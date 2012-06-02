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Vodafone'un Galaxy SIII fiyatları da belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,1b
1
127
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell'in ardından diğer bir operatörümüz Vodafone da Galaxy SIII paket fiyatlarını belirledi. 

Biraz daha düşük seyreden paket fiyatları ise şu şekilde:

24 aylık taahhütlerde, 16 GB versiyonu, Cep Avantaj Her Yöne Ekstra paketinde aylık 75TL, Red Mini paketinde aylık 69TL, Red tarifesinde aylık 59TL, Red+ tarifesinde ise aylık 49TL şeklinde belirlenmiş.

32GB versiyonu ise Cep Avantaj Her Yöne Ekstra paketinde aylık 85TL, Red Mini paketinde aylık 75TL, Red tarifesinde aylık 65TL, Red+ tarifesinde ise aylık 55TL şeklinde sunuluyor.

4.8 inçlik Super AMOLED HD ekran, 1.4GHz hızında çalışan Exynos Quad 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8MP kamera, 1080p video kaydı, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi gibi önemli özellikler sunan Galaxy S3 modelinin perakende satışı şu an için yok. Ayrıca 32GB'lik versiyon şu an sadece Vodafone'da satışa sunulmuş durumda.

http://www.vodafone.com.tr/Kampanyalar/Samsung-Galaxy-S3-Kampanyasi.php Yorum Yaz
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mert1907 7 yıl en beğenilen
Operatörlerden uygun fiyat beklemek yolda telefon bulmak gibi bişey zaten.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Vayy be olaya bak.
Hem hattını satacaksın (sanki millet can atıyor bulunmaz hint kumaşı ;turkcelli,vodafone vesaire)
Hem özel bir tarife olan (bence bi nane değil) RED tarifesinde olacaksın
Bunlar yetmez gibi piyasadan daha pahalıya S3 alacaksın 24 ay zorunlu abone.
Ya bu avrupalı tüketicilerde bir sorun var yada bizde.Bana göre sorun bizde ; alırsan adamlar satarlar.birisi benimki hıyar dese tuzu kapan geliyor...Ya sen operatörsün hat satacaksın bunun için telefon kampanyası yapıyorsan piyasa fiyatının altında satmalısın yok bunuda geçtim bari aynı fiyattan sat.Ne olacak bizler bıkmadık kazıklanmaktan ; satarlar 2000-3000 li fiyatlardan 50.000 kişiye ondan sonra fiyatı kırar bide öyle satar (kırdığıda normal piyasa fiyatı) o 50000 kişide telefon değiştireceği zaman satışa çıkarır telefonu ve size fatura gösterir "abi valla 2000liraya aldım " HTC evo 3d ya 2000liradan satılan telefon şimdi 990 lira eeee yuhh... Bunlarda zamanında kampanya telefonu idi vodafone (sadece vodafone değil aslında hepsi aynı) zamanında millete köstürdüydü...
Vayy be olaya bak.Hem hattını satacaksın (sanki millet can atıyor bulunmaz hint kumaşı ;turkcelli,vodafone vesaire)Hem özel bir tarife olan (bence bi ...
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FFadeleSS 7 yıl
bize gene spot almak düştü anlaşılan.
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1 Avatar
sakarboy 7 yıl
kaansam
Vayy be olaya bak. Hem hattını satacaksın (sanki millet can atıyor bulunmaz hint kumaşı ;turkcelli,vodafone vesaire)Hem özel bir tarife olan (bence bi nane değil) RED tarifesinde olacaksınBunlar yetmez gibi piyasadan daha pahalıya S3 alacaksın 24 ay zorunlu abone.Ya bu avrupalı tüketicilerde bir sorun var yada bizde.Bana göre sorun bizde ; alırsan adamlar satarlar.birisi benimki hıyar dese tuzu kapan geliyor...Ya sen operatörsün hat satacaksın bunun için telefon kampanyası yapıyorsan piyasa fiyatının altında satmalısın yok bunuda geçtim bari aynı fiyattan sat.Ne olacak bizler bıkmadık kazıklanmaktan ; satarlar 2000-3000 li fiyatlardan 50.000 kişiye ondan sonra fiyatı kırar bide öyle satar (kırdığıda normal piyasa fiyatı) o 50000 kişide telefon değiştireceği zaman satışa çıkarır telefonu ve size fatura gösterir abi valla 2000liraya aldım HTC evo 3d ya 2000liradan satılan telefon şimdi 990 lira eeee yuhh... Bunlarda zamanında kampanya telefonu idi vodafone (sadece vodafone değil aslında hepsi aynı) zamanında millete köstürdüydü...

iyi güzel hoş diyosunda ..
1: red tarifesine geçmene gerek yok.cep avantaj her yöne extra yeterli
2: 24 ay faturana ek olarak cihaz ederini hesaplarsan 1800 liraya geliyor.
hangi ağaza garantili s3 ü sana 24 ay vadeli 1800 e veriyor ?
şuan en iyi yerde bile 1600-1700 tl en fazla 12 ay taksit var.
biraz boş konuşuynorsunuz.
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alikiziltoprak 7 yıl
Şu anda epeyi pahalı. Hemen dalmamak lazım.
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octawa 7 yıl
Yuh be dolandiriciligin bu kadari en ucuz paketle bile 3216 tlye geliyor :(
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~Lion King~ 7 yıl
amerikada bu telefon 200$
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tanreall 7 yıl ~Lion King~
~Lion King~

amerikada bu telefon 200$

Ön ödeme $200, 24-36 ay taahhüt ile satılıyor USA'de.
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ercell7 7 yıl
kopyakalpler
Kısacası S lll aldığımızda hangi operatörün netini kullanalım ?

tabi ki turkcell pahalı gelirse ve çok merkezi bir yerde oturuyorsan AVEA da kullanabilirsin.
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tanreall 7 yıl
"GSM Operatörü Sömürüsü" çılgın maceralarıyla az sonra National Geographic Channel'da.
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lazloo 7 yıl
Pahalııı...
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met@lrock 7 yıl
Bu gün telefonu inceledim Gerçekten iphone fln yanında bahane iphone 4s s3 ün ekranı kadar :D 1080p video izlerken aynı anda s voice ile konusup ayni anda başka program ile uğraşıp oyun oynayabiliyorsunuz ve telefonda hiçbir kasma birşey yok. iphone gibi ısı problemide yok ve oldukça hafif. ekran çok net sanki ekran yok gibi birşey :D Parasını sonuna kadar hakediyor.
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lazurat 7 yıl
hala s3 video incelemesi yayınlamadınız.
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E_Aydin35 7 yıl
Aylık taksit fiyatı ne kadarda uygun geliyor am ao fiyat bizden 2 yılda fazlasıyla çıkıyor biz farkında olmadan :):)
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ercell7 7 yıl
True_Sun
3g den sürekli net radyo dinleyerek dolaşıyorum. (pilin canına okuyarak malesef) Anlık bir kaç kopma dışında (1-2 sn) bursa da bu kadar sıkıntı yaşamadım. Bence o kadar kötü değil vodafone bursada.(setbaşı-alacahırka-çekirge-kükürtlü-yeşil-mollarap-eğitim-altıparmak-dikkaldırım-panayır-çarşamba-kent meydanı bazende ihsaniye bölgesi)

ama net radyo net tv ye göre çok çok daha az hız gerektiren bi platform ve ara ara da olsa onda bile kopmalar olduğuna gre tv de neler olabileceğini tahmin et hele bide hareket halindeysen daha da kötü...
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