Vodafone yeni Smart 4 Power akıllı telefonunu duyurdu





Genelde Avrupa'ya dağıtacağı kendi akıllı telefonlarını ilk olarak İngiltere'de lanse eden Vodafone, Smart 4 Power adlı yeni bir modeli daha envanterine ekledi.





Vodafone'un stratejisi gereği orta seviye donanıma sahip olan modelde 5. inçlik 960x540 piksel çözünürlük kullanılıyor. 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM ile sistemi destekliyor ve 4GB artırılabilir kapasiteye sahip.





3G ve 4G ağlarına destek sunan modelde Android 4.4 işletim sistemi, 9.5mm kalınlık, 162gr ağırlık, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC ve 3000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Model 175 pound fiyat etiketine sahip.





Vodafone cihazları İngiltere'deki lansmandan kısa süre sonra ülkemizde de satışa çıktığı için Smart 4 Power modelinin sonbahar başlarında müşterilere sunulması muhtemel.

http://www.vodafone.com/content/devices/smart4power/index_en.html