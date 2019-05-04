Huawei P Smart Z'nin teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Birkaç gün önce, Huawei'nin açılır-kapanır ön kamera ile donatılmış Huawei P Smart Z olarak adlandırılan bir telefon üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Amazon İtalya'nın web sitesinde listelenen cihazın teknik özellikleri ve fiyat etiketi de açığa çıktı.

Sayfada yer alan bilgilere göre akıllı telefon 279 euro fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca 19.5:9 görüntü oranı ve 2.340 x 1.080 piksel çözünürlük sunan 6.59 Full HD+ ekran ile gelecek.

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Sekiz çekirdekli Kirin 710 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilen cihaz, microSD kart aracılığı ile 512 GB'a kadar genişletilebilir 64 GB dahili depolama alanı ile sunulacak.

Çift kamera ve 4.000 mAh pil

Huawei P Smart Z, 16 MP + 2 MP sensöre ev sahipliği yapan çift arka kamera sistemine sahip. Ön tarafında ise yüz tanıma ile kilit açma özellikli 16 MP selfie kamerası bulunuyor. Akıllı telefon 4.000 mAh batarya içerecek ve Android Pie 9.0 işletim sistemi yüklü şekilde gelecek.

Cihazın arka panelinde çok fonksiyonlu bir parmak izi sensörünün yer aldığı söyleniyor. Aynı zamanda USB Type-C portu da var. Akıllı telefonun alışveriş sitesinde listelenmesi çok yakında satışa sunulacağı anlamına geliyor.