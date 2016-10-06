Vodafone Türkiye'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray oldu

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu neticesinde Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray, Vodafone Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

2006 yılından bu yana Hukuk, Sözleşmeler ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2012 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenen Selçuk Karaçay, yeni dönemde yine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi.

Vodafone, Türkiye'de uzun yıllar varlık göstermek istiyor

18 senedir Vodafone’da çalışan ve 19 Eylül 2016 itibariyle Vodafone Türkiye CEO’su olarak görevine başlayan Colman Deegan ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 24 yıldır hizmet veren Vodafone Grubu AMAP Bölgesi Finans Direktörü olan John Otty ile 13 yıldır Vodafone bünyesinde bulunan Vodafone Grubu AMAP Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Gianluca Ventura da yeni Yönetim Kurulu'na seçilen diğer isimler oldu.

Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao yaptığı açıklamada Türkiye pazarına olan güven ve bağlılıklarının sürdüğünü, ülkemizde uzun süreli varlık göstermek istediklerini dile getirdi. 22,4 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 18 milyar TL’yi geçti.