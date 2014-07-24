Vodafone yeni Smart 4 Power akıllı telefonunu duyurdu

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Genelde Avrupa'ya dağıtacağı kendi akıllı telefonlarını ilk olarak İngiltere'de lanse eden Vodafone, Smart 4 Power adlı yeni bir modeli daha envanterine ekledi.
Vodafone'un stratejisi gereği orta seviye donanıma sahip olan modelde 5. inçlik 960x540 piksel çözünürlük kullanılıyor. 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM ile sistemi destekliyor ve 4GB artırılabilir kapasiteye sahip.
3G ve 4G ağlarına destek sunan modelde Android 4.4 işletim sistemi, 9.5mm kalınlık, 162gr ağırlık, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC ve 3000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Model 175 pound fiyat etiketine sahip.
Vodafone cihazları İngiltere'deki lansmandan kısa süre sonra ülkemizde de satışa çıktığı için Smart 4 Power modelinin sonbahar başlarında müşterilere sunulması muhtemel.
http://www.vodafone.com/content/devices/smart4power/index_en.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir de kampanyalı bedele bakalım
faturayı aşmayan 25 tl lik pakete ek aylık 38 tl..
toplamda 38*24 :912 tl yapar..
bir örnek daha verelim...
red classic paketi: bu paketin sabit ücreti 70 tl ve aylık 18 tl ek ödeme bedeli ile cihaz sahibi olunuyor.
18*24 : 432 tl ye geliyor cihaz.cok uygun değil mi??
Aslında öyle değil tabi, bu paket şu an numara taşıma,yeni hat,ş.içi geçişte 49 tl bedelle satılıyor.
yani 70-49: 21 tl
21+18: 39 tl
39*24: 936 tl
umarım kafanız karışmıştır . :)
Kontratsız olarak 599 lira etiketle satışa sunulan Vodafone Power 4 smart, 24 ay kontratla birlikte Red Elite ve Red Elite Plus abonelerine ücretsiz olarak sunuluyor.
Teknik özellikler
Ekran: 5 inç, 540x960 piksel, IPS
İşlemci: MTK6582M 1,3 GHz, 4 x Cortex-A7
Grafik işlemcisi: Mali 400
Bellek: 1 GB RAM
İşletim sistemi: Android 4.4.2
Kamera: 5 megapiksel arka, VGA ön
Depolama: 32 GB yerleşik
Kablosuz ağ: HSPA+, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Pil: 3000 mAh
Ağırlık: 162 gram
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