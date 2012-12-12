Vodafone, Smart II akıllı telefonunun satışına başladı

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İkinci nesil Smarttab tablet modellerini bir lansmanla duyuran Vodafone, aynı zamanda kendi markasını taşıyan son akıllı telefon Smart II'yi de müşterilerinin beğenisine sundu.
Smart II modelinde 650MHz saat hızında çalışan ARM işlemci kullanılırken, tüm işlemlerinizi 3.2 inç boyutundaki 320 x 480 piksel çözünürlükte dokunmatik ekranı üzerinden yapıyorsunuz.
Smart II modelinde 512MB RAM, 512MB ROM, microSD yuvası, 3MP çözünürlükte arka kamera, 3G bağlantısı, Android 2.3.4 işletim sistemi, 123gr ağırlık, 430 saate kadar bekleme süresi, 2G ile 9 saate, 3G ile 6.5 saate varan konuşma süresi şeklinde özellikleri mevcut.
Smart II modelinin perakende satış fiyatı 449TL olarak belirlenmiş. 24 aylık taahhütle Cep Avantaj Her Yöne / Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesi için ek olarak aylık 1TL ödeme bulunurken, diğer tarifeler için 11-15-18TL şeklinde aylık ödemeler mevcut.
http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/vodafone-smart-ii-kampanyas Yorum Yaz Paylaş Tweetle
menü tuşu dediğin ekran sınırlarının dışında altta üstünde ev simgesi olan tuşsa, o zaten ana ekranı yüklüyor.
ekranın içinde en altta ortada beyaz noktalardan oluşan bir tuş var, o senin aradığın.
YANİ ANLAYACAĞINIZ VODAFONE VE TURKCELL'DEN KISACASI HUAWEİ ADI ALTINDA ÇIKAN TELEFONLARI ALMAYIN !!!
smart 2 telefonu kampanyalı olarak aldığınız zaman, vodafone size otomatik olarak 100 mb tanımlıyor. ilk ay ücretsiz, sonraki aylar 9 tl. bundan dolayı olabilir.
telefona 449 tl pahalı. 399 tl güzel fiyat
-modeli smart ii veya vodafone 861
-işlemci 832mhz (satan yerdeki görevli öyle söylemişti, doğru olmayabilir)
-ram 512mb
-rom 150mb (burası hem vodafone sitesinde hem şubelerdeki broşürlerde yanlış yazıyor, hatta şubenin birisinde adam bana "bak şimdi o 512 bunun ekranı..." dedi!!! başka sözüm yok)
-bluetooth 4.0
-sd kart 32gb desteği var (içinden 2gb sıradan bir microsd çıkıyor)
-nfc var (ama telefondaki etiket uygulaması sadece metin rehber ve url gönderip almaya yarıyor, s3teki gibi geniş kullanım alanlarına program yüklenerek ulaşılabiliniyor)
-ekran parlaklığı yeterli, gündüz güneşin altında yazıları rahat okuyorum
-ekranın camı kaliteli, parmağım çok yumuşak bir şekilde kayıyor (ki 200liraya satılan tabletlerin ekranı zımpara gibi) ha çizilmez mi bilmiyorum
-dokunmatiği güzel çalışıyor, rahat yazabiliyorum (bazen dokunduğun yerin yakınlarında başka biryere basıyor, telefonun canı sıkılıyor sanırım)
-7.2mb 3gyi destekliyor
-gps, a-gps, gps epo var (6 dakikada şarjının %25ini sömürüyor herşeyi açınca)
-3.5mm kulaklık girişi zaten standart
-malzeme kalitesi gayet iyi (üreticisini araştırdım, alcatel üretmiş)
-3mpxl kamera giriş seviyesinde bir cihaz için normal (ortam ışığı iyiyse güzel çekebiliyor)
-1300mAh pil (genelde bir gün gidiyor. şarja gece 12de takıp sabah çıkarıyorum, gündüz çok oyalanıyorum telefonla internet genelde açık)
-en önemli sorunu dahili hafızasının 150mb olması, bunun 60mb kadarını sistem kullanıyor. benim yüklediğim uygulamalar sonrasında hafıza sorunu çekerek ortalama 16mb boş yer ile kullanıyorum, başta facebook olmak üzere bazı uygulamaların önbelleklerini ve verilerini temizlediğimde 30mb boş yere ulaşıyorum (tabi facebook uygulamasında oturum açınca geri azalıyor)
-hafızayla ilgili diğer sorunum ise telefonun içinde hazır gelen hafızada yer kaplayan saçma sapan uygulamaları kaldıramıyorum (işcep, sahibinden, yemeksepeti, vodafone nfc, drm prog, apps on sd, office suite)
-diğer önemli konu ise, fiyatı; cep öğrenci tarifesi kullanıyorum, faturaya ek ayda 15liraya geldi. yani (15x24=) 360lira, fiyatı göz önüne alındığında bu özellikler çok uyguna gelmiş oluyor.
peki aldığım için pişman mıyım, dahili hafızanın 150mb olması beni deli ediyor.
3gb dahili hafızası için galaxy pocketin minicik ekranına (240x320) katlanabilir miydim diye soruyorum kendime...
galaxy pocket aynı kampanyanın bir önceki telefonuydu.
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Cep Telefonları, vodafone