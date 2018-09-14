Volkswagen Beetle üretimi 2019 yılında sonlanıyor

2019 yılı Volkswagen'in ikonikleşmiş modeli olan Beetle'ın sonu olacak. Alman otomotiv şirketi Volkswagen, aile odaklı araçlara odaklanacağı ve Beetle'ın da bu ihtiyaçları karşılamadığı gerekçesi ile 2019 yılında bu fenomen aracın üretiminin sonlandırılacağını açıkladı.

Volkswagen: Aile odaklı otomobiller yapacağız

Volkswagen Group of America'nın başkanı ve CEO'su Hinrich J. Woebcken konuyla ilgili olarak: "Üç nesil sonra Beetle'ın birçok sadık hayranı kadar bizleri de duygulandırdı." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, otomobil üreticisi tarafından yapılan diğer diğer açıklamalar, Volkswagen'in ileriye yönelik yaptığı bazı planlara işaret ediyor. Woebcken, şirketin ABD'de tam kapsamlı, aile odaklı bir otomobil üreticisi olacağını ve şirketin elektriklendirme stratejisinin MEB platformu ile hızlandıracağını söyledi.

https://www.media.vw.com/releases/1074

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Türkiye'de de "" ve "" olarak adlandırılan Beetle,yılındadöneminde popüler olmuştu. Yapılan açıklamalara bakılacak olursa Volkswagende aracın üretimine tekrar başlamayı düşünmüyor.'ın fiyatlandırması isemodelleri içinve SEL modelleri içinolarak açıklandı. Tabii ki buve aracın ülkemize gelip gelmeyeceğiyle ilgili isebir gelişme yok.