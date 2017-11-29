İkinci nesil Toyota Safety Sense yeni özelliklerle geliyor

Bazı Toyota modelleri 2018 yılından itibaren ikinci nesil Toyota Safety Sense (TSS) sistemi ile birlikte daha fazla güvenlik özelliğine kavuşacak. Yeni nesilde Lexus Safety System'den bir takım özellikler kazanan sistem bu lüks markanın özelliklerini daha uygun fiyatlı araçlara getiriyor.

Bütün geliştirmelerin arasında en büyüğü çarpışma önleme sisteminde gerçekleşirken, ikinci nesille birlikte sistemin fren tepki süresi azaltılmış durumda. Buna ilaveten sistemin sensörleri artık bir bisikletliyle olası çarpışmaları da önlemeye başlıyor. Adaptif hız sabitleyici tarafında da bir takım geliştirmeler gerçekleşirken, sistem artık sürücünün önündeki trafiği daha iyi yorumlayabiliyor. İkinci nesille birlikte Şeritte Kalma Yardımına da kavuşan Toyota Safety Sense ile artık şeritte kalmak için sürekli olarak direksiyonu düzeltmeye gerek kalmıyor.

Son olarak TSS 2 ile birlikte Yol İşaretleri Asistanına da kavuşan sistem, önde yer alan kamerasından tespit ettiği yol işaretlerini araç içi ekran veya HUD üzerinden sürücüye yansıtacak. 2018 yılının ortalarından itibaren bazı Toyota modellerinde standart ekipman olarak sunulacak olan ikinci nesil Toyota Safety Sense'in hangi modellere geleceği şu an için belirsiz.