Volkswagen CEO'sundan Tesla itirafı

Bugüne kadar Volkswagen'in pek çok üst düzey yöneticisinden Tesla'yı rakip olarak gördüklerini ifade eden açıklamalar duymuştuk. Volkswagen elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapıp sektörde Tesla'yı geride bırakmak isterken 2019 sonunda satışa sunulacak olan ID isimli ilk elektrikli otomobil modelinin de Tesla Model S'ten daha ucuz olacağını söyleyip iki şirket arasındaki rekabeti arttırmıştı. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess ise Tesla'yı hem rakip olarak gördüklerini hem de örnek aldıklarını açıkladı.



Volkswagen'in web sitesinde de yer alan röportajda, kendisine "Volkswagen'in rakipleri kim?" sorusu sorulan Diess, "Eski dünyada Toyota, Hyundai ve Fransız otomobil üreticileri. Yeni dünyada ise Tesla." cevabını verdi. Volkswagen'in ana faaliyet alanındaki çalışmalarını geliştirmek için Tesla'dan ilham aldığına da değinen Diess, Tesla'nın elektrikli otomobilleri kitlelere yaymak adına içten yanmalı motorlara güvenen otomobil üreticilerini sarsacak bir etki yarattığının altını çizdi.





Mühendislerinin Yarısı Yazılım Uzmanı

Tabi geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyon otomobil satarak bu alanda liderliği elinde bulunduranlar Volkswagen'in, geçen yıl toplamda 83.922 araç satan Tesla'yı geçmek istemesi tuhaf görünebilir ancak Diess, "Tesla şu anda sahip olmadığımız yeteneklere sahip rakipler arasında yer alıyor." dedi ve Tesla'yı geçmek istediklerini yineledi. Tesla'daki mühendislerin yarısının yazılım uzmanı olduğunu ancak bu oranın kendilerinde çok daha az olduğunun da altını çizen Diess, Tesla'nın; iyi elektrikli motorlar, hızlı şarj ağları, otonom sürüş becerisi ve internet bağlantısı gibi yenilikçi bir yaklaşıma sahip olmasından da övgüyle söz etti.





Volkswagen'in elektrikli otomobiller denilince kendisini sürekli Tesla ile karşılaştırmasının bir amacı var. Diess, önemli ölçüde iyileştirmelere ihtiyacımız var ve kendimizi Tesla ile kasıtlı olarak kıyaslıyoruz diyerek aslında Tesla'yı bir hedef olarak gördüklerinin de itiraf etti.

http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-tesla-diess-idUSKBN1AK261