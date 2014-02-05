Volkswagen önderliğinde otonom sürüş için AdaptIVe araştırma projesi hayata geçiyor

Gelişen teknoloji doğrultusunda günlük hayatta devamlı olarak kullandığımız otomobil modelleri de kısmen bizden bağımsız olarak çalışmaya başladılar. Karmaşık trafik içerisinde şimdilik çok etkili çalışma gösteremeyen otonom sürüş sistemleri için AdaptIVe isimli bir araştırma projesi hayata geçirmeye hazırlanan Alman otomobil devlerinden Volkswagen, bu çalışma kapsamında süreci daha etkili ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Başta Volkswagen olmak üzere aralarında Opel, BMW, Fiat, Citroen, Renault, Volvo ve Ford gibi diğer otomobil üreticileri yanında Bosh, Continental, Delphi gibi tedarikçilerin ve birçok üniversitenin yer aldığı 29 farklı isim tarafından desteklenen AdaptIVe (Akıllı araçlar için otomatik sürüş uygulamaları ve teknolojileri) araştırma projesi, Almaya Wolfsburg'da bulunan MobileLifeCampus merkezli olarak hayata geçiyor. 42 aylık konsorsiyum kapsamında otonom sürüş sistemleri ile sürücüler arasındaki entegrasyonu arttırmanın hedeflendiğini açıklayan Volkswagen, aynı zamanda kentsel senaryolar, yakın mesafeli manevralar ve otoyol sürüş süreçlerinin ortak geliştirilen yeni işlevler ile test edileceğini de belirtiyor. Yedi araba ve bir kamyon ile yapılan testlerde ayrıca yasal konuların keşfedileceği ve trafik yasalarına göre yeni geliştirmelerin yapılacağı da söylenen bilgiler arasında yer alıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 25 milyon Euro bütçe ile finanse edildiği belirtilen AdaptIVe araştırma projesinin, sadece Avrupa için değil genel olarak tüm dünyayı ilgilendiren faydalı içerikler ortaya koyması bekleniyor.

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/news/2014/01/adaptive.html