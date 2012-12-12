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Vodafone, Smart II akıllı telefonunun satışına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,9b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İkinci nesil Smarttab tablet modellerini bir lansmanla duyuran Vodafone, aynı zamanda kendi markasını taşıyan son akıllı telefon Smart II'yi de müşterilerinin beğenisine sundu.

Smart II modelinde 650MHz saat hızında çalışan ARM işlemci kullanılırken, tüm işlemlerinizi 3.2 inç boyutundaki 320 x 480 piksel çözünürlükte dokunmatik ekranı üzerinden yapıyorsunuz. 

Smart II modelinde 512MB RAM, 512MB ROM, microSD yuvası, 3MP çözünürlükte arka kamera, 3G bağlantısı, Android 2.3.4 işletim sistemi, 123gr ağırlık, 430 saate kadar bekleme süresi, 2G ile 9 saate, 3G ile 6.5 saate varan konuşma süresi şeklinde özellikleri mevcut.

Smart II modelinin perakende satış fiyatı 449TL olarak belirlenmiş. 24 aylık taahhütle Cep Avantaj Her Yöne / Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesi için ek olarak aylık 1TL ödeme bulunurken, diğer tarifeler için 11-15-18TL şeklinde aylık ödemeler mevcut.

http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/vodafone-smart-ii-kampanyas Yorum Yaz
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Gladiotürk 6 yıl en beğenilen
çöp bu reyizler..
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Umutcan 6 yıl
Elin yabancısı da 299$ a nexus 4 alsın.
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12 Angry Men 6 yıl
5 para etmez. para kazandırmayın şu firmalara.
1 Yanıt Yanıtla +4
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carlosalex 6 yıl
İyi günler. Telefonun uygulama listesini sildim. Masa üstünde hiç bir şey yok hiç bir şeye erişemiyorum. Menu tuşuna basıyorum hiç bir şey gelmiyor. Ne yapmalıyım ?
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gyver 5 yıl carlosalex
carlosalex

İyi günler. Telefonun uygulama listesini sildim. Masa üstünde hiç bir şey yok hiç bir şeye erişemiyorum. Menu tuşuna basıyorum hiç bir şey gelmiyor. Ne yapmalıyım ?

menü tuşu dediğin ekran sınırlarının dışında altta üstünde ev simgesi olan tuşsa, o zaten ana ekranı yüklüyor.
ekranın içinde en altta ortada beyaz noktalardan oluşan bir tuş var, o senin aradığın.
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katip3545 6 yıl
Arkadaşlar bu telefona internete girmeden navigasyon nasıl yükleniyor, yeterli hafıza yok diyor bana. yükleyebilen varsa yardımcı olur musunuz
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DH Misafiri 6 yıl
Bundan 2 yıl önce Vodafone Smart aldım . Aldıktan 2-3 ay sonra servise gitti servisten geldiği hafta çok iyi işlem yapabiliyordum ancak sonra telefon iyice çöktü . Sonra 2 defa daha servise gitti aynı sorunları tekrar yaşıyordum . Telefonun kasasınıda dandik yapmışlar koltuktan yere düşünce düşen taraf direk içeri çöküyordu bundan 2 ay önce tekrar servise gönderdim bu seferde garantisi olduğu halde yapmadan geri gönderdiler . Neymiş efendim kullanıcı hatasıymış bu telefonun garantisi varsa sende yapmak zorundasın kardeşim .
YANİ ANLAYACAĞINIZ VODAFONE VE TURKCELL'DEN KISACASI HUAWEİ ADI ALTINDA ÇIKAN TELEFONLARI ALMAYIN !!!
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carter 6 yıl
Yurt dışında olduğu gibi kampanyalar yapmak çok mu zor? Zaten Vodafone'dan kamupanya rezilliğinden sonra iyice soğudum.
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DH Misafiri 6 yıl
vodafone smart2 aldım aldığım gün klavyeleri bozuk çıktı servise gidecekmiş aynı gün telefon arzalı çıkarmı çıktı tamam kabul birebir deişmesi lazım deilmi bu ne iş anlamış deilim bu kadar dandik iş olurmu aldığım yer afyon vodafon bayisi tekno tel iletişim yazık size milletin anca kafasını tutarsınız sorunla ilgilenen yok
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ankarametinerr 6 yıl
gerçek markası huawei mi. ben de 2 sene önce vodafone 845 aldım. marka tabi ki çakma. gerçek marka huawei. arızalandı dokunmatik ekranı 2 ay servise gitti. hakem heyetine müracaat edip değisim kararı çıkarttım.
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köfteciŞakir 6 yıl
yaramaz..
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katip3520 6 yıl
Arkadaşlar kasım ayında aldım ben de telefonu, kullanıyorum ama ben telefondan çok anlamam. kamu midi tarifesi kullanıyorum. 33 TL 750 dk her yöne. telefonun fiyatı olarak da tarifeye ek 11 TL. ama telefonu alırken bana söylenen 20x12 TL kredi kartından geçeceğiz dediler. faturam da 33+11-20= 24 TL gelecek dendi. şimdi ise faturam 40 TL civarı geliyor. tarife aşımı söz konusu değil çünkü şu an askerdeyim. çok az kullanıyorum telefonu. müşteri hizmetlerini aradım saçma sapan konuştular. 33 TL lik tarifenize ek mesaj çekmişsiniz internete girmişsiniz o yüzden 40 tl gelmiş faturanız dediler. peki benim kredi kartından geçilen 20x12 tl nerede diyorum öyle bir şey görünmüyor diyorlar. bu konuda bilgisi olan var ise yardımcı olabilir mi. zaten telefon dandikmiş. kafayı yemek üzereyim. ayda 60 tl ödemek istemiyorum. saygılar
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Dexstz 6 yıl
O telefona o para çok
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erdal telekom 6 yıl katip3520
katip3520

