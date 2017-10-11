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Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus

Volkswagen, Polo platformu üzerine inşa edeceği Virtus adlı sedan modeli için yeni görüntüler sızdırıldı. Önceliği Güney Amerika pazarı olan aracın sızan görüntüsü ve detayları yazımızda.
1 yıl
8,6b
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43
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus
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Volksagen, Polo’nun MQB A0 platformuna dahil yeni aracı Virtus için kolları sıvadı. Polo’nun hatchbacks yapısına sedan formunda bir düzenleme olarak ifade edebileceğimiz araç, Brezilya’dan yola çıkacak ve öncelikli olarak Güney Amerika pazarını hedefleyecek. Küresel ölçekteki planlara dairse şu an için hiçbir bilgi mevcut değil.


Daha önce de hakkında bir takım sızıntılar olan Virtus, uygun fiyatlı bir sedan olarak muhtemelen gelişmekte olan ülkelerde yer alacak. Polo’ya göre 13cm daha uzun olacak denilen model, bagaj ve araç iç hacmiyle de Polo’dan daha ferah bir yapıda tasarlanıyor.

Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus
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Yeni Polo ile benzer bir iç tasarımda olduğu görülen otomobil, iki adet motor seçeneği ile gelecek. 1.6 litrelik dört silindirli benzinli versiyon 117 beygir iken, 1.0 litrelik üç silindirli motor 128 beygir. 6 ileri DSG seçeneğinin sadece turbo destekli modelde yer aldığı ifade ediliyor.

Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus
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https://www.instagram.com/p/BaCajAZl1Sg/ Yorum Yaz
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deneme tahtasi 1 yıl en beğenilen
jetta.jpeg >> sağ tık >> birlikte aç >> paint >> resmi yeniden boyutlandır >> %70

Yanıtla +130
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stylememo 1 yıl
Daha önce vardı zaten.. Adı Polo Classic ti galiba..
2 Yanıt Yanıtla +42
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hazarRS 1 yıl
Polonun sedan versiyonu zaten yıllardır brezilya tarzı ülkelerde satılıyor. Türkiye pazarına getirmiyorlar niyeyse.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Polonun sedan versiyonu zaten yıllardır brezilya tarzı ülkelerde satılıyor. Türkiye pazarına getirmiyorlar niyeyse.
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gokturk010 1 yıl
Teneke olumsuz bir malzeme midir? Fiberglas mı olmalı?
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V2 1 yıl
Benzinli ve dizel araçlar an itibariyle teneke gözümde.
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haberelectro 1 yıl
Tanıttılar. Sadece güney amerikada satacaklar.
motor1.com/...
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Johan Elmander 1 yıl
Türkiyeye gelirse tok kapıcı alman hayranları bayram eder.
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volkan3156 1 yıl
Polo kılasik gibi olmuş.
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jac0B0 1 yıl
Rapid ve toledo var zaten,
aynisini vw logosu ile +10 bin tl ye satamayacaklari icin getirmiyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Polo sedan yillardir turkiyede satiliyor Google ye polo sedan yazin cikiyor 2000 li yillarda vardi.
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Face Of Melinda 1 yıl
Yalnızca 109.990 ₺
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thnsahin 1 yıl
biraz jetta. biraz a4 yandan bir an a3...
tr ye gelse her vw modeli gibi satar. hatta 100k filan fiyatı olur. :)
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Drunk Driver 1 yıl
Rusya'da hep sedanı var zaten, hatchback'i çok nadir gördüm. (Fiyatı 559.000 ruble'den başlıyormuş. 35000 tl yapıyor sanırım aşağı yukarı. Oraya çok takılmayın

)
volkswagen.ru/...
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