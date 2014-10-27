Vivo'dan 3.8mm kalınlığında bir akıllı telefon gelebilir





Oppo'nun bu hafta N3 amiral gemi modeli ile birlikte tanıtacağı diğer bir akıllı telefonun 4mm kalınlığa sahip olabileceğine dair ilk işaretlerden sonra kardeş firma Vivo da benzer bir inceliğe göndermeler yapmaya başladı.





Oppo ve Vivo kardeş firmalar oldukları için bazı teknolojileri ortak kullanabiliyorlar ve örneğin 2K ekranı arka arkaya akıllı telefonlarında yer verme imkanına sahip oldular. Bu bakımdan çok ince akıllı telefon konusunda bu iki firmanın rekorları alt üst edeceğini düşünebiliriz.





Vivo yeni akıllı telefonu ile ilgili birkaç görsel paylaştı ve bu görsellerde iPhone 5S ile incelik konusunda bir karşılaştırma mevcut. Bu karşılaştırmaya bakarak akıllı telefonun kalınlığının yaklaşık olarak 3.8mm değerine denk geldiği hesap edilmiş.





Dünyanın en incesi rekoru 5.1mm kalınlığı ile Gionee firmasına ait Elife S5.1 akıllı telefonunun elinde duruyor. Ancak Vivo ve Oppo 3.8mm'ye inen kalınlıklar ile bu rekoru alt üst edecek gibi duruyor.





3.8mm gibi bir kalınlığın içerisine neler sığar düşünmek gerçekten çok zor. Ancak bu bir akıllı telefon olacağı için Çinli firmaların birşeyler planladığı düşünülebilir. Bazı otoriteler bu değerlerin sadece en ince kısımda geçerli olduğunu cihazın normal kalınlığının 8.9mm civarında olacağını düşünüyorsa da görsellere bakıldığında böyle bir durumun sözkonusu olmayacağı anlaşılıyor. Vivo'nun yeni akıllı telefonunu ne zaman tanıtacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-might-be-making-a-0.14in-3.8mm-thin-smartphone-has-the-pictures-to-assert-it_id62196