hf.
27,3b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Birkaç gün önce, Huawei'nin açılır-kapanır ön kamera ile donatılmış Huawei P Smart Z olarak adlandırılan bir telefon üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Amazon İtalya'nın web sitesinde listelenen cihazın teknik özellikleri ve fiyat etiketi de açığa çıktı.
Sayfada yer alan bilgilere göre akıllı telefon 279 euro fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca 19.5:9 görüntü oranı ve 2.340 x 1.080 piksel çözünürlük sunan 6.59 Full HD+ ekran ile gelecek.
Ayrıca Bkz. "Google, Youtube videolarının altında alışveriş bağlantıları gösterecek"
Sekiz çekirdekli Kirin 710 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilen cihaz, microSD kart aracılığı ile 512 GB'a kadar genişletilebilir 64 GB dahili depolama alanı ile sunulacak.

Çift kamera ve 4.000 mAh pil

Huawei P Smart Z, 16 MP + 2 MP sensöre ev sahipliği yapan çift arka kamera sistemine sahip. Ön tarafında ise yüz tanıma ile kilit açma özellikli 16 MP selfie kamerası bulunuyor. Akıllı telefon 4.000 mAh batarya içerecek ve Android Pie 9.0 işletim sistemi yüklü şekilde gelecek.
Cihazın arka panelinde çok fonksiyonlu bir parmak izi sensörünün yer aldığı söyleniyor. Aynı zamanda USB Type-C portu da var. Akıllı telefonun alışveriş sitesinde listelenmesi çok yakında satışa sunulacağı anlamına geliyor.

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yunusbeen 2 hf. en beğenilen
İstediği kadar sızzın milletin cebinde para yok. % 50 ötv+%18 kdv+ % 10 trt katkı payı ( Bu da yetmezmiş gibi utanmadan bize kanallarında reklam izletiyorlar.) Doların bu yükselişiyle yakında ülke küba'ya dönecek. Bu tip teknojoik ürünleri sadece iş adamları ve şımarık çocukları alabilecek. Artık bizim paramızda ABD'nin 10 sene önceki telefonunu almaya yeter. İşlemci,rem gibi donanımsal aletleri de zor alırız artık.
İstediği kadar sızzın milletin cebinde para yok. % 50 ötv+%18 kdv+ % 10 trt katkı payı ( Bu da yetmezmiş gibi utanmadan bize kanallarında reklam izletiyorlar.) ...
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adnantuna88 2 hf.
Ötv artışından sonra kimse telefon alamayacak alsa bile en düşük çöp telefonlara yönelecekler elimdeki 7 plusı bi 3 sene daha kullanmayı düşünüyorum herkes elindekine iyi baksın firmalara para kazandırmayın gerekirse tamir ettirin ömrünü uzatın zaten bi çok firma bu vergiden dolayı kaçacak ülkeden
Ötv artışından sonra kimse telefon alamayacak alsa bile en düşük çöp telefonlara yönelecekler elimdeki 7 plusı bi 3 sene daha kullanmayı düşünüyorum herkes eli...
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astegon 2 hf.
Kırın 710 2019'un SD625 ı oldu yeter
Bu arada bu cihaz maalesef çok çok pahalı olacak ülkede vergi değil haraç sistemi yürürlükte
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DH Misafiri 1 hf.
Muhtemelen 2000-2500 civarında olacak. Özelliklerine göre çok iyi. Sadece merak ettiğim OIS olacak mı video özellikleri arasında acaba? Fiyata göre olma ihtimali zayıf.
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alaz1903 1 hf.
Vay arkadaş. Adamların düşük bütçe telefonu bizim ülkede insanların alım gücünü aşan telefon oldu.
Bu arada telefon güzel.
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intel7mix 1 hf.
Kirin 710 başka chipset yapın artık her cihaza aynı chipset...
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Askaparta 2 hf.
Güven vermiyor çıkıntı kamera.
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adnantuna88 2 hf.
Ötv artışından sonra kimse telefon alamayacak alsa bile en düşük çöp telefonlara yönelecekler elimdeki 7 plusı bi 3 sene daha kullanmayı düşünüyorum herkes elindekine iyi baksın firmalara para kazandırmayın gerekirse tamir ettirin ömrünü uzatın zaten bi çok firma bu vergiden dolayı kaçacak ülkeden
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astegon 2 hf.
Kırın 710 2019'un SD625 ı oldu yeter
Bu arada bu cihaz maalesef çok çok pahalı olacak ülkede vergi değil haraç sistemi yürürlükte
Yanıtla +6
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yunusbeen 2 hf. en beğenilen
İstediği kadar sızzın milletin cebinde para yok. % 50 ötv+%18 kdv+ % 10 trt katkı payı ( Bu da yetmezmiş gibi utanmadan bize kanallarında reklam izletiyorlar.) Doların bu yükselişiyle yakında ülke küba'ya dönecek. Bu tip teknojoik ürünleri sadece iş adamları ve şımarık çocukları alabilecek. Artık bizim paramızda ABD'nin 10 sene önceki telefonunu almaya yeter. İşlemci,rem gibi donanımsal aletleri de zor alırız artık.
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