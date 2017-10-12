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Volkswagen Scirocco'nun üretimi sona erdi

Volkswagen, üçüncü nesil Scirocco modelinin üretimini sonlandırdığını duyurdu. Yeni nesil Scirocco karşımıza elektrikli bir araç olarak çıkabilir. Detaylar haberimizde...
1 yıl
14,1b
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48
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen yaptığı duyuruyla coupe aracı Scirocco'nun üretimini sonlandırdığını açıkladı. Durum ilk olarak Alman üreticinin web sitesinde fark edilirken, üretici yeni araç siparişi almadığını ancak ellerinde belli bir miktar stokta olan aracı isteyen müşterilere teslim edeceğini söylüyor. Bu da demek oluyor ki yeni bir Scirocco almak isterseniz aracı kendi zevkinize göre oluşturmak yerine markanın hali hazırda üretmiş olduklarına razı olmak durumunda kalacaksınız.
On yıla yakın bir süredir otomobil pazarında satışta kalan araç, satış rakamları olarak istenileni veremese de bunca sene satışta kalmayı başardı. Beşinci nesil Golf ile aynı PQ35 platformunu temel alan model, her ne kadar bu yönden artık eskimiş olsa da tasarım olarak günümüz modellerinin yanında çok da geri planda kalmıyor.
Modelin yeni nesili şu an için ufukta görünmezken, Scirocco isminin elektrikli bir araç olarak geri dönmesine yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor. VW AR-GE yöneticisi Frank Welsch'in yaptığı açıklamalar da buna işaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda konuşan yönetici, markanın yeni MEB platformunu temel alacak "Harika ve eğlenceli araba" yapmak istediklerini belirtmiş ve gücünü elektrikten alacağına işaret etmişti. Eğer iddialar doğruysa yeni aracın 170 beygirlik bir giriş seviyesi ve 300 beygirlik dört tekerden çekişli çift elektrik motoruna sahip bir tepe modeli olacak.
Dizel skandalı sonrası oldukça başı ağrıyan Volkswagen'in yeni bir coupe üretmek şu an için önceliklerinde yer almıyor, yani kısacası yeni bir Scirocco modelinin piyasaya sürülmesi birkaç yıl alabilir.

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Diablo 1 yıl en beğenilen
Makasçı apaçilerin gözü yaşlı.

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A380 1 yıl
isabetli bi karar olmuş. piyasada yeterince apaçi arabası vardı hali hazırda.
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Fiat S.p.A. 1 yıl
apaçi arabasıydı RIP scirocco
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
önce cc sonra rocco sıkı şeker neler oluyor sana das auto.
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mount20 1 yıl
Hoş bi araba
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Astforum 1 yıl
Yani hiç kayıp olmamış.
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Astforum 1 yıl
Volkswagen'in en çirkin arabasıydı zaten.
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Mendieta58 1 yıl
Şunu başka marka yapsa millet yerden yere vurur.Yok model devamlılığı yok,bunu alsak belki seneye adı değişecek falan der dururlardı.cc bitti,bu model bitti,jetta gidici,arteon ne olacak belli degil hani model devamlılığı
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V2 1 yıl
İyi olmuş, para bulan apaçi arabasıydı.
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TheNewAtilla 1 yıl
Bu araba coupe miymiş. Alemsin vosvos
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mount20 1 yıl
Gayet de güzel bir arabaydı
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spirituals 1 yıl
1 sene kullandık ve bence güzel bir araç scirocco. Genç arkadaşların gayet de tercih edebileceği bir araç. Görüntüsü (görecelidir) bence güzel. Keza yol tutuş ve performans konusunda da yeterli. Keza Türkiye şartlarında yüksek hızlara çıkılamıyor zaten. Özellikle son zamanlar da. Apaçi arabası dediğiniz araçlar bence eski kasa 3 5 serisi doğan Şahin gibi modifiye ile berbat edilen araçlardır. Tabi ki yersiz scirocco kullanıcıları da mevcut. Ama araç kötü değildi.
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jac0B0 1 yıl
S2000 gibi fiyati sonradan tavan yapar mi?
Yatirimlik alinir mi ?
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