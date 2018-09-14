Volkswagen Beetle üretimi 2019 yılında sonlanıyor

Teknoloji Editörü
2019 yılı Volkswagen'in ikonikleşmiş modeli olan Beetle'ın sonu olacak. Alman otomotiv şirketi Volkswagen, aile odaklı araçlara odaklanacağı ve Beetle'ın da bu ihtiyaçları karşılamadığı gerekçesi ile 2019 yılında bu fenomen aracın üretiminin sonlandırılacağını açıkladı.
Volkswagen: Aile odaklı otomobiller yapacağız
Volkswagen Group of America'nın başkanı ve CEO'su Hinrich J. Woebcken konuyla ilgili olarak: "Üç nesil sonra Beetle'ın birçok sadık hayranı kadar bizleri de duygulandırdı." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, otomobil üreticisi tarafından yapılan diğer diğer açıklamalar, Volkswagen'in ileriye yönelik yaptığı bazı planlara işaret ediyor. Woebcken, şirketin ABD'de tam kapsamlı, aile odaklı bir otomobil üreticisi olacağını ve şirketin elektriklendirme stratejisinin MEB platformu ile hızlandıracağını söyledi.Türkiye'de de "vosvos" ve "tosbağa" olarak adlandırılan Beetle, 1938 yılında Nazi Almanyası döneminde popüler olmuştu. Yapılan açıklamalara bakılacak olursa Volkswagen gelecek dönemde de aracın üretimine tekrar başlamayı düşünmüyor. 2019 Beetle Final Edition'ın fiyatlandırması ise SE modelleri için 23.045 dolar ve SEL modelleri için 25,995 dolar olarak açıklandı. Tabii ki bu yurt dışı fiyatları ve aracın ülkemize gelip gelmeyeceğiyle ilgili ise şu an netleşmiş bir gelişme yok.
https://www.media.vw.com/releases/1074 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
üniversiteyi yeni kazanmış çakma sarışın, aynalı gözlüklü şımarık kızların arabası haline geldiğini anlamışlar artık :D Scirocco'nun da başını apaçiler yemişti.
25.000 dolar diyor, Avrupa fiyatı da 25.000 Euro olsa, Almanyada asgari ücret 1.200 Euro civarı. Hiç yemesen içmesen 20 Ayda alıyorsun, 160.00TL ortalama 100 ay...
İlk 20 ekonomideyiz, 2023 de lideriz!
Mali durumları düzelince tekrar bu tip modelleri göreceğiz. Muhtemelen de yeni platform yapıları üzerinde elektrikli olarak üretilecekler.
Suv modası geçsin başka moda gelsin, bu sefer Tiguan gider başka bişey gelir.Normal şeyler bunlar.
VW, retro kosunda Fiat 500 ve Ford Mustang başta olmak üzere rakiplerini örnek almalıydı.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3627 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Volkswagen, volkswagen beetle ve