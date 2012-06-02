Vodafone'un Galaxy SIII fiyatları da belli oldu

Turkcell'in ardından diğer bir operatörümüz Vodafone da Galaxy SIII paket fiyatlarını belirledi.





Biraz daha düşük seyreden paket fiyatları ise şu şekilde:





24 aylık taahhütlerde, 16 GB versiyonu, Cep Avantaj Her Yöne Ekstra paketinde aylık 75TL, Red Mini paketinde aylık 69TL, Red tarifesinde aylık 59TL, Red+ tarifesinde ise aylık 49TL şeklinde belirlenmiş.





32GB versiyonu ise Cep Avantaj Her Yöne Ekstra paketinde aylık 85TL, Red Mini paketinde aylık 75TL, Red tarifesinde aylık 65TL, Red+ tarifesinde ise aylık 55TL şeklinde sunuluyor.





4.8 inçlik Super AMOLED HD ekran, 1.4GHz hızında çalışan Exynos Quad 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8MP kamera, 1080p video kaydı, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi gibi önemli özellikler sunan Galaxy S3 modelinin perakende satışı şu an için yok. Ayrıca 32GB'lik versiyon şu an sadece Vodafone'da satışa sunulmuş durumda.