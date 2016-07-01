Vivo’dan üst seviyeye X7 akıllı telefon serisi

Akıllı telefon pazarında bu yıl sürpriz bir şekilde ilk beş sıraya girmeyi başaran ve otoriteleri şaşırtan Vivo, başarısını devam ettirmeye kararlı. Yeni tanıtılan Vivo X7 serisi, tasarım ve donanıma dair önemli detayları beraberinde getiriyor.

İki adet modele sahip Vivo X7 serisi, magnezyum alaşımdan imal edilmiş. Piyasadaki nadir telefonlardan olmayı başaran Vivo X7, böylece daha sağlam ve daha hafif bir yapıya bürünüyor. 2.5D ekran kavisi ile Premium hissiyatı artıran telefon, Samsung imzalı Super AMOLED paneller kullanıyor.

Seride Snapdragon 652 yonga seti kullanılmış. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yanında Adreno 510 grafik birimi, 4GB RAM ile birleştiğinde sınıfına uygun bir performans ortaya çıkarıyor. Modeller arasında bazı farklar mevcut.

Ayrıca Bkz.

"ZTE Axon 7, Avrupa pazarına adım atıyor"

Orijinal Vivo X7 modeli, 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera varken, ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Pazarda bu tür bir dizilime çok nadir rastlıyoruz. AK4376 Hi-Fi ses yongası ile güçlendirilen modelde çıkarılamayan 3000mAH kapasiteli bir batarya yer alıyor. Parmak izi okuyucu ve Android 5.1 işletim sistemi ile donatılan modelin kalınlık değeri 7.24mm seviyesinde.

Vivo X7 Plus modeli ise 5.7 inçlik Full HD ekrana sahip. Boyut büyüdüğü için batarya kapasitesi de 4000mAh seviyesine çıkarılmış. Kalınlık ise 7.49mm olarak gerçekleşmiş. Serinin Vivo X7 modeli 375$ fiyat etiketine sahip. Plus modeli için ise bir fiyat aralığı bulunmuyor.