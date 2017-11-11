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Vodafone İstanbul Maratonu Pazar günü 39'uncu kez koşulacak

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu, pazar günü gerçekleştirilecek. Pazar günü 30 bin sporcu ve 100 bine yakın İstanbullu Asya'dan Avrupa'ya yürüyecek.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vodafone İstanbul Maratonu Pazar günü 39'uncu kez koşulacak
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu yarın (12 Kasım) koşulacak. Vodafone 39. İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak.
Avrupa'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'na bu yıl yaklaşık 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor. Vodafone'un 6'ncı kez ismini vereceği maratonda 86 elit atlet birincilik için mücadele ederken, 100 bine yakın İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüyecek.

Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Verilecek

Vodafone İstanbul Maratonu, bu yıl da Vodafone teknolojileriyle katılımcılarına çeşitli dijital deneyimler yaşatacak. Maraton günü şehrin belirli bölgelerinde kurulacak Wi-Fi alanları ile maraton katılımcılarının bu hizmeti ücretsiz alması sağlanacak.
VMaraton'daki tüm statik bilgileri "Vodafone Yanımda" uygulamasına taşıyan Vodafone, kullanıcılarına maraton ve sağlık ile ilgili bilgilere bu uygulama üzerinden kolayca erişme imkânı sunacak. Vodafone Park önünde kurulacak "Yarını Kodlayanlar" standına gelip kayıt yaptıran ilk 1.000 çocuğa kodlama eğitimi verecek.
Vodafone 39. İstanbul Maratonu ile ilgili en güncel bilgilere resmi Facebook etkinlik sayfasından ve www.maraton.istanbul adresinden ulaşılabilirsiniz.
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aycibin 1 yıl en beğenilen Nevfel
Nevfel
Şu koşu vs işleri trafiği az olan şehirlerde yapsalar çok iyi olacak. Trafik zaten çekilmez pazar gününü de mahvediyorlar.

Tum dunya maratonlari ulkelerin en buyuk sehirlerinde yapilir.ornek sehirler newyork,berselona,amsterdam,paris,londra bu maratonlarin diger bacaklari.dunyanin dortbir yanindan onbinlerce sporcu ve izleyici geliyor.otel kapasitesi ve sosyal olarak o insanlari agirlayabilecek bir ortam olmasi lazim.sapanca'da kurek takimimizi tayt giymis diye uluorta dovduklerini hatirlatirim.her sehir spor kulturune uygun medeni olgunlukta degil malesef.ayrica aksam elinde kiz arkadasiya ickisiyle gezenler cogu sehirde taciz gorurler.yurtdisinda bunlar normal seyler
Kaldiki istanbul'a gelen turist sayisi cok azaldi.sehri yurtdisina pazarlamanin en iyi yollarindan biri bu gibi organizasyonlara vukuatsiz evsahipligi yapmak.kiyaslamak gerekirse toputopu 300bin nufuslu Salzburg sehrine yilda istanbul kadar turist akiyor.istanbul kultur baskentiyse neden sadece avm ve kuyumcu gezmeyi bilen kıro arap turistleri cekiyor?
NevfelŞu koşu vs işleri trafiği az olan şehirlerde yapsalar çok iyi olacak. Trafik zaten çekilmez pazar gününü de mahvediyorlar.
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Ussuz 1 yıl
Bu kişilerin hepsi aynı anda geçmiyor dimi bu köprüden?
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aycibin 1 yıl Ussuz
Ussuz
Bu kişilerin hepsi aynı anda geçmiyor dimi bu köprüden?

Hayir.once 42km ve 21km,sonra sirasiyla 15km, 10km ve en son halk yuruyusu birakiliyor.çipli koşan sporculari yuruyenler ile karistirmazlar
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Nevfel 1 yıl
Şu koşu vs işleri trafiği az olan şehirlerde yapsalar çok iyi olacak. Trafik zaten çekilmez pazar gününü de mahvediyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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aycibin 1 yıl Nevfel
Nevfel
Şu koşu vs işleri trafiği az olan şehirlerde yapsalar çok iyi olacak. Trafik zaten çekilmez pazar gününü de mahvediyorlar.

Tum dunya maratonlari ulkelerin en buyuk sehirlerinde yapilir.ornek sehirler newyork,berselona,amsterdam,paris,londra bu maratonlarin diger bacaklari.dunyanin dortbir yanindan onbinlerce sporcu ve izleyici geliyor.otel kapasitesi ve sosyal olarak o insanlari agirlayabilecek bir ortam olmasi lazim.sapanca'da kurek takimimizi tayt giymis diye uluorta dovduklerini hatirlatirim.her sehir spor kulturune uygun medeni olgunlukta degil malesef.ayrica aksam elinde kiz arkadasiya ickisiyle gezenler cogu sehirde taciz gorurler.yurtdisinda bunlar normal seyler
Kaldiki istanbul'a gelen turist sayisi cok azaldi.sehri yurtdisina pazarlamanin en iyi yollarindan biri bu gibi organizasyonlara vukuatsiz evsahipligi yapmak.kiyaslamak gerekirse toputopu 300bin nufuslu Salzburg sehrine yilda istanbul kadar turist akiyor.istanbul kultur baskentiyse neden sadece avm ve kuyumcu gezmeyi bilen kıro arap turistleri cekiyor?
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