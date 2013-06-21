Vodafone 25 Haziran'dan itibaren Galaxy Mega 6.3 satışına başlıyor





Samsung'un ayın ikinci yarısından itibaren ülkemizde satışına başlayacağını duyurduğu Galaxy Mega 6.3 modeli ile ilgili ilk haber Vodafone'dan geldi.





Vodafone yaptığı duyuruda 25 Haziran itibariyle Galaxy Mega 6.3 modelini Red tarifelerine ek olarak ayda 19TL'den başlayan ödemelerle aboneleriyle buluşturacağını açıkladı. Modelin peşin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.





Galaxy Mega 6.3 modeli Samsung'un en büyük ekranlı mobil telefonu olarak dikkat çekiyor. 6.3 inçlik 720p ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1.5GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, 3200mAh batarya, microSD desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi desteği gibi özelliklerini saymak mümkün.

http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/basin_odasi_bultenler.php?id=786