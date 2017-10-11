Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus

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Volksagen, Polo’nun MQB A0 platformuna dahil yeni aracı Virtus için kolları sıvadı. Polo’nun hatchbacks yapısına sedan formunda bir düzenleme olarak ifade edebileceğimiz araç, Brezilya’dan yola çıkacak ve öncelikli olarak Güney Amerika pazarını hedefleyecek. Küresel ölçekteki planlara dairse şu an için hiçbir bilgi mevcut değil.





Daha önce de hakkında bir takım sızıntılar olan Virtus, uygun fiyatlı bir sedan olarak muhtemelen gelişmekte olan ülkelerde yer alacak. Polo’ya göre 13cm daha uzun olacak denilen model, bagaj ve araç iç hacmiyle de Polo’dan daha ferah bir yapıda tasarlanıyor.

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Yeni Polo ile benzer bir iç tasarımda olduğu görülen otomobil, iki adet motor seçeneği ile gelecek. 1.6 litrelik dört silindirli benzinli versiyon 117 beygir iken, 1.0 litrelik üç silindirli motor 128 beygir. 6 ileri DSG seçeneğinin sadece turbo destekli modelde yer aldığı ifade ediliyor.

https://www.instagram.com/p/BaCajAZl1Sg/