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Vivo'dan 3.8mm kalınlığında bir akıllı telefon gelebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo'dan 3.8mm kalınlığında bir akıllı telefon gelebilir

Oppo'nun bu hafta N3 amiral gemi modeli ile birlikte tanıtacağı diğer bir akıllı telefonun 4mm kalınlığa sahip olabileceğine dair ilk işaretlerden sonra kardeş firma Vivo da benzer bir inceliğe göndermeler yapmaya başladı.

Oppo ve Vivo kardeş firmalar oldukları için bazı teknolojileri ortak kullanabiliyorlar ve örneğin 2K ekranı arka arkaya akıllı telefonlarında yer verme imkanına sahip oldular. Bu bakımdan çok ince akıllı telefon konusunda bu iki firmanın rekorları alt üst edeceğini düşünebiliriz. 

Vivo yeni akıllı telefonu ile ilgili birkaç görsel paylaştı ve bu görsellerde iPhone 5S ile incelik konusunda bir karşılaştırma mevcut. Bu karşılaştırmaya bakarak akıllı telefonun kalınlığının yaklaşık olarak 3.8mm değerine denk geldiği hesap edilmiş. 

Dünyanın en incesi rekoru 5.1mm kalınlığı ile Gionee firmasına ait Elife S5.1 akıllı telefonunun elinde duruyor. Ancak Vivo ve Oppo 3.8mm'ye inen kalınlıklar ile bu rekoru alt üst edecek gibi duruyor. 

3.8mm gibi bir kalınlığın içerisine neler sığar düşünmek gerçekten çok zor. Ancak bu bir akıllı telefon olacağı için Çinli firmaların birşeyler planladığı düşünülebilir. Bazı otoriteler bu değerlerin sadece en ince kısımda geçerli olduğunu cihazın normal kalınlığının 8.9mm civarında olacağını düşünüyorsa da görsellere bakıldığında böyle bir durumun sözkonusu olmayacağı anlaşılıyor. Vivo'nun yeni akıllı telefonunu ne zaman tanıtacağı bilinmiyor.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Vivo-might-be-making-a-0.14in-3.8mm-thin-smartphone-has-the-pictures-to-assert-it_id62196
http://www.phonearena.com/news/Vivo-might-be-making-a-0.14in-3.8mm-thin-smartphone-has-the-pictures-to-assert-it_id62196 Yorum Yaz
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erte2 5 yıl
bu cihazı yaparlarsa.. tam 90.60.90 hatun gibi olur tadından yenmez
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thestell 5 yıl
Bu kafayla 5 mm pil koyulur arkaya
Yuru be vivo
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algorian 5 yıl
Daş düşebülüğ, ayu çıkabülüğ, 3.8mm kalınlığında bir akıllı telefon gelebülüğ
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nepasvior 5 yıl
bu incelik takıntısı nedir arkadaş ondan sonra yok bükülüyo yok pil bitiyo yap 2cm kalınlıkta ama 3 gün şarjı gitsin ve taş gibi olsun bükülmesin, ne farkediyo sanki 1 cm ince olunca daha az yer kaplıyo cepte?
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cosica 5 yıl
iphone inceliği yeter bir telefon için. daha fazla inceltmek yerine daha büyük pil ve daha kaliteli kamera koysunlar.
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User Friendly 5 yıl
İncelip hafiflemesinde ve tek elle kullanım için küçülmesinde sakınca yok. İyi şeyler bunlar.
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kymelria 5 yıl
o incelikle bükülmeyi bırak katlar uçak yaparız artık
ya da boyutunu da düşük yapsınlar cüzdana koyalım
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blackzeros 5 yıl
bicakfon bekliyorum.
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Sefil_Arbaletçi 5 yıl
Iphone 6 çıkmadan öncede bu söylentiler vardı m.youtube.com/...
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emre1393 5 yıl
kameranın sığması imkansız o kasaya.
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NeroWin 5 yıl
Pil koymamışlar galiba :D
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IceRulez 5 yıl


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