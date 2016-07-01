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Vivo’dan üst seviyeye X7 akıllı telefon serisi

Çin’in önemli akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Vivo, pazarda iddiasını arttırabilmek adına yeni modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. Sırada Vivo X7 akıllı telefon serisi var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bu yıl sürpriz bir şekilde ilk beş sıraya girmeyi başaran ve otoriteleri şaşırtan Vivo, başarısını devam ettirmeye kararlı. Yeni tanıtılan Vivo X7 serisi, tasarım ve donanıma dair önemli detayları beraberinde getiriyor.

İki adet modele sahip Vivo X7 serisi, magnezyum alaşımdan imal edilmiş. Piyasadaki nadir telefonlardan olmayı başaran Vivo X7, böylece daha sağlam ve daha hafif bir yapıya bürünüyor. 2.5D ekran kavisi ile Premium hissiyatı artıran telefon, Samsung imzalı Super AMOLED paneller kullanıyor.

Seride Snapdragon 652 yonga seti kullanılmış. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yanında Adreno 510 grafik birimi, 4GB RAM ile birleştiğinde sınıfına uygun bir performans ortaya çıkarıyor. Modeller arasında bazı farklar mevcut.

Ayrıca Bkz. "ZTE Axon 7, Avrupa pazarına adım atıyor"

Orijinal Vivo X7 modeli, 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera varken, ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Pazarda bu tür bir dizilime çok nadir rastlıyoruz. AK4376 Hi-Fi ses yongası ile güçlendirilen modelde çıkarılamayan 3000mAH kapasiteli bir batarya yer alıyor. Parmak izi okuyucu ve Android 5.1 işletim sistemi ile donatılan modelin kalınlık değeri 7.24mm seviyesinde.

Vivo X7 Plus modeli ise 5.7 inçlik Full HD ekrana sahip. Boyut büyüdüğü için batarya kapasitesi de 4000mAh seviyesine çıkarılmış. Kalınlık ise 7.49mm olarak gerçekleşmiş. Serinin Vivo X7 modeli 375$ fiyat etiketine sahip. Plus modeli için ise bir fiyat aralığı bulunmuyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/vivo-x7-x7-plus-handsets-are-now-official-with-4gb-of-ram.html Yorum Yaz
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forever58 3 yıl en beğenilen
Snap652 ne zaman ust seviye oldu ekrem71
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Klasik olcak ama bildiğin iphone bu insan az özgün tasarım yapar.
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alemburda34 3 yıl
Oha bu telefon Adreno 510 mu kullanıyor
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kadirirdem 3 yıl
üst seviye deyince s820 sandım s652 ne ara üst seviye oldu ?...
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ozkn_s 3 yıl
Arkadaşlar vivo firması kamera ve ses noktasında üst seviye telefonlar çıkarır.
Bu telefon bu noktalarda kullanıcısını fazlasıyla tatmin edecektir. bu firma güncelleme ve yazılım desteği konularında da sıkıntılıdır.
Yalnız bu telefonda nedendir bilinmez çok önemli eksiklikler var.

android 5.1
Emmc standardı yok.
LTE cat4 modem
Wifi b/g/n

Şimdi bu telefon neden android 6.0 ile gelmez.
Ufs veya Emmc standartları bu seviye fiyatlandırmalarda olmazsa olmazlardandır.
Maalesef yok.
sd 652 var ama sadece adı kalmış.
Lte cat4 nedir ya ?
Wifi b/g/n nedir ya ?
Andoid 5.1

Xiaomi redmi note 3 pro 200$ ama
Sd652 'nin tüm nimetlerinden yararlanıyor.
Emmc 5.0 standardı var.
Lte cat7 var.
a/b/g/n ac dual band var.

Android 5.0 'la geldi.
sonra 5.1 güncellemesi aldı.
android 6.0 alacak.

Vivo 'nun kamera ve ses performansına şapka çıkartırım her zaman .
Ama bu telefon birçok yönden geri kalmış.
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Fenomenon 3 yıl
Benzetecez diye uğraşmamışlar direk aynısını yapmışlar.
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WB 3 yıl
Gorseli ilk gorunce ip7 haberi sandim..
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hidrojennn 3 yıl
önü samsung, yanları arkası iphone esintileri taşıyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
X7 güzel olmuş olmasına ama Android 5.1 le gelmesi neymiş yaa.
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1BilimAdamı 3 yıl
Bu tasarım iphone6 üzerine paintten bile eklenerek yapılabilir
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mehmedaltair 3 yıl
Çok iphone çakması gördüm böylesini görmedim direk aynı açılarda render alıp yan çevirmişler


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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Klasik olcak ama bildiğin iphone bu insan az özgün tasarım yapar.
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