Vodafone İstanbul Maratonu Pazar günü 39'uncu kez koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu yarın (12 Kasım) koşulacak. Vodafone 39. İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak.

Avrupa'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'na bu yıl yaklaşık 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor. Vodafone'un 6'ncı kez ismini vereceği maratonda 86 elit atlet birincilik için mücadele ederken, 100 bine yakın İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüyecek.

Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Verilecek

Vodafone İstanbul Maratonu, bu yıl da Vodafone teknolojileriyle katılımcılarına çeşitli dijital deneyimler yaşatacak. Maraton günü şehrin belirli bölgelerinde kurulacak Wi-Fi alanları ile maraton katılımcılarının bu hizmeti ücretsiz alması sağlanacak.

VMaraton'daki tüm statik bilgileri "Vodafone Yanımda" uygulamasına taşıyan Vodafone, kullanıcılarına maraton ve sağlık ile ilgili bilgilere bu uygulama üzerinden kolayca erişme imkânı sunacak. Vodafone Park önünde kurulacak "Yarını Kodlayanlar" standına gelip kayıt yaptıran ilk 1.000 çocuğa kodlama eğitimi verecek.

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