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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vodafone Türkiye'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray oldu

Gerçekleştirilen son olağanüstü genel kurul neticesinde Vodafone Türkiye'nin yeni yönetim kurulu netlik kazandı. Buna göre Serpil Timuray yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Vodafone Türkiye'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray oldu
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu neticesinde Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray, Vodafone Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
2006 yılından bu yana Hukuk, Sözleşmeler ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2012 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenen Selçuk Karaçay, yeni dönemde yine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi.

Vodafone, Türkiye'de uzun yıllar varlık göstermek istiyor 

18 senedir Vodafone’da çalışan ve 19 Eylül 2016 itibariyle Vodafone Türkiye CEO’su olarak görevine başlayan Colman Deegan ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 24 yıldır hizmet veren Vodafone Grubu AMAP Bölgesi Finans Direktörü olan John Otty ile 13 yıldır Vodafone bünyesinde bulunan Vodafone Grubu AMAP Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Gianluca Ventura da yeni Yönetim Kurulu'na seçilen diğer isimler oldu.
Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao yaptığı açıklamada Türkiye pazarına olan güven ve bağlılıklarının sürdüğünü, ülkemizde uzun süreli varlık göstermek istediklerini dile getirdi. 22,4 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 18 milyar TL’yi geçti.

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312 . 2 yıl en beğenilen
Vodafone markası türkiye'de bakkal gibi yönetiliyor
5 yıl kullandım gerek mobil hatları gerek dsl hizmetleri 3 firma arasında en geride kalanı.
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DH Misafiri 2 yıl
hayatımda vodafon kadar dandik bir firma görmedim 14 aydır dsl sorunumu çözmeyi bırak karşı tarafda muhatab alıp çözecek birini bulman mucize bidahamı aman aman bulaşmayın arkadaşlar canınız yanmasın....
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mcrew 2 yıl
vodafone yakın zamanda Türkiye pazarından komple çekilirse hiç şaşmam

ne rekabet kurumu doğru düzgün çalışıyor

ne bilgi teknolojileri kurumu

alt yapı yapmak istesen belediye izin vermez

mevcut fiber alt yapıyı kiralamak istesen Turk Telekom kiralamaz

Belediye gelir fiber geçiş ücretlerini 10 kat arttırıyorum der

dava açılır kazanılır bu sefer sökün tüm kabloları size alt yapı falan yok der.

yakın zamanda çeker giderler bizle mi uğraşacaklar adamlar
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volkaneker 2 yıl
Vodafone markasını temsil edemeyen bayilere yaptırım uygulamıyor ve sorun olduğu zaman top sürekli başka sepete atılyor. Bu yüzden kullanmıyorum.
Geçtim bir kere 2 evrağı turkcelle veremediler. 5 yıllık hattım iptal oldu, değişmek zorunda kaldım. Daha da vodafone mu asla dedim.
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muhamnet 2 yıl
80 liralık red hattıma 39200 liralık fatura kestikleri an itibariyle firma bitmiştir.
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FRAPS_TR 2 yıl muhamnet
Sonuç ne oldu, vodafone yukarıdaki arkadaşın dediği gibi bakkal tipi yönetiliyor.
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tobepeople 2 yıl
Zor değil, evde kullandığı interneti cep telefonunda kullanmasına izin veren bir sistem geliştir, bunu tüm modemler arasında iletişime açık yap, birde kotayı 250gb tan sonra sadeece %50 düşecek diye söz ver ,gerçekleştir ,lider firma ol!
Ha bu arada böyle bir sistem halihazırda var da bilerek kullanılmıyor diye gerçekçi bir fikrim de var.
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AknVrl 2 yıl
Vodafone Turkiyenin gerek mobil gerek fiyat tarifesi gerek universite avantajlari vs olarak turkiyenin en iyi operator sirketidir.Biraz daha dsl ve 3uncu parti yazilimlarda ve daha uygun kampanya fiyat avantajlarinda duzenleme yapilirsa hicbir zaman vodafonedan vazgecmem.sadece biraz sistem degisikligi lazim. Insallah oda bu yeni ekiple isinde hallolur.
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korayalttantire 2 yıl
Sürekli sistem arızası, sorunlarla dolu, biri hatırlatırsa -belki- düzelttikleri bir web sitesi, hantal mobil uygulama, berbat 4G hızı, az internetli tarifeler (yüksek fiyata verilen Red tarifeleri hariç). Kim firmayı bu durumdan kurtarabilir merak ediyorum. Anca gösterişli, içi boş reklamlar...
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312 . 2 yıl en beğenilen
Vodafone markası türkiye'de bakkal gibi yönetiliyor
5 yıl kullandım gerek mobil hatları gerek dsl hizmetleri 3 firma arasında en geride kalanı.
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