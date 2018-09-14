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Volkswagen Beetle üretimi 2019 yılında sonlanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, ikonikleşmiş modeli olan Beetle'ın üretimini 2019 yılında sonlandıracağını açıkladı. Aile odaklı otomobillere yönelecek olan şirketin bu kararı üzüntü ile karşılandı.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2019 yılı Volkswagen'in ikonikleşmiş modeli olan Beetle'ın sonu olacak. Alman otomotiv şirketi Volkswagen, aile odaklı araçlara odaklanacağı ve Beetle'ın da bu ihtiyaçları karşılamadığı gerekçesi ile 2019 yılında bu fenomen aracın üretiminin sonlandırılacağını açıkladı.

Volkswagen: Aile odaklı otomobiller yapacağız 

Volkswagen Group of America'nın başkanı ve CEO'su Hinrich J. Woebcken konuyla ilgili olarak: "Üç nesil sonra Beetle'ın birçok sadık hayranı kadar bizleri de duygulandırdı." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, otomobil üreticisi tarafından yapılan diğer diğer açıklamalar, Volkswagen'in ileriye yönelik yaptığı bazı planlara işaret ediyor. Woebcken, şirketin ABD'de tam kapsamlı, aile odaklı bir otomobil üreticisi olacağını ve şirketin elektriklendirme stratejisinin MEB platformu ile hızlandıracağını söyledi.
Türkiye'de de "vosvos" ve "tosbağa" olarak adlandırılan Beetle, 1938 yılında Nazi Almanyası döneminde popüler olmuştu. Yapılan açıklamalara bakılacak olursa Volkswagen gelecek dönemde de aracın üretimine tekrar başlamayı düşünmüyor. 2019 Beetle Final Edition'ın fiyatlandırması ise SE modelleri için 23.045 dolar ve SEL modelleri için 25,995 dolar olarak açıklandı. Tabii ki bu yurt dışı fiyatları ve aracın ülkemize gelip gelmeyeceğiyle ilgili ise şu an netleşmiş bir gelişme yok.

https://www.media.vw.com/releases/1074 Yorum Yaz
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musetea 8 ay en beğenilen
10 yıl sonra tekrar üretirler
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Darwin7 8 ay
Şirokkoda gitti ne gelicek acaba merak ettim
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snoppy 8 ay
Volkswagen: Aile odaklı otomobiller yapacağız

üniversiteyi yeni kazanmış çakma sarışın, aynalı gözlüklü şımarık kızların arabası haline geldiğini anlamışlar artık :D Scirocco'nun da başını apaçiler yemişti.
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Doğanşahinserçe 8 ay
Araba guzel ama asla eski bettle ye benzemiyor ayrica araba suan cok ucuk fiyatlara satildigi icin alabilen insanda yok o yuzden durdurmuslar
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artenis 8 ay
FİYATLARA DİKKAT !
25.000 dolar diyor, Avrupa fiyatı da 25.000 Euro olsa, Almanyada asgari ücret 1.200 Euro civarı. Hiç yemesen içmesen 20 Ayda alıyorsun, 160.00TL ortalama 100 ay...
İlk 20 ekonomideyiz, 2023 de lideriz!
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Kirk Lee 8 ay
Dünyanın cezasını ödedikleri için kâr marjı düşük prestij modellerine son vermek zorunda kaldılar. Bundan nasibini alanlar ise A4 ve A5 platfprmuna sahip Scirocco ve Beetle modelleri oldu.
Mali durumları düzelince tekrar bu tip modelleri göreceğiz. Muhtemelen de yeni platform yapıları üzerinde elektrikli olarak üretilecekler.
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cabriyo 8 ay
Hitler demişki bana rus dağlarında donup çatlamayacak susuz soğumalı çalışan motor yapın. ve vw beetle motoru ortaya çıkmış. mini cooperın sadece retro tarz ile koca marka olduğu bu dönemde vw bu pazarda bulunan tek modelini çekilmesi enteresan. bunun yerine 4 kapılısını üretip piyasaya sürmeliydi. korkak davranmış.
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aycibin 8 ay cabriyo
Mini ic ve dis tasarimda retro butunlugu daha iyi korudugu icin dah cok tuttu ve beetle da bu yuzden satamadi bence.hem avrupada hem turkiyede ben cok daha fazla mini goruyorum.mini kullaniyorum.ilk kez içine oturan çoğu kisi içi ne guzelmis diye tepki veriyor.beetle'a bakıyorum yuvarlaklari koselenmis,polo'ya benziyor.oysaki benzememeli
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Laurin Klement 8 ay
Araç üretimi 2019 da bitecek bizim bayiler Mayıs’tan beri üretimi bitti getirmiyoruz diyor bir senedir bu aracı almaya uğraştığım kadar başka araca uğraşmadım bayiler satmamak için elinden geleni yaptı
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Doğanşahinserçe 8 ay Laurin Klement
Internette temiz az km li daha ucuz beetle var hocam sahibindene bakin
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AsiretinMarjinalCocugu 8 ay
Moda da para Crossover-Suv da.Demek ki kâr istenilen düzeyde değil.
Suv modası geçsin başka moda gelsin, bu sefer Tiguan gider başka bişey gelir.Normal şeyler bunlar.
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haberelectro 8 ay
Yazik oldu
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Sanal Bellek 8 ay
Ne tasarımı klasik modele benziyor, ne de altyapısı arkadan itiş.
VW, retro kosunda Fiat 500 ve Ford Mustang başta olmak üzere rakiplerini örnek almalıydı.
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musetea 8 ay Sanal Bellek
Fiat 500 kesinlikle çizgiyi bozmadı evet
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