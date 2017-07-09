Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Volkswagen elektrikli otomobilleri şarj etmek için robotları kullanacak

Dev otomobil üreticilerinin de rotasını çevirdiği otonom araç dünyasında fark yaratmak isteyen Volkswagen, elektrikli otonom araçları şarj edecek robotlar için Kuka şirketi ile anlaştı.
1 yıl
2,5b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin de otonom ve elektrikli otomobiller üzerinde çalıştığı hatta bazı zaman çizelgeleri belirleyerek olabildiğince kısa sürede bu alanda ürün ortaya koymaya çalıştıkları artık bilinen bir gerçek. Otomobil dünyasındaki bu değişime ayak uydurmak isteyen Volkswagen ise gelecekte üretmeyi planladığı otonom ve elektrikli araçları şarj etmek için robotları kullanmayı düşünüyor.

 

 

Alman otomobil devi bu düşüncesi doğrultusunda dünyanın önde gelen endüstriyel robot üreticilerinden Kuka ile ortaklığa gitti. İki şirketin ortaklıktaki amacı gelecekte tamamen otonom hale gelmesi beklenen sürüş sürecinin şarj etmek için bölünmesini engellemek. İki şirket E-smart Connect isimli proje ile sürücülerin otomobillerini belirli park noktalarına getirdikleri anda Kuka tarafından geliştirilen robotlar, otomobillerin şarj bağlantısını sağlayacak.

 

Hizmet Sektörü de Otomasyonla Yenileniyor 

Kuka CEO’su Till Reutar ve Volkwagen CEO’su Matthias Müller’in katılımıyla gerçekleşen törenle ortaklık duyurulurken iki şirket de otomasyonun sadece otomobillerle hayatımızda yer edinmediğini aynı zamanda hizmet sektörünün de kendini yenileyerek robotların insanlara yardım eder hale geleceğini belirtti.

 

Tabi Volkswagen bu hamleyle sürücüleri, otomobillerini şarja bağlama yükünden kurtaracak olsa da aslında bu düşünceye sahip olan ilk şirket değil. Halihazırda otomobil üreticilerinin dışında bazı şirketler elektrikli otomobillerin belirli bir alana geldiğinde doğrudan şarj edilebileceği hatta otomobillerin hareket halindeyken yoldan enerji alacağı sistemler üzerine çalışıyorlar.

 

Tesla da 2015 yılında paylaştığı bir videoda, otomobilin şarj yuvasını bulan bir şarj sisteminin prototipini tanıtmış ve şarj için elle kontrol dönemini geride bırakmak istediğini açıklamıştı ancak şirket henüz bu prototipi kullanılır hale getirmiş değil.


http://www.volkswagenag.com/en/news/2017/07/new-cooperation-contract.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Önce arabayı yapsınlar sonra düşünürler bunu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 1 yıl
Avrupada herkes kendi doldurur benzinini. Geçen seyahatimde baya zorlandım işlemi yaparken alışmamışız doldurmaya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZamanSal 1 yıl
Niye Çünkü UCUZ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 1 yıl
robot 1400 tl ye mal olmucağına göre insana devam ederler ülkemizde .. yabancı ülkede en düşük maaş 2000 euro olduğundan orda iş görür
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycalh 1 yıl axesis
Avrupada herkes kendi yakıtını kendi doldurur. Bu robotlarla kimae işinden olmaz korkma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Bir sektörün daha sonuna geliniyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
Pompacılara elveda deme vakti yaklaşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl
Elektriklilerin istasyonda 2 saat şarj edilmesini beklemek sıkıcı olacaktır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ayna görünümlü iPhone 8 yolda 1 yıl Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı 1 yıl İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da duyuruldu 1 yıl Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı 1 yıl 14 milyon Android cihazını etkileyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı 1 yıl Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor 1 yıl Protez altıncı parmak: ThirdThumb 1 yıl Intel Core i9-7900X'in hızı 6GHz'e çıkartıldı,rekor geldi 1 yıl Kara savaşları için son teknoloji sistem: KORHAN 1 yıl Xiaomi sonunda MIUI 9'un çıkış tarihini açıkladı 1 yıl Elektrikli araç satışlarında Toyota C-HR şampiyon 1 yıl Çift ön kameralı Vivo X9s serisi resmiyet kazandı 1 yıl Akrep zehiri sağımına pratik çözüm 1 yıl Elon Musk paylaştı: İşte üretilen ilk Model 3 1 yıl Microsoft premium bir cihazla mobil sektöre geri dönüyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Gündem konuları ve Soru-Cevap [Tekrar Yayın] 1 yıl Samsung’un yeni 3D V-NAND tesisi üretime başladı 1 yıl Türkiye, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebilir: Cumhurbaşkanı'ndan açıklama 1 yıl Putin-Trump görüşmesinde House of Cards sahnesi 1 yıl Xiaomi rekor akıllı telefon satışı yaptı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen elektrikli otomobilleri şarj etmek için robotları kullanacak Sonraki Kinetik enerjiyle şarj olan akıllı saat 1 yıl Karayip Korsanları’nın yeni heyecanı mobilde de yaşanıyor 1 yıl TP-Link'in F/P'si yüksek Neffos X1 ve X1 Max'ı hakkında konuşuyoruz 1 yıl HTC U11 ümit verici işler yapıyor 1 yıl SoundCloud, 173 çalışanını işten çıkarma kararı aldı 1 yıl TP-Link Neffos X1 ve X1 Max ön incelemesi "Türkiye'ye adım attılar!"" 1 yıl Bu bilgisayar hack girişiminde kendisini yok ediyor 1 yıl iFixit'ten MacBook Pro'lar için ekonomik pil değiştirme seti 1 yıl Mikroskobik hücre görüntüleri daha uzun süre incelenebilecek 1 yıl Apple'ın yeni kablosuz şarj cihazı seneye satışa sunulabilir 1 yıl SK Hynix 72 katmanlı 3D NAND yongalarının üretimine başladı 1 yıl Çinliler panda temalı güneş enerjisi tesisi kurdu 1 yıl Volkswagen Arteon, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 1 yıl Galatasaray ve Twitter'dan Türkiye'de bir ilk: Blue Room locası 1 yıl LG mobil bölümü yine hüsran yaşattı 1 yıl Ridge Racer Slipstream bu hafta ücretsiz 1 yıl Spotify sürüş modu özelliklerini test ediyor 1 yıl Apple, Imagination Technologies'ın suçlamalarını reddetti 1 yıl Hackerlar ABD'nin enerji ağını hedef aldı 1 yıl AMD Radeon Vega'ya doğru: Frontier Edition'da son gelişmeler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim