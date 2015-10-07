Volkswagen hileli araçları Ocak ayından itibaren geri çağıracak

Volkswagen'in emisyon skandalı konuşulmaya devam ediyor. Konuyu kaçıran takipçilerimiz tıklayarak emisyon skandalının nasıl ortaya çıktığını bu bağlantıya tıklayarak, sonrasında yaşanan gelişmelere, bakanlığın ve VW Türkiye temsilcisi Doğuş otomotiv'in açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirler.
Yaklaşık 40 yıldır VW bünyesinde çalışan yönetici konuşmasında verimlilik programlarını yeniden denetleyeceklerini ve bu sürecin oldukça sancılı olacağını söyledi. Ancak bu süre içerisinde yaşanan olayın istihdama etkisi minimumda tutulacak. Krizi yönetmek için maliyet kesintileri de yapılacağını söyleyen CEO bazı araçlarda yazılım güncellemesinin yeterli olacağını, ancak diğer araçlarda da parça değişimi yapılacağını belirtti.
Bunun dışında şirketin tüm planlı yatırımlarının yeniden gözden geçirileceği ve gerekli olmayanların erteleneceği ya da iptal edileceği belirtildi. Oldukça büyük bir maddi yükün altına girmeye hazırlanan şirket 6.5 Milyar € ödeme yapsa da cezaların tümünün karşılanmayacağının farkında.
Bir kaç saat önce yapılan yeni açıklamada ise araçların geri çağrılma planı paylaşıldı. CEO Müller araçların geri çağırılmasının Ocak ayında başlayacağını, ve her şey planladığı gibi giderse 2016 sonuna kadar tüm araçların onarılacağını belirtti.
Dün akşam Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ise Retuers'a yaptığı açıklamada "Şu anda emisyon ölçümlerine bakıyoruz, onun dışında bir incelememiz yok. Vergilendirme mekanizmamız emisyon değerlerine göre olmadığı için şu anda sadece çevre etkisi açısından olaya yaklaşıyoruz. Emisyon değerleri bizim eşik değerlerinin üzerine çıkarsa o zaman gerekli her türlü işlemi yapmakta kararlıyız" dedi.
Araçların bu skandaldan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için şimdilik oluşturulmuş iki sayfa mevcut. Audi araç sahipleri : www.audi.co.uk/owners-area/emissions/check-your-car.html adresinden, VW araç sahipleri ise : www.volkswagen.co.uk/owners/dieselinfo adresinden sorgulama yapabiliyorlar.
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Vag fanboylarının çıtı çıkmaz gider paşa paşa öderler.