Vodafone, Smart II akıllı telefonunun satışına başladı





İkinci nesil Smarttab tablet modellerini bir lansmanla duyuran Vodafone, aynı zamanda kendi markasını taşıyan son akıllı telefon Smart II'yi de müşterilerinin beğenisine sundu.





Smart II modelinde 650MHz saat hızında çalışan ARM işlemci kullanılırken, tüm işlemlerinizi 3.2 inç boyutundaki 320 x 480 piksel çözünürlükte dokunmatik ekranı üzerinden yapıyorsunuz.





Smart II modelinde 512MB RAM, 512MB ROM, microSD yuvası, 3MP çözünürlükte arka kamera, 3G bağlantısı, Android 2.3.4 işletim sistemi, 123gr ağırlık, 430 saate kadar bekleme süresi, 2G ile 9 saate, 3G ile 6.5 saate varan konuşma süresi şeklinde özellikleri mevcut.





Smart II modelinin perakende satış fiyatı 449TL olarak belirlenmiş. 24 aylık taahhütle Cep Avantaj Her Yöne / Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesi için ek olarak aylık 1TL ödeme bulunurken, diğer tarifeler için 11-15-18TL şeklinde aylık ödemeler mevcut.

http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/vodafone-smart-ii-kampanyas