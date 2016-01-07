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Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor

Otomobil dünyasının en büyük skandalı olmaya aday gösterilen "Emisyon Skandalı"nda Alman devinin ödeyeceği tazminatlar belli olmaya başladı. 18 milyar dolar telaffuz edilen rakamlar arasında.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Çevre Koruma Kurumu (EPA) adına  Volkswagen hakkında suç duyurusunda bulundu. Skandalın gün yüzüne çıktığı günden beri firmanın yüzleşmesi beklenen tazminatlar da bu süreçte  netlik kazanıyor. ABD genelinde otomobillerin uygunluk sertifikası düzenlenmesi aşamasında egzos emisyon ve yakıt ekonomisi testlerini yapan kurum, yasalar çerçevesinde otomobillerin çevresel zarar oluşturmadıkları konusunda uygunluk belgesi vermekle yetkili. Volkswagen 2.0L ve 3.0L dizel otomobiller kurum tarafından uygun görülmüş olsa da Eylül 2015 de kurumun kandırıldığını anlamasıyla işler değişti. Daha sonra ise Volkwagen'nin otomobillerin  motor değerlerini test aşamasında günlük kullanım değerlerinden farklı ayarlara getiren hileli donanım kullandığı ortaya çıktı.

Otomobil dünyasının en büyük skandalı olmaya aday gösterilen bu durum Alman devini uluslararası arenada zor duruma düşürdü. Çıkması beklenen parasal cezaların Alman otomobil üreticisini finansal olarak sarsabilecek kadar büyük değerlere ulaşması söz konusu. Volkswagen Avrupa genelinde otomobillerin geri çağırma sürecini ve düzeltmeler için atılacak adımları netleştirdi ise de EPA bu adımları  ABD için yetersiz buldu. Yapılması gereken düzenlemeler konusunda Volkswagen ile görüşmeler hala yürütülüyor. Donanımsal olarak daha fazla değişiklik bekleyen EPA, dava sürecinin Alman devini adım atma konusunda hızlandırmasını umuyor.
Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor
 

ABD’ de satışı yapılmış  Volkswagen'e ait 499 bin adet 4 silindirli 2.0 dizel motorlu otomobilin ve 85 bin 6 silindirli 3.0L otomobilin (Porche ve Audi dahil) piyasada olduğunu belirtiliyor. 2.0L dizel motorlar normal kullanımda yasal nitrojen oksit değerlerinin 40 kat fazlasına kadar salınım yaparken bu değer 3.0 L dizel motorlarda 9 kat fazlasına kadar çıkıyor. 
Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor


Temiz Hava Yasası'na ilişkin 4 farklı ihlalin olduğu ileri sürülen suç duyurusunda, 2 farklı ihlalden Ocak 2009 öncesi 2.0 ve 3.0 dizel otomobil başına her bir ihlal için 32.500 dolar ve Ocak 2009 sonrasında ki otomobiller için de 37.500 dolar tazminat ön görülüyor. Yasaya ilişkin ihlal edildiği belirtilen bir madde de ise tazminat tutarları otomobil başına 2.750 dolar ve 3.750 dolar arası değişiyor. Ayrıca ihlalin gerçekleştiği her gün için Volkswagen’e Ocak 2009 öncesi için 32.500 dolar  ve Ocak 2009 sonrası her gün için 37.500 dolar ceza kesilmesi söz konusu.

Davaya ilişkin suçlamaların temelini kamu güvenini sarsmak, kamu sağlığını tehlikeye atmak ve haksız rekabet oluşturmak alıyor. Davanın bir önemi de Volkswagen yöneticilerine hapis cezası çıkartabilecek olan ceza davalarının başlangıç adımı olması. Bu dava da kendini aklaması pek muhtemel görünmeyen Volkswagen için ilerleyen davalar da hapis cezaları gündeme gelebilir.


http://www.justice.gov/opa/file/809826/download Yorum Yaz
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General. 3 yıl en beğenilen
VW tek bir yolla bu işten karlı çıkar, hile yaptığı bütün araçları toplayıp bizim ülkemize göndermek. Ortalama araç fiyatı 50 bin tl'cik yapsın bir ayda tozu kalmaz. Golf'e 120bin veren yurdum insanı üçer adet alır olur biter. Egzos vs derseniz ne önemi var canım Birgün Adana'ya gelin bakın devlet babanın verdiği atık kömür bile bize vız geliyor elin Alman'ı emisyonla bize hiç bişey yapamaz.
VW tek bir yolla bu işten karlı çıkar, hile yaptığı bütün araçları toplayıp bizim ülkemize göndermek. Ortalama araç fiyatı 50 bin tl'cik yapsın bir ayda tozu k...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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hlksnrr 3 yıl Kaplan261
KırmaKirazınDalınıYAA
abd nin havası zaten fabrikalarından tertemiz halde vw nin emisyonumu etkileyecek havasını...

Maksat hava kirliliği değil zaten şunu bir anlamadınız.