Arkadaşlar kasım ayında aldım ben de telefonu, kullanıyorum ama ben telefondan çok anlamam. kamu midi tarifesi kullanıyorum. 33 TL 750 dk her yöne. telefonun fiyatı olarak da tarifeye ek 11 TL. ama telefonu alırken bana söylenen 20x12 TL kredi kartından geçeceğiz dediler. faturam da 33+11-20= 24 TL gelecek dendi. şimdi ise faturam 40 TL civarı geliyor. tarife aşımı söz konusu değil çünkü şu an askerdeyim. çok az kullanıyorum telefonu. müşteri hizmetlerini aradım saçma sapan konuştular. 33 TL lik tarifenize ek mesaj çekmişsiniz internete girmişsiniz o yüzden 40 tl gelmiş faturanız dediler. peki benim kredi kartından geçilen 20x12 tl nerede diyorum öyle bir şey görünmüyor diyorlar. bu konuda bilgisi olan var ise yardımcı olabilir mi. zaten telefon dandikmiş. kafayı yemek üzereyim. ayda 60 tl ödemek istemiyorum. saygılar

smart 2 telefonu kampanyalı olarak aldığınız zaman, vodafone size otomatik olarak 100 mb tanımlıyor. ilk ay ücretsiz, sonraki aylar 9 tl. bundan dolayı olabilir.

telefona 449 tl pahalı. 399 tl güzel fiyat
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DH Misafiri 6 yıl
2 aydır kullanıyorum bu telefonu ama bataryası öldü ama yedek parçalarını bulamıyorum yedek parçası varmı yokmu onuda bilimiyorumm daha bu konu ile bilgisi olan mesaj atsın bana faceden xmuslum27 yazın aramaya çıkar...
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aemy01 6 yıl
cep avantaj her yöne kullanmaya devam edeceksen 24x1=24tl ye çok güzel olur.
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gyver 6 yıl
ben bu telefonu 11kasımdan beri kullanıyorum;
-modeli smart ii veya vodafone 861

-işlemci 832mhz (satan yerdeki görevli öyle söylemişti, doğru olmayabilir)

-ram 512mb

-rom 150mb (burası hem vodafone sitesinde hem şubelerdeki broşürlerde yanlış yazıyor, hatta şubenin birisinde adam bana "bak şimdi o 512 bunun ekranı..." dedi!!! başka sözüm yok)

-bluetooth 4.0

-sd kart 32gb desteği var (içinden 2gb sıradan bir microsd çıkıyor)

-nfc var (ama telefondaki etiket uygulaması sadece metin rehber ve url gönderip almaya yarıyor, s3teki gibi geniş kullanım alanlarına program yüklenerek ulaşılabiliniyor)

-ekran parlaklığı yeterli, gündüz güneşin altında yazıları rahat okuyorum

-ekranın camı kaliteli, parmağım çok yumuşak bir şekilde kayıyor (ki 200liraya satılan tabletlerin ekranı zımpara gibi) ha çizilmez mi bilmiyorum

-dokunmatiği güzel çalışıyor, rahat yazabiliyorum (bazen dokunduğun yerin yakınlarında başka biryere basıyor, telefonun canı sıkılıyor sanırım)

-7.2mb 3gyi destekliyor

-gps, a-gps, gps epo var (6 dakikada şarjının %25ini sömürüyor herşeyi açınca)

-3.5mm kulaklık girişi zaten standart

-malzeme kalitesi gayet iyi (üreticisini araştırdım, alcatel üretmiş)

-3mpxl kamera giriş seviyesinde bir cihaz için normal (ortam ışığı iyiyse güzel çekebiliyor)

-1300mAh pil (genelde bir gün gidiyor. şarja gece 12de takıp sabah çıkarıyorum, gündüz çok oyalanıyorum telefonla internet genelde açık)

-en önemli sorunu dahili hafızasının 150mb olması, bunun 60mb kadarını sistem kullanıyor. benim yüklediğim uygulamalar sonrasında hafıza sorunu çekerek ortalama 16mb boş yer ile kullanıyorum, başta facebook olmak üzere bazı uygulamaların önbelleklerini ve verilerini temizlediğimde 30mb boş yere ulaşıyorum (tabi facebook uygulamasında oturum açınca geri azalıyor)

-hafızayla ilgili diğer sorunum ise telefonun içinde hazır gelen hafızada yer kaplayan saçma sapan uygulamaları kaldıramıyorum (işcep, sahibinden, yemeksepeti, vodafone nfc, drm prog, apps on sd, office suite)

-diğer önemli konu ise, fiyatı; cep öğrenci tarifesi kullanıyorum, faturaya ek ayda 15liraya geldi. yani (15x24=) 360lira, fiyatı göz önüne alındığında bu özellikler çok uyguna gelmiş oluyor.

peki aldığım için pişman mıyım, dahili hafızanın 150mb olması beni deli ediyor.
3gb dahili hafızası için galaxy pocketin minicik ekranına (240x320) katlanabilir miydim diye soruyorum kendime...
galaxy pocket aynı kampanyanın bir önceki telefonuydu.
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bluebee 6 yıl
bu aletin fiyati bu degil. en fazla 250 eder. bunu vodafone da biliyor. sirf taahhutten caymayi zorlastirmak icin bu fiyati uydurmuslar.
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