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Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği

Vodafone Türkiye’de 3 yıldır CEO koltuğunda oturan Gökhan Öğüt’ün 19 Ekim 2016’da görevi bırakacağını bildirmesi üzerine şirketin başına Colman Deegan geçiyor.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği
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Vodafone Türkiye’de 2009 yılı Ekim ayında Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaya başlayan Gökhan Öğüt, Kasım 2013’ten bu yana oturduğu CEO koltuğunu Colman Deegan’a bırakmaya hazırlanıyor. Şirketteki yedi senelik kariyerini iş hayatında başka fırsatları değerlendirmek üzere bırakmak istediğini belirten Gökhan Öğüt, 19 Ekim 2016 itibariyle görevinden ayrılacak.

Vodafone Türkiye CEO’su olarak yeni görevine 19 Eylül 2016 itibariyle başlayacak olan Colman Deegan, Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray’a bağlı olarak çalışacak. Serpil Timuray aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı sorumluluğunu da üstlenecek.

Serpil Timuray konu ile ilgili açıklamasında “Vodafone Grubu olarak, Türkiye’nin potansiyeline inancımız tam olarak ve uzun soluklu bir vizyon çerçevesinde, ülke ekonomisine artarak katkı sağlayacak yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Vodafone’un, Türkiye’deki ilk on yılında, müşteri memnuniyeti odaklı stratejik programı ve güçlü profesyonel ekibi sayesinde TL 9.3 milyar gelir ve 22.4 milyon abone seviyesine ulaştığı başarılı performansını, Colman Deegan ile yeni dönemde daha da yükseltmek üzere çalışacağız.” dedi.

Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği
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Vodafone’un Yeni CEO’su Colman Deegan Kimdir?

Colman Deegan, son olarak Vodafone Grubunun en büyük şirketlerinden olan Vodafone İtalya’nın Finanstan sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Deegan, Vodafone’daki kariyerine 1998 yılında genel merkezde Grup Finans biriminde başladı. Ardından 2007-2011 yılları arasında Vodafone Grubu’nun tüm dünyadaki Birleşme ve Satın Almalarından sorumlu Direktörü olarak çalıştı. Sonrasında 2011-2014 yılları arasında Vodafone Hindistan’ın Finanstan sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, bu şirketin güçlü büyüme performansına önemli katkılar sağladı. Deegan yeni görevi ile ilgili "Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü son derece mutluyum. Türkiye’yi birçok kez ziyaret ettim ve insanların enerjisi, çalışkanlığı ve sıcaklığına her zaman hayran kaldım. Geçtiğimiz yıllarda elde edilen büyük başarıyı sürdürerek, Vodafone Türkiye’nin başarı hikayesini daha da ileriye götüreceğiz." dedi.


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clb12 2 yıl en beğenilen
Finansla bu kadar uğraştığına göre bu da soymak için geldi herhalde.
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kadirirdem 2 yıl
bence bu iyi oldu...
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simbolmina 2 yıl
Vodafone nedir ya, hele ki Vodafone Türkiye. Sanırsın adam çığır açacak icat çıkaracak da ülkecek nasiplenecegiz. Bir memur (ceo) gitti yenisi geldi.
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xxxx1 2 yıl
kullanıcıyı cok ilgilendiren bir şey değil,sonucta hepsının ortak noktası salatalık yedırmek...
telsimi bedavaya kaptılar zamanında!.. tt v diğerleri gibi ıngılızi,arabı ve bazılarını zengın eden ama asgari ucrete tamah eden halkım!..
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Guest-C93D4BC21 2 yıl
:D
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asosyal mühendis 2 yıl
Bu kadar soyduğum yeter milleti yonttum dedi ve koltuğu bıraktı sonunda çok şükür.
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Blue_Low 2 yıl
Bu adama mesaj atalım AKK kaldırsın
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swat882 2 yıl
Hala 2 gb lik paket satiyorlar


Türk Telekom aldi basini gitti
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thunderstruck7 2 yıl
Türkiye' nin yeni Avea sı Vodafone dur. İnterneti kağnı gibi, hızlı olduğu bir yere denk gelmedim
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clb12 2 yıl en beğenilen
Finansla bu kadar uğraştığına göre bu da soymak için geldi herhalde.
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