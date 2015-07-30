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Volkswagen'in 2016 modellerinde kaza önleme teknolojileri orta sınıfa kadar inecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Volkswagen'in 2016 modellerinde kaza önleme teknolojileri orta sınıfa kadar inecek
 
Sürücüsüz araçlar için geliştirmeler hızla devam ediyor. Ancak bir çok köklü değişikliğe neden olan bu teknolojiye geçmek biraz zaman alacak . Bu nedenle sürücüsüz araçlardan önce "yarı otonom" otomobilleri piyasada daha sık görmeye başlayacağız gibi.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'de yarı otonom araçları sıradan hale getirmek için büyük bir adım atıyor. Golf, Jetta ve Touareg gibi serilerin yeni modelleri "akıllı seyir kontrolü" ve "otomatik acil durum freni" teknolojilerine sahip olacak.  Akıllı seyir kontrolü araç seyir halindeyken yolu izleyerek olağan dışı durumlarda sürücüye uyarı verebilirken, otomatik fren sistemi de sürücünün fren yapmakta geç kaldığı durumları fark ederek kendisi aracı durdurmaya karar veriyor.
Bugün CC ve Touareg modellerinin üst paketleri bu tarz özellikleri zaten sunuyor. Bazı modellerde yine sürüş kontrolü ve park yardımcısı gibi araçlar da yer alıyor. Volkswagen'in bu tarz hamleler yapması ile birlikte yarı otonom özelliğe kavuşan orta sