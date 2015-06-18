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Vodafone'un en güçlü akıllı telefonu : Smart 6

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,8b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone'un en güçlü akıllı telefonu : Smart 6

Yıllardır kendi markasını taşıyan akıllı telefonlar ile piyasada kendisine yer bulan Vodafone, şimdiye kadar ki en güçlü sayılabilecek akıllı telefonunu lanse etti. Telefon Turkcell T60 ile doğrudan rekabete giriyor. 

Smart 6 adındaki model bir süredir Avrupa'da da satıştaydı. 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Smart 6, 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 64-bitlik Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile güçlendirilen cihazda 16GB artırılabilir kapasite mevcut. 

Modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4G desteği, Android 5.0 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya, hızlı şarj teknolojisi şeklinde diğer özellikler bulunuyor. 

Vodafone Smart 6 modeli aslında ekran ve batarya olarak T60 modelinden biraz daha önde yarışa başlayacak. Ayrıca fiyat konusunda da oldukça rekabetçi. Modelin ön sipariş fiyatı 699TL. İlk 200 kişiyi kapsayacak olan bu fiyat daha sonra 899TL seviyesine çıkacak. Ön siparişler başlamış durumda. 

http://www.vodafone.com.tr/smartailesi/smart6/smart6.html Yorum Yaz
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TITAN John Doe 4 yıl en beğenilen
Donanımhaber'in "ölücüleri" gene toplanmış. Acıktıklarında para çıkmasın diye s*çmayan adamlar bunlar. Ulan 900 Liraya hangi telefon Sd 615, 1080p IPS ekran, 3000 mah pil veriyor. Milletin böbreğini satıp aldığı s6'lar, m9'lar bile 2600 mahla geliyor.
Donanımhaber'in "ölücüleri" gene toplanmış. Acıktıklarında para çıkmasın diye s*çmayan adamlar bunlar. Ulan 900 Liraya hangi telefon Sd 615, 1080p IPS ekran, 30...
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tekno_gus 4 yıl
Bunu kağıt mendil ile anlattık, akfa salça tenekesi ile anlattık s615 adreno 405 ile full hd de 3D oyunlarda sıkıntı yaşarsınız.
Yine söylüyorum adreno405= adreno320(nexus4,xperia z optimus g)
Üreticilerin oyununa gelmeyin...

Not güncelleme beklemeyin...........
Bunu kağıt mendil ile anlattık, akfa salça tenekesi ile anlattık s615 adreno 405 ile full hd de 3D oyunlarda sıkıntı yaşarsınız.Yine söylüyorum adreno40...
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pranis 4 yıl
Android one den daha iyi bir telefon, neredeyse iki katı. tasarımıyla çok daha ileride işlemcisiyle de öyle, güncelleme olsun olmasın android 5.0 varmı var. stabil çalışmıyosa problem, çalışıyorsa güncellemeyi napıyim ?
700 lirayı kesinlikle hakeden bir telefon fakat 900 ü değil. maksimim 800 ama 900 değil,
Android one den daha iyi bir telefon, neredeyse iki katı. tasarımıyla çok daha ileride işlemcisiyle de öyle, güncelleme olsun olmasın android 5.0 varmı var. sta...
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ReCoMaX 4 yıl
alınır mı bu?
donanımları güzel mi?
kardeşim akıllı telefon almak istiyor da.
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DH Misafiri 4 yıl
S615 ile 3D oyunlarda sorun yaşamazsınız gibi gözükebilir ama hem 5,5 inç ekran hem de 1080p işin içine girince kasıyor Sony çok akıllı firma M4 Aqua da S615 ile geliyor ama ekran 5 inç ve 720p aynı oyunlarda daha stabil çalışacak.Android One'a falan para verilmez diyorsunuz da S410 gene az buz değil 64 bit 4 çekirdekli işlemci.Üstelik 720p ekranı ile de kasılma çakılma olmaz üstelik 2 yıl da adam gibi Stock Android alacak.1080p'nin başladığı yer S800 serisi olmalı.
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vs-fb 4 yıl
Ön başvuru yapmıştım ancak ilk 200 kişi içerisine girememiştim.Bugün aradılar ve 699 TL'lik fiyattan belirtilen bayiden alabileceğimi söylediler. 200 sayısını tepki gelince artırmışlar anlaşılan.
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Guest-4ACEB015E 4 yıl
He en güçlü olsunda Kotayı iki günde bitirsin Çoğ Akıllısın


Biz telefonda 3G'yi 2G'ye düşürüyoruz Kota çilesinden kurtulmak için senin bize tavsiyene bak...Buda vodafone elemanı vurun Kota düşmanına
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interwap 4 yıl
GM 4G daha mantıklı.
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
ön sipariş için form doldurdum bakalım ne olacak
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kmlhyt 4 yıl
200 kişimi. Daha yazmadan yetkililet almıştır.
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dranas 4 yıl
Cihaz kağıt üzerinde harika görünüyor. 5,5 inç ekranda 720p hoş durmazdı bence. 1080p olması doğru karar ama performansa olumsuz etkisi olacağı da aşikar.
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SoftRock 4 yıl
Güncelleme almaz alanlar bunu bilerek alsınlar.
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Mr xXx 4 yıl
İlk 200 kişiye 699 tl imiş saçmalığa gel
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hsnkks 4 yıl
Kağıt üzerindeki özellikleri göz önüne alırsanız 900 liraya değecek bir telefon. Ölücüler gitsin 2bin tl + versin snapdragon 810lu telefonlara.
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superwera 4 yıl
Madem boyle saka gibi 200kisi icin promosyon var bende saka olmayan gercegi yazayim,bu telefonu 900tl den satista olunca 900kisi almaz,net.Ancak 700den satilirsa dise dokunur bir miktarda satis adedi yakalayabilir.Madem boyle abidik gubudik promosyon yapacaksiniz,ilk 2000 kisiye denseydi,ne bole zan altinda kalinirdi,nede çalışan kisiler alir denirdi.
Hem kafayi kullansalardi en iyi reklam memnun tuketicidir ve senin reklamini yayar ovgusuyle,madem telefonuna guveniyorsun.Sat ilk 5000kisiye indirimli o 5000kisi en az 15000kisinin bu cihazi once duymasina bilmesine dokunup incelemesine haberdar olmasina vesile olurdu.
Yazik boyle buyuk sirkette onlarca dolgun
maasi cukkalayan adamlar biraz strateji gelistiremiyorlar.
Neyse bufiyattan calisanlar almissa kendileri calip kendileri oynar misali satilir.
Zenfone2 nin yada m4aquanin 10da biri kadar satilmaz.
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