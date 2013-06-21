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Vodafone 25 Haziran'dan itibaren Galaxy Mega 6.3 satışına başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone 25 Haziran'dan itibaren Galaxy Mega 6.3 satışına başlıyor

Samsung'un ayın ikinci yarısından itibaren ülkemizde satışına başlayacağını duyurduğu Galaxy Mega 6.3 modeli ile ilgili ilk haber Vodafone'dan geldi.

Vodafone yaptığı duyuruda 25 Haziran itibariyle Galaxy Mega 6.3 modelini Red tarifelerine ek olarak ayda 19TL'den başlayan ödemelerle aboneleriyle buluşturacağını açıkladı. Modelin peşin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. 

Galaxy Mega 6.3 modeli Samsung'un en büyük ekranlı mobil telefonu olarak dikkat çekiyor. 6.3 inçlik 720p ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1.5GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, 3200mAh batarya, microSD desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi desteği gibi özelliklerini saymak mümkün.

http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/basin_odasi_bultenler.php?id=786 Yorum Yaz
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digimon52 6 yıl en beğenilen
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General. 6 yıl
Note 2 varken buna para verene selamlar
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sweet81 6 yıl digimon52
digimon52

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daha ıyı anlatılamazdı
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-OD- 6 yıl
samsung tasarımını değiştir artık boyut büyüdükçe dahada çirkin oluyor
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Cursata 6 yıl
bu telefon hakkında gsm arena yorumlarında farklı kişilerde gördüğüm ve gayet mantıklı gelen genel düşünce bu cihazın noe3 için ön hazırlık telefonu olduğu yönünde :

* galaxy mega 5.8 ve 6.3 olarak 2 modelle geldi aslında hindistanda. bunu note3 için boyut testi olarak sundular. yani note3 5.7,5.8 mi yoksa 6+ mı olmalıyı insanlara çaktırmadan sordular.
* cihazın donanım özellikleri muadillerine ve yakın zamanda gelecek note3'e göre çok zayıf(işlemci, ram ekran kalitesi vs), samsung bu modelin note3'e alternatif olmasını kesinlikle istemiyor.
* samsung bu boyutta bir cihaz ile hem note3 için hem de olası benzer modeller için insanlarda bir alışkanlık oluşturuyor, göz alışkanlığı gibi.
* huawei cep piyasasını zorlamaya başladı, ascend mate 6.1'i dünyanın en büyük akıllı telefonu reklamı yapıyorlardı, samsung tahtı elinden aldı rakibinin.

sonuç : bu telefonu hele hele 1500tl lik fiyatla almak çok doğru değil gibi. ayrıca ürün değerlendirmelerinde lag olduğu şeklinde çok ciddi bilgiler var.
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Bay Zebani 6 yıl
Savaşlarda kalkan görevi görüyor galiba.
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TurboBoosted 6 yıl
Note 3u bekleyin...
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iciguven 6 yıl
ekranı büyütüyorsun eee niye diğer özellikleri azaltıyorsun? O zaman ekranı niye büyüttün?
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hbg_ant2 6 yıl
S4'ün yanından bile geçemez.

- Kullanılabilirlik
- Donanım olarak çok zayıf
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İnsan Çakması 6 yıl
bu telefona 1.500 tl vermek saçmalık.
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fatih1983 6 yıl
arkadaşlar bugün doğubankta gördüm cihazı güldüm yaa bune allah aşkına resmen tablet yapmışlar bunla konuşma yapılırsa direk tımarhaneye atarlar :)
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alikiziltoprak 6 yıl
Telefon-tablet arasında geçiş niteliğinde bir cihaz. Yerlere vurmuşsunuz ama her malın bir alıcısı vardır....
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fallofahero 6 yıl
srknpower
Balawitz Sorun yok o zaman
Ama ben de bir sey anlamiyorum neden 6.3 te geri tusu sol tarafta. Insanlarin aliskanligini bozmaya ne gerek var.
Evet tum samsung telefonlarina ters bir durum bu.bence samsung yanlislikla boyle yapti :D

bence foto gerçek değil en azından siyah olan, beyaz normal
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Batuist 6 yıl
boyutlar aynı ekran daha büyük ama çözünürlük s4'ten daha düşük.. 4 değil çift çekirdekli işlemci vesaire.. bunu samsung neden çıkarmış anlamadım.. hiç olmazsa full HD olsaymışş ekran büyümüş çözünürlük düşmüş.. bu nasıl bir tezat.. sanırım sonraki versiyonlar için özellik ayırmış kenara..
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stalker(1979) 6 yıl
bkadem
electro_g Neremize sokacaz bunu, tek elle kullanılamayan cihazları telefon diye alasım gelmiyor, konuşma özelliği kazandırılmış tablet oluncada böyle zorlama bir ürün ortaya çıkmış oluyor ...
Şu büyüklük takıntılarınız sıkmaya başladı.

Her malın alıcısı vardır. Siz almıyorsunuz diye kimse almayacak yani. Arkadaşa bende katılıyorum sıkmaya başladı hep aynı yorumlar temcit pilavı gibi önümüze sürülüyor.
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