Amerika burada devletin ve vatandaşın kandırılmasına kesiyor bu cezayı kısaca biz muz cumhuriyeti değiliz diyor.
KırmaKirazınDalınıYAAabd nin havası zaten fabrikalarından tertemiz halde vw nin emisyonumu etkileyecek havasını...Maksat hava...
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S.Soylu 3 yıl
Neredeyse Volkswagen'i savunacak insanlar var burda. Konu hava kirliliği olur yada olmayabilir evet zaten Amerika'da hava çok kirlide olabilir fakat bu Volkswagen'i haklı çıkarmaz. Özellikle ülkemizde bu arabalara dünyanın parası ödeniyor sonra bir bakıyorsunuz ki kandırılmışsınız. Sonuçta dünya üzerinde kaç bin tane bu sorunlu modellerden var kim bilir. Kaldı ki 2 kat 3 katta değil 40 kattan bahsediliyor. Ama gel gör ki ülkemizde hiçbir cezai işlem vs. uygulanmadı. Adamlar bazı modellerin satışlarını "bir süreliğine" durdurdu diye bakanın bir tebrik etmediği kalmıştı.
Gerçi şaşırdım mı ? Hayır. Sonuçta Volkswagen grubunun ülkemizdeki distribütör Ferit Şahenk gibi hükümet yandaşı birisi olunca herhangi bir işlem yapılmaması gayet normal.
Neredeyse Volkswagen'i savunacak insanlar var burda. Konu hava kirliliği olur yada olmayabilir evet zaten Amerika'da hava çok kirlide olabilir fakat bu Volkswag...
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DH Misafiri 3 yıl
Bizde birsey olmaz paranin ucunu biraz gostersinler (ki herkezanlamistir sanirim) bizim yonetim gormezden gelecektir... dunya geneline bakarsaniz brezilya dahi para cezasina carptirirken tr de kimse duymuyor gormuyor bilmiyor
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Legolas246 3 yıl
Aşırı derecede üzülüyorum şu Volkswagen'in başına gelenlere.

Efsane DSG'si olsun, inanılmaz seri ve tüpe uyumlu FSI motorları olsun, o premium iç tasarımı olsun, tok kapı sesi olsun her şeyi ile mükemmel araçlar üreten böylesine harika bir firmaya iftira atılması, böyle karalamalar yapılması çok canımı sıkıyor.

Hele hele canı pahasına araçlarını savunan o araç sahipleri, en çokta onlara üzülüyorum.

Bazı günler uykum kaçıyor, aklıma geldikçe ağlamaklı oluyorum. Bu da geçer deyip kendimi teselli ediyorum.





Kandırdım
Beter olsunlar
Hiç bir zaman sevmedim, sevemedim
.


Evet Jeremy Clarkson'ın bir repliği ile veda edeyim :


"This is the first-ever recorded example of a German joke: a Volkswagen that costs £65,000" . Volkswagen Pheaton için bunu söylemişti kendisi Top Gear'da.




Saygılar.

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sadri.abi 3 yıl
Bunu yüzde 50 ye sormak lazım.
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V4LKyR 3 yıl
Yazık oldu be VW.
Kendin ettin, kendin buldun... Gül gibi sararıp soldun.
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tartekin 3 yıl
Beter olup sürüm sürüm sürünecek..utanmaz dolandırıcı bir firma
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kenai 3 yıl
Bu kadar sahtekarlığının ardından bizim ülkemizde hala popülerliğini devam ettirmesinin nedeni milletin elindeki malın değerini kaybedeceğini düşündüğü için toz kondurtmamaya çalışmaları olsa gerek.
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muratkaya 3 yıl
Kapı sesi tok olduğundan Türkiye'de satışları artarak devam edecek. Bir de Doğuş'un boru sektöründeki başarısı da bu konuda etkili, boru döşetmek için sırada bekleyen çok.
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wolfestein 3 yıl
Emisyon işi olayın tırı-vırı tarafı. Burada Almanya ve ABD hesaplaşması sözkonusudur.
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gogo316 3 yıl
Sen git o kadar para ver premium diye A8 al o da hileli çıksın...
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oly1786 3 yıl
Yapamadıysan alacaksın hazır 1.6HDI yi PSA dan ya da 1.5 dci yı Renaultdan, koskoca Mercedes, Nissan gurur mu yapıyor ? Bu işin çevre kirliliğinin yanısıra vergi kaçırma ve haksız rekabet de var. Hileyle araba satıyorsun Toyota nın, GM nin vs. araçların da ekmeğini kesiyorsun. Hem de 2009 dan beri. Bu markalar da dava açarsa ne olacak? Bir de bazı araçlarda parça değişikliği de işe yaramayabilirmiş. Nereden bakarsan fecaat bir durum...
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haymanali2006 3 yıl
Ne yapılacaksa bize uğramayacak nasıl olsa. Sevinecekler de üzülecekler de olacak nidem bizi bu hale sokanlar utansın.
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udmexpert 3 yıl
ben bakıyorum yenı arabaların eksozları sımsıyah vw lerin hepsınde. Butun emısyonluları bızım vatandaslarımız toplamış
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newtonmeter 3 yıl
Dünya kupasını abd ye vermeyen blatter ve platini ye, abd nin neler yaptığını görüyorsunuz. Fırsat bulunmuşken vw öpülecek
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