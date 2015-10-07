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Volkswagen hileli araçları Ocak ayından itibaren geri çağıracak

3 yıl
6,5b
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Volkswagen hileli araçları Ocak ayından itibaren geri çağıracak
Volkswagen'in emisyon skandalı konuşulmaya devam ediyor. Konuyu kaçıran takipçilerimiz tıklayarak emisyon skandalının nasıl ortaya çıktığını bu bağlantıya tıklayarak, sonrasında yaşanan gelişmelere, bakanlığın ve VW Türkiye temsilcisi Doğuş otomotiv'in açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirler. 

Zaman zaman hem ABD'de hem de diğer bölgelerde yaşanan yeni gelişmeler ise skandalın sürekli gündemde kalmasına neden oluyor. Hatta Alman otomotiv devine ülkemizdeki bazı özel hukuk büroları da dava açmaya başlamış durumda. Bu noktada hem Volkswagen'in hem de ülkemizdeki bakanlıkların açıklaması oldukça önem kazanıyor. Skandal sonrası eski CEO Martin Winterkorn'un yerine geçen Matthias Müller dün yaptığı yeni açıklamayla birlikte güveni yeniden tesis etmek istediklerini belirtti.

Yaklaşık 40 yıldır VW bünyesinde çalışan yönetici konuşmasında verimlilik programlarını yeniden denetleyeceklerini ve bu sürecin oldukça sancılı olacağını söyledi. Ancak bu süre içerisinde yaşanan olayın istihdama etkisi minimumda tutulacak. Krizi yönetmek için maliyet kesintileri de yapılacağını söyleyen CEO bazı araçlarda yazılım güncellemesinin yeterli olacağını, ancak diğer araçlarda da parça değişimi yapılacağını belirtti.
Volkswagen hileli araçları Ocak ayından itibaren geri çağıracak
 

Bunun dışında şirketin tüm planlı yatırımlarının yeniden gözden geçirileceği ve gerekli olmayanların erteleneceği ya da iptal edileceği belirtildi. Oldukça büyük bir maddi yükün altına girmeye hazırlanan şirket 6.5 Milyar € ödeme yapsa da cezaların tümünün karşılanmayacağının farkında. 

Bir kaç saat önce yapılan yeni açıklamada ise araçların geri çağrılma planı paylaşıldı. CEO Müller araçların geri çağırılmasının Ocak ayında başlayacağını, ve her şey planladığı gibi giderse 2016 sonuna kadar tüm araçların onarılacağını belirtti.

Dün akşam Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ise Retuers'a yaptığı açıklamada "Şu anda emisyon ölçümlerine bakıyoruz, onun dışında bir incelememiz yok. Vergilendirme mekanizmamız emisyon değerlerine göre olmadığı için şu anda sadece çevre etkisi açısından olaya yaklaşıyoruz. Emisyon değerleri bizim eşik değerlerinin üzerine çıkarsa o zaman gerekli her türlü işlemi yapmakta kararlıyız" dedi. 

Araçların bu skandaldan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için şimdilik oluşturulmuş iki sayfa mevcut. Audi araç sahipleri : www.audi.co.uk/owners-area/emissions/check-your-car.html adresinden, VW araç sahipleri ise : www.volkswagen.co.uk/owners/dieselinfo adresinden sorgulama yapabiliyorlar.
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hlksnrr 3 yıl en beğenilen
Yurtdışında bu işten kolay kolay sıyrılamayacaklarda bizim ülkede doğuş para bile alır bu onarım için.

