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İkinci nesil Toyota Safety Sense yeni özelliklerle geliyor

Toyota, lüks markası Lexus'un araçlarında yer alan Lexus Safety System'in özelliklerini 2018 ortasından itibaren ikinci nesil Toyota Safety Sense ile kendi modellerine de getiriyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bazı Toyota modelleri 2018 yılından itibaren ikinci nesil Toyota Safety Sense (TSS) sistemi ile birlikte daha fazla güvenlik özelliğine kavuşacak. Yeni nesilde Lexus Safety System'den bir takım özellikler kazanan sistem bu lüks markanın özelliklerini daha uygun fiyatlı araçlara getiriyor.
Bütün geliştirmelerin arasında en büyüğü çarpışma önleme sisteminde gerçekleşirken, ikinci nesille birlikte sistemin fren tepki süresi azaltılmış durumda. Buna ilaveten sistemin sensörleri artık bir bisikletliyle olası çarpışmaları da önlemeye başlıyor. Adaptif hız sabitleyici tarafında da bir takım geliştirmeler gerçekleşirken, sistem artık sürücünün önündeki trafiği daha iyi yorumlayabiliyor. İkinci nesille birlikte Şeritte Kalma Yardımına da kavuşan Toyota Safety Sense ile artık şeritte kalmak için sürekli olarak direksiyonu düzeltmeye gerek kalmıyor.
Son olarak TSS 2 ile birlikte Yol İşaretleri Asistanına da kavuşan sistem, önde yer alan kamerasından tespit ettiği yol işaretlerini araç içi ekran veya HUD üzerinden sürücüye yansıtacak. 2018 yılının ortalarından itibaren bazı Toyota modellerinde standart ekipman olarak sunulacak olan ikinci nesil Toyota Safety Sense'in hangi modellere geleceği şu an için belirsiz.

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haberelectro 1 yıl
yol işareti asistanı yıllardır var toyotaya yeni geliyor tebrik ederim toyota... Bisikletli korumasıymış hiç güleceğim yoktu.
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RaptorFX 1 yıl
Yalnız görsel yeni corolla.
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commandx 1 yıl
Görseldeki corolla modelini çözemedim. Acaba yeni kasadan ipuçları mı veriyor?
Toyota güzel sistemler geliştiriyor ama sağolsun toyota türkiye bunları bize layık görmüyor. C-hr'a yeni geldi bu özellik, avrupada ilk çıktığından beri standart.
En azından opsiyon olarak sun be toyota.
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