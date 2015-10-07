Volkswagen hileli araçları Ocak ayından itibaren geri çağıracak

Volkswagen'in emisyon skandalı konuşulmaya devam ediyor. Konuyu kaçıran takipçilerimiz tıklayarak emisyon skandalının nasıl ortaya çıktığını bu bağlantıya tıklayarak , sonrasında yaşanan gelişmelere, bakanlığın ve VW Türkiye temsilcisi Doğuş otomotiv'in açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirler.





Yaklaşık 40 yıldır VW bünyesinde çalışan yönetici konuşmasında verimlilik programlarını yeniden denetleyeceklerini ve bu sürecin oldukça sancılı olacağını söyledi. Ancak bu süre içerisinde yaşanan olayın istihdama etkisi minimumda tutulacak. Krizi yönetmek için maliyet kesintileri de yapılacağını söyleyen CEO bazı araçlarda yazılım güncellemesinin yeterli olacağını, ancak diğer araçlarda da parça değişimi yapılacağını belirtti.

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