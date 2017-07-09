Volkswagen elektrikli otomobilleri şarj etmek için robotları kullanacak

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin de otonom ve elektrikli otomobiller üzerinde çalıştığı hatta bazı zaman çizelgeleri belirleyerek olabildiğince kısa sürede bu alanda ürün ortaya koymaya çalıştıkları artık bilinen bir gerçek. Otomobil dünyasındaki bu değişime ayak uydurmak isteyen Volkswagen ise gelecekte üretmeyi planladığı otonom ve elektrikli araçları şarj etmek için robotları kullanmayı düşünüyor.

Alman otomobil devi bu düşüncesi doğrultusunda dünyanın önde gelen endüstriyel robot üreticilerinden Kuka ile ortaklığa gitti. İki şirketin ortaklıktaki amacı gelecekte tamamen otonom hale gelmesi beklenen sürüş sürecinin şarj etmek için bölünmesini engellemek. İki şirket E-smart Connect isimli proje ile sürücülerin otomobillerini belirli park noktalarına getirdikleri anda Kuka tarafından geliştirilen robotlar, otomobillerin şarj bağlantısını sağlayacak.

Hizmet Sektörü de Otomasyonla Yenileniyor

Kuka CEO’su Till Reutar ve Volkwagen CEO’su Matthias Müller’in katılımıyla gerçekleşen törenle ortaklık duyurulurken iki şirket de otomasyonun sadece otomobillerle hayatımızda yer edinmediğini aynı zamanda hizmet sektörünün de kendini yenileyerek robotların insanlara yardım eder hale geleceğini belirtti.

Tabi Volkswagen bu hamleyle sürücüleri, otomobillerini şarja bağlama yükünden kurtaracak olsa da aslında bu düşünceye sahip olan ilk şirket değil. Halihazırda otomobil üreticilerinin dışında bazı şirketler elektrikli otomobillerin belirli bir alana geldiğinde doğrudan şarj edilebileceği hatta otomobillerin hareket halindeyken yoldan enerji alacağı sistemler üzerine çalışıyorlar.

Tesla da 2015 yılında paylaştığı bir videoda, otomobilin şarj yuvasını bulan bir şarj sisteminin prototipini tanıtmış ve şarj için elle kontrol dönemini geride bırakmak istediğini açıklamıştı ancak şirket henüz bu prototipi kullanılır hale getirmiş değil.

http://www.volkswagenag.com/en/news/2017/07/new-cooperation-contract.html