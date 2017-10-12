Volkswagen Scirocco'nun üretimi sona erdi

Volkswagen yaptığı duyuruyla coupe aracı Scirocco'nun üretimini sonlandırdığını açıkladı. Durum ilk olarak Alman üreticinin web sitesinde fark edilirken, üretici yeni araç siparişi almadığını ancak ellerinde belli bir miktar stokta olan aracı isteyen müşterilere teslim edeceğini söylüyor. Bu da demek oluyor ki yeni bir Scirocco almak isterseniz aracı kendi zevkinize göre oluşturmak yerine markanın hali hazırda üretmiş olduklarına razı olmak durumunda kalacaksınız.

On yıla yakın bir süredir otomobil pazarında satışta kalan araç, satış rakamları olarak istenileni veremese de bunca sene satışta kalmayı başardı. Beşinci nesil Golf ile aynı PQ35 platformunu temel alan model, her ne kadar bu yönden artık eskimiş olsa da tasarım olarak günümüz modellerinin yanında çok da geri planda kalmıyor.

Modelin yeni nesili şu an için ufukta görünmezken, Scirocco isminin elektrikli bir araç olarak geri dönmesine yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor. VW AR-GE yöneticisi Frank Welsch'in yaptığı açıklamalar da buna işaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda konuşan yönetici, markanın yeni MEB platformunu temel alacak "Harika ve eğlenceli araba" yapmak istediklerini belirtmiş ve gücünü elektrikten alacağına işaret etmişti. Eğer iddialar doğruysa yeni aracın 170 beygirlik bir giriş seviyesi ve 300 beygirlik dört tekerden çekişli çift elektrik motoruna sahip bir tepe modeli olacak.

Dizel skandalı sonrası oldukça başı ağrıyan Volkswagen'in yeni bir coupe üretmek şu an için önceliklerinde yer almıyor, yani kısacası yeni bir Scirocco modelinin piyasaya sürülmesi birkaç yıl alabilir.