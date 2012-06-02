Vodafone'un Galaxy SIII fiyatları da belli oldu

Haber Editörü
Turkcell'in ardından diğer bir operatörümüz Vodafone da Galaxy SIII paket fiyatlarını belirledi.
Biraz daha düşük seyreden paket fiyatları ise şu şekilde:
24 aylık taahhütlerde, 16 GB versiyonu, Cep Avantaj Her Yöne Ekstra paketinde aylık 75TL, Red Mini paketinde aylık 69TL, Red tarifesinde aylık 59TL, Red+ tarifesinde ise aylık 49TL şeklinde belirlenmiş.
32GB versiyonu ise Cep Avantaj Her Yöne Ekstra paketinde aylık 85TL, Red Mini paketinde aylık 75TL, Red tarifesinde aylık 65TL, Red+ tarifesinde ise aylık 55TL şeklinde sunuluyor.
4.8 inçlik Super AMOLED HD ekran, 1.4GHz hızında çalışan Exynos Quad 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8MP kamera, 1080p video kaydı, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi gibi önemli özellikler sunan Galaxy S3 modelinin perakende satışı şu an için yok. Ayrıca 32GB'lik versiyon şu an sadece Vodafone'da satışa sunulmuş durumda.
http://www.vodafone.com.tr/Kampanyalar/Samsung-Galaxy-S3-Kampanyasi.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem hattını satacaksın (sanki millet can atıyor bulunmaz hint kumaşı ;turkcelli,vodafone vesaire)
Hem özel bir tarife olan (bence bi nane değil) RED tarifesinde olacaksın
Bunlar yetmez gibi piyasadan daha pahalıya S3 alacaksın 24 ay zorunlu abone.
Ya bu avrupalı tüketicilerde bir sorun var yada bizde.Bana göre sorun bizde ; alırsan adamlar satarlar.birisi benimki hıyar dese tuzu kapan geliyor...Ya sen operatörsün hat satacaksın bunun için telefon kampanyası yapıyorsan piyasa fiyatının altında satmalısın yok bunuda geçtim bari aynı fiyattan sat.Ne olacak bizler bıkmadık kazıklanmaktan ; satarlar 2000-3000 li fiyatlardan 50.000 kişiye ondan sonra fiyatı kırar bide öyle satar (kırdığıda normal piyasa fiyatı) o 50000 kişide telefon değiştireceği zaman satışa çıkarır telefonu ve size fatura gösterir "abi valla 2000liraya aldım " HTC evo 3d ya 2000liradan satılan telefon şimdi 990 lira eeee yuhh... Bunlarda zamanında kampanya telefonu idi vodafone (sadece vodafone değil aslında hepsi aynı) zamanında millete köstürdüydü...