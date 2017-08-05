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Volkswagen CEO'sundan Tesla itirafı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Tesla'nın otomobil dünyasına getirdiği yeniliklerden bahsetti ve Tesla'yı hem rakip olarak gördüklerini hem de örnek aldıklarını açıkladı.
1 yıl
8,5b
1
76
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Bugüne kadar Volkswagen'in pek çok üst düzey yöneticisinden Tesla'yı rakip olarak gördüklerini ifade eden açıklamalar duymuştuk. Volkswagen elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapıp sektörde Tesla'yı geride bırakmak isterken 2019 sonunda satışa sunulacak olan ID isimli ilk elektrikli otomobil modelinin de Tesla Model S'ten daha ucuz olacağını söyleyip iki şirket arasındaki rekabeti arttırmıştı. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess ise Tesla'yı hem rakip olarak gördüklerini hem de örnek aldıklarını açıkladı.

 
Volkswagen'in web sitesinde de yer alan röportajda, kendisine "Volkswagen'in rakipleri kim?" sorusu sorulan Diess, "Eski dünyada Toyota, Hyundai ve Fransız otomobil üreticileri. Yeni dünyada ise Tesla." cevabını verdi. Volkswagen'in ana faaliyet alanındaki çalışmalarını geliştirmek için Tesla'dan ilham aldığına da değinen Diess, Tesla'nın elektrikli otomobilleri kitlelere yaymak adına içten yanmalı motorlara güvenen otomobil üreticilerini sarsacak bir etki yarattığının altını çizdi. 

Mühendislerinin Yarısı Yazılım Uzmanı 

Tabi geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyon otomobil satarak bu alanda liderliği elinde bulunduranlar Volkswagen'in, geçen yıl toplamda 83.922 araç satan Tesla'yı geçmek istemesi tuhaf görünebilir ancak Diess, "Tesla şu anda sahip olmadığımız yeteneklere sahip rakipler arasında yer alıyor." dedi ve Tesla'yı geçmek istediklerini yineledi. Tesla'daki mühendislerin yarısının yazılım uzmanı olduğunu ancak bu oranın kendilerinde çok daha az olduğunun da altını çizen Diess, Tesla'nın; iyi elektrikli motorlar, hızlı şarj ağları, otonom sürüş becerisi ve internet bağlantısı gibi yenilikçi bir yaklaşıma sahip olmasından da övgüyle söz etti.

Volkswagen'in elektrikli otomobiller denilince kendisini sürekli Tesla ile karşılaştırmasının bir amacı var. Diess, önemli ölçüde iyileştirmelere ihtiyacımız var ve kendimizi Tesla ile kasıtlı olarak kıyaslıyoruz diyerek aslında Tesla'yı bir hedef olarak gördüklerinin de itiraf etti.

http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-tesla-diess-idUSKBN1AK261 Yorum Yaz
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MyWorldLife 1 yıl en beğenilen
Tam konuya ciddi bir yorum atacaktım ki..

