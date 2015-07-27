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Volkswagen'den yeni elektrikli scooter: Last Mile Surfer

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volkswagen'den yeni elektrikli scooter: Last Mile Surfer
 
Almanya merkezli önemli otomobil üreticilerinden Volkswagen, ilginç bir amaç doğrultusunda hazırladığı ve isimlendirdiği yeni elektrikli scooter modeli Last Mile Surfer'ı resmi olarak duyurdu.
Oldukça büyük Volkswagen logosuyla dikkatleri üzerine çeken ve katlanabilir yapıda geliştirilen Last Mile Surfer, gitmek istediği yerin yakınlarda park edecek yer bulamayan ve bu nedenle aracını çok uzaklara götürmek zorunda kalan kişilere hitap ediyor. Bagajda taşınabilecek kadar kompakt olan elektrikli scooter, bu kişileri araçlarından gitmek istediklere yere terlemeden götürüyor ve böylece zaman kazancı sunabiliyor. 
Dahili elektrik motoru ve bataryalarıyla yaklaşık 20 km menzili bulunan Volkswagen Last Mile Surfer, 11 kg toplam ağırlığıyla her zaman olmasa da taşınabilir bir seçenek oluşturuyor ve yürümekte zorlanan yaşlı ya da sakat kişiler için de alternatif bir ulaşım aracı oluşturuyor.
2016 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli scooter Volkswagen Last Mile Surfer, ortalama 1000 Euro fiyat etiketine sahip olacak.
Volkswagen'den yeni elektrikli scooter: Last Mile Surfer
 

http://www.digitaltrends.com/cars/volkswagen-last-mile-surfer-pictures-specs-news/ Yorum Yaz
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swat882 3 yıl
Obez Amerikalılar için yaptım demiyor da, sakat ve yaşlı diyor, he vw he
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oglım_aşortman_gey 3 yıl
kapı yok. dolayısıyla tok kapı sesi de yok. güven vermiyor. tutmaz
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onur1971 3 yıl
Volkswagen den daha iyi tasarım beklerdim
Sanki biraz aceleye gelmiş gibi...
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