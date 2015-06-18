Vodafone'un en güçlü akıllı telefonu : Smart 6

Yıllardır kendi markasını taşıyan akıllı telefonlar ile piyasada kendisine yer bulan Vodafone, şimdiye kadar ki en güçlü sayılabilecek akıllı telefonunu lanse etti. Telefon Turkcell T60 ile doğrudan rekabete giriyor.





Smart 6 adındaki model bir süredir Avrupa'da da satıştaydı. 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Smart 6, 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 64-bitlik Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile güçlendirilen cihazda 16GB artırılabilir kapasite mevcut.





Modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4G desteği, Android 5.0 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya, hızlı şarj teknolojisi şeklinde diğer özellikler bulunuyor.





Vodafone Smart 6 modeli aslında ekran ve batarya olarak T60 modelinden biraz daha önde yarışa başlayacak. Ayrıca fiyat konusunda da oldukça rekabetçi. Modelin ön sipariş fiyatı 699TL. İlk 200 kişiyi kapsayacak olan bu fiyat daha sonra 899TL seviyesine çıkacak. Ön siparişler başlamış durumda.

http://www.vodafone.com.tr/smartailesi/smart6/smart6.html