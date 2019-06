Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Çevre Koruma Kurumu (EPA) adına Volkswagen hakkında suç duyurusunda bulundu. Skandalın gün yüzüne çıktığı günden beri firmanın yüzleşmesi beklenen tazminatlar da bu süreçte netlik kazanıyor. ABD genelinde otomobillerin uygunluk sertifikası düzenlenmesi aşamasında egzos emisyon ve yakıt ekonomisi testlerini yapan kurum, yasalar çerçevesinde otomobillerin çevresel zarar oluşturmadıkları konusunda uygunluk belgesi vermekle yetkili. Volkswagen 2.0L ve 3.0L dizel otomobiller kurum tarafından uygun görülmüş olsa da Eylül 2015 de kurumun kandırıldığını anlamasıyla işler değişti. Daha sonra ise Volkwagen'nin otomobillerin motor değerlerini test aşamasında günlük kullanım değerlerinden farklı ayarlara getiren hileli donanım kullandığı ortaya çıktı.





Otomobil dünyasının en büyük skandalı olmaya aday gösterilen bu durum Alman devini uluslararası arenada zor duruma düşürdü. Çıkması beklenen parasal cezaların Alman otomobil üreticisini finansal olarak sarsabilecek kadar büyük değerlere ulaşması söz konusu. Volkswagen Avrupa genelinde otomobillerin geri çağırma sürecini ve düzeltmeler için atılacak adımları netleştirdi ise de EPA bu adımları ABD için yetersiz buldu. Yapılması gereken düzenlemeler konusunda Volkswagen ile görüşmeler hala yürütülüyor. Donanımsal olarak daha fazla değişiklik bekleyen EPA, dava sürecinin Alman devini adım atma konusunda hızlandırmasını umuyor.





ABD’ de satışı yapılmış Volkswagen'e ait 499 bin adet 4 silindirli 2.0 dizel motorlu otomobilin ve 85 bin 6 silindirli 3.0L otomobilin (Porche ve Audi dahil) piyasada olduğunu belirtiliyor. 2.0L dizel motorlar normal kullanımda yasal nitrojen oksit değerlerinin 40 kat fazlasına kadar salınım yaparken bu değer 3.0 L dizel motorlarda 9 kat fazlasına kadar çıkıyor.





Temiz Hava Yasası'na ilişkin 4 farklı ihlalin olduğu ileri sürülen suç duyurusunda, 2 farklı ihlalden Ocak 2009 öncesi 2.0 ve 3.0 dizel otomobil başına her bir ihlal için 32.500 dolar ve Ocak 2009 sonrasında ki otomobiller için de 37.500 dolar tazminat ön görülüyor. Yasaya ilişkin ihlal edildiği belirtilen bir madde de ise tazminat tutarları otomobil başına 2.750 dolar ve 3.750 dolar arası değişiyor. Ayrıca ihlalin gerçekleştiği her gün için Volkswagen’e Ocak 2009 öncesi için 32.500 dolar ve Ocak 2009 sonrası her gün için 37.500 dolar ceza kesilmesi söz konusu.





Davaya ilişkin suçlamaların temelini kamu güvenini sarsmak, kamu sağlığını tehlikeye atmak ve haksız rekabet oluşturmak alıyor. Davanın bir önemi de Volkswagen yöneticilerine hapis cezası çıkartabilecek olan ceza davalarının başlangıç adımı olması. Bu dava da kendini aklaması pek muhtemel görünmeyen Volkswagen için ilerleyen davalar da hapis cezaları gündeme gelebilir.





http://www.justice.gov/opa/file/809826/download