Konunun görselinde Teslanın karşısında Jetta'yı görünce bir kahkaha bastı beni



Tam konuya ciddi bir yorum atacaktım ki..Konunun görselinde Teslanın karşısında Jetta'yı görünce bir kahkaha bastı beni
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2 Yanıt Yanıtla +76
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mıknatıs20 1 yıl
Eski dünyadaki rakibi Toyota ymış. Git kumda oyna. Kendi bünyendeki o kadar markayla başedemiyorsun Toyota yla birde eski dünyadaki rakibim diyorsun küçümseyerek. Bu adamlar 20 yıldır hibrid araç üretiyor. Sen zorlu iklim koşullarına göre dayanıklı araçlar üret ondan sonra kafabulursun rakibinle.
Eski dünyadaki rakibi Toyota ymış. Git kumda oyna. Kendi bünyendeki o kadar markayla başedemiyorsun Toyota yla birde eski dünyadaki rakibim diyorsun küçümseye...
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3 Yanıt Yanıtla +47
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mıknatıs20 1 yıl dr20mouse
Hocam doğru söylüyorum. Kutuplarda ve Ortadoğuda başta Toyota ve Lexus olmak üzere hep japon arabalarını.kullanıyorlar. Düşünsenize çölün üzerine kurulmuş bir şehirde VW kullandığınızı. Her 20 dk da bir yol kenarına aracınızı çekip Dsg şanzımanı mı soğutacaksınız? Düzeneği kurulup patlamaya hazır hale getirilmiş Dsg şanzımanla olmaz bu iş....
Hocam doğru söylüyorum. Kutuplarda ve Ortadoğuda başta Toyota ve Lexus olmak üzere hep japon arabalarını.kullanıyorlar. Düşünsenize çölün üzerine kurulmuş bir...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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DH Misafiri 1 yıl
Jetta Tesla karşılaştırmasina gülen arkadaş, Jetta 20 bin € Tesla 200 bin €, bir de bu açıdan gül istersen...
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clopin 1 yıl
Teknolojik ürünlerde amerika hep geriden gelip piyasayı domine eder.
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aycibin 1 yıl
tesla da halka göre araba yapmaya başlasın sonra kıyaslarız.daha D segmente yeni inecek.gerçi kimse vw,toyoyta fiyatlarına tesla alacağını sanmasın.adamlar mercedes,bmw,audi çizgisine oynuyor.
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207m 1 yıl
Beyler kime ne anlatiyosunuz ? Dünya'nın en cok satan markasina sektorde soz sahibi degil diyenlerle muhattap oluyoruz :)
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207m 1 yıl
Beyler kime ne anlatiyosunuz ? Dünya'nın en cok satan markasina sektorde soz sahibi degil diyenlerle muhattap oluyoruz :)
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haberelectro 1 yıl
VW neyse de daimler yenilik getirmedi, ar ge yapmiyor demek baklava yunanlilarin demekle ayni sey. Daimler dedigin Mercedes biliyorsun dimi
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darkaura 1 yıl
Klasik oto ureticilerinin nokianin yasadigi durumu cok olasi. Kaynak ve teknolojileri yetersiz oldugu icin degil, yeni digiyal cagda urunlerine hala eski zihniyette bakip, tasarladiklari icin. Teslanin apple benzeri positif yenilikci imaji arkasina alip, urunlerinde benzeri algiyi yaratmis olmasida cabasi
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Leventtr 1 yıl
boşver sen vos vos sen yan aynaları katlanır 20 binde şanzıman indiren müthiş teknolojık dsg şanzımanını kullanmaya devam et tesla ya rakip olamassın
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e_capkan 1 yıl
e-golf hala gelmedi Türkiyeye
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Father Torque 1 yıl
Bence başlığı değiştirin çünkü asıl itiraf Tesla hakkında değil, eski dünya rakipleri hakkında olmuş
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Fakir Kemancı 1 yıl
Yıllar önce bilenler bilir ''teknoloji tv'' adından bir kanal vardı o kanalda iki kişi, bir teknoloji programında cep telefonlarının geleceğini konuşuyor ne aşamada kalıp ilerleyip ilerlemeyeceği hakkında tartışırken bir taraf cebindeki sony ericsson p910'u kılıftan çıkarıp cep telefonlarının son haddininin bu olduğunu söylüyordu. Diğer tarafta tam tersini iddaa ediyordu. Hep o p910'un sahibini merak ederim şu an ne düşünüyor. Demem o dur ki bu konularda yobaz olmamak lazım, şu açıktır ki eğer bataryalar günümüz yarı iletlenlerin gelişmişlik düzeyine ulaşsalardı çoktan elektrikli araçlarla seyahat ediyor kw cinsinden yakıt tüketimi değerlendirmesi yapıyor olurduk. Geleceğin hibrit ve tam elektirikli araçlarda olduğunu görmek zor değil, kahin felan da olmak gerekmiyor.
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