Vag fanboylarının çıtı çıkmaz gider paşa paşa öderler.
Yurtdışında bu işten kolay kolay sıyrılamayacaklarda bizim ülkede doğuş para bile alır bu onarım için.Vag fanboylarının çıtı çıkmaz gider paşa paşa...
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hidrojennn 3 yıl
almanya senelerce Türkiye'den giden ürünleri sınırda bekletti, bozulunca geri göndertti. kota koydu, 2 sınıf davrandı. vw vakfı pkk yardım etti.alman vakıfları Türkiye'nin rijit yapısını bozdu, düşmanca her türlü terör örgütünü destekledi. araç başı vw ceza kesilmeli. ben vw sahibi olsam tazminat davası açardım. onca zaman bu kadar araç atık ata ata dolaştı. şimdi bir parça yazılımı değiştirecekler, gerçek değerlere gelecek araçların performansı düşecek. amerika da dizel araç satışı %03 amerika durumu intikam için kullanıyor o ayrı. neden ülkelerin dostları yoktur, çıkarları vardır.
almanya senelerce Türkiye'den giden ürünleri sınırda bekletti, bozulunca geri göndertti. kota koydu, 2 sınıf davrandı. vw vakfı pkk yardım etti.alman vakıfları...
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murdocklawless 3 yıl
sen arabayı 150 beygir diye al, sonra vay hatalıymış diyip 120 beygire düşürsünler. ben niye para verdim o zaman?
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Strange Night 3 yıl
Volkswagen bütün ülkelerdeki arabaları geri çağırsa bile Doğuş bi şekilde sıyrılmasını bulur
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m.darendeli 3 yıl
teşekkürler cevap için
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m.darendeli 3 yıl
Dear Volkswagen customer,

We wish to confirm that your vehicle with the Vehicle Identification Number WVWZZZAU....... you submitted, is not affected by software that may cause discrepancies in the values for oxides of nitrogen (NOx) during dynometer runs.

Please note: this information is only valid for Volkswagen Passenger Cars and Volkswagen Commercial Vehicles. Please ensure you use the relevant brand website to check if your vehicle is affected.

Yours faithfully,

Volkswagen.

bu da benmki ne demek istiyor var mi bilen ??
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dreamwalker 3 yıl m.darendeli
sizin aracının bu durumdan etkilenmemiş bir motora sahip.
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axiprens 3 yıl
Bu arada Ülkemizde ilk dava açılmıs


ABD'de dizel araçlarda egzoz emisyonunu düşüren bir yazılım kullandığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen Volkswagen AG şirketine, Türkiye'den de konuyla ilgili ilk dava açıldı.
Davacı Tolga Canay'ın avukatı Soytekin Yonar tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı olarak Volkswagen AG, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ ile otomobilin satın alındığı bayi olan Avek Otomotiv Servis San. ve Tic. AŞ gösterildi.
Dilekçede, Canay'ın, Volkswagen'in ürettiği Polo model dizel bir otomobili 27 Ekim 2011'de, 39 bin 663 lira bedelle satın aldığı belirtildi.
ABD'de Volkswagen'in dizel araçlarda egzoz emisyonunu düşüren bir yazılım kullandığının ortaya çıktığı anlatılan dilekçede, "Bu 'gizli yazılım' sayesinde, Volkswagen'in araçları, 'çevre dostu' gözükmekteydi. Oysa ICCT adlı uluslararası çevre vakfının yaptığı araştırma, gerçeğin böyle olmadığını ortaya çıkarmıştır. Aslında Volkswagen'in dizel araçları, kirlilik kontrol mekanizması devre dışındayken emisyon standartlarının 40 katı zararlı gaz salmaktaydı" denildi.
Firmanın araçlarına gizli bir yazılım yüklediği ve yazılımın aracın zararlı gaz testine girdiğini anlayarak, zararlı gaz salınımını minimuma indirdiği kaydedilen dilekçede, testten çıkan aracın testin bittiğini anlayabildiği ve gaz salınımının 40 kata kadar arttığı normal sürüş moduna geçişin sağlandığı ileri sürüldü.
Volkswagen marka aracının ayıplı olduğu ve bu ayıbın kendisinden saklandığını savunan Tolga Canay, aracının ayıplı olmayan bir araçla değiştirilmesinin yanı sıra, firmaya ait Türkiye'deki tüm ayıplı araçların toplatılması ve satışının durdurulmasını talep etti.
Kaynak: AA
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mufat 3 yıl
Bizde emisyon falan hak getire. Bize kakaladılar resmen. Bu saatten sonra yapacak birşey yok. En azından bundan sonra vw ithalatına sınır getirmek lazım.
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BekirTemel 3 yıl
hiç üzülmedim wv
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Source 3 yıl
Türkiye'de ilk dava açılmış.

BD'de dizel araçlarda egzoz emisyonunu (zehirli gaz salınımı) düşüren bir yazılım kullandığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen Volkswagen AG şirketi aleyhine, Türkiye'de bu firmanın ürettiği araçlardan birini satın alan tüketici tarafından ilk kez iade ve araçların toplatılması davası açıldı.

Davacı Tolga Canay'ın avukatı Soytekin Yonar tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı olarak Volkswagen AG, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ ile otomobilin satın alındığı bayi olan Avek Otomotiv Servis San. ve Tic. AŞ gösterildi.

Dilekçede, Canay'ın, Volkswagen'in ürettiği Polo model dizel bir otomobili 27 Ekim 2011'de, 39 bin 663 lira bedelle satın aldığı belirtildi.

Satın alınan araçta değer kaybı olduğu vurgulanan dilekçede, ayıp halinde tüketicinin seçimlik haklarının mevcut olduğu ve bunların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. maddesiyle koruma altına alındığı bildirildi.

YENİ ARAÇ VE TAZMİNAT TALEBİ
Davacıyla diğer tüketicilerin de zarara uğramamaları ve bu ayıplı hizmetin varlığından haberdar olmaları için ayıplı malların satışının tedbiren durdurulması, toplatılması ve bu davada verilecek kararın ülke düzeyinde yayın yapan 3 gazetede yayımlanması talep edilen dilekçede, ayıplı aracın tespit edilmesi, iadesi, yerine ayıpsız aracın verilmesi ve ayıp nedeniyle araçta oluşan değer kaybının giderilmesi için şimdilik 5 bin lira tazminatın da faiziyle davacıya ödenmesi istendi.


m.ensonhaber.com/...
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KekiR 3 yıl
1.6 Dizel motorlu audi marka aracıma bu sorgulamayı yaptım ve sorunlu yazılım çıktı maalesef. bakalım Wv ülkemizde ne gibi bir yaptırım gerçekleştirecek.
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myalperen 3 yıl
Halkın büyük bölümünün hala haberi yok bu olaydan. Türkiye'de vw ile kim ilgileniyorsa bir kılıf uydurup para harcamadan altından kalkmak isteyecektir.
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BOLDVIPER 3 yıl
hahahaah yurt dışına satılan aracların bıle en dandıgı en tıpsızı turkıyeye gonderılırken adamlar en hılesız ve temızını turkıyeye yollamayıp avrupaya yolluyucaklar he yaw he he örnek verıyorum mısal

broadway la acıyosun bakıyosun sana gelen 4 teker bı dıreksıyon yurt dısındakıne bakıyosun otomatık vıtes içi ve koltugu deri döşeme klimalı h.direksiyonlu turbolu tıpı bıle farklı broadway ama onu getırmemıs herseyınden kıstıgı arabayı getırmıs bunun onlarca ornegı dıger arabalardada mevcut
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superegoid 3 yıl
Bütün o yüzbinlerce araç içinden türkiyeye herzaman olduğu gibi tertemiz araçların denk gelmesi ne büyük şans.

Bir tane bile hileli yazılıma sahip aracın Türkiye'ye gönderilmemesi bence vw nin Türkiye'ye verdiği önemi gösterir.

Zaten diyelim gönderildi, yüce Türk devletinin şaşmaz adalet terazisinden kaçabilirler mi yahu o araçlar.

Ulan bu devlet halkını kandırmaya çalışan tüccarlara göz açtırır mı?

Devletimiz iş adamının mı yanında olur vatandaşının mı?

Ben şahsen kendimi böyle bir ülkede yaşadığım için mutlu ve güvende hissediyorum.

Zaten baksana şansa hiç hileli yazılıma sahip araç da gelmemiş.

Sorun yok.
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^^Evo^^ 3 yıl
Akıl fikir sahibi insan gidipte bu araçtan almaz artık.
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