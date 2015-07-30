Volkswagen'in 2016 modellerinde kaza önleme teknolojileri orta sınıfa kadar inecek

Sürücüsüz araçlar için geliştirmeler hızla devam ediyor. Ancak bir çok köklü değişikliğe neden olan bu teknolojiye geçmek biraz zaman alacak . Bu nedenle sürücüsüz araçlardan önce "yarı otonom" otomobilleri piyasada daha sık görmeye başlayacağız gibi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'de yarı otonom araçları sıradan hale getirmek için büyük bir adım atıyor. Golf, Jetta ve Touareg gibi serilerin yeni modelleri "akıllı seyir kontrolü" ve "otomatik acil durum freni" teknolojilerine sahip olacak. Akıllı seyir kontrolü araç seyir halindeyken yolu izleyerek olağan dışı durumlarda sürücüye uyarı verebilirken, otomatik fren sistemi de sürücünün fren yapmakta geç kaldığı durumları fark ederek kendisi aracı durdurmaya karar veriyor.

Bugün CC ve Touareg modellerinin üst paketleri bu tarz özellikleri zaten sunuyor. Bazı modellerde yine sürüş kontrolü ve park yardımcısı gibi araçlar da yer alıyor. Volkswagen'in bu tarz hamleler yapması ile birlikte yarı otonom özelliğe kavuşan orta sınıf modellerin çoğalacağını öngörebiliriz.

Bunun dışında üreticinin araç içi sistemi MIB I'de önümüzdeki yılın başında MIB II sürümüne güncellenecek. Yeni sistem ile birlikte Android Auto, Apple CarPlay ve MirrorLink bağlantılarına da destek verilebilecek. Bununla birlikte akıllı telefonlar ile uzaktan kumanda özelliği kullanılabilirken acil durum bilgisi ve anlık araç bilgileri de telefona gönderilecek.

http://www.engadget.com/2015/07/29/volkswagen-2016-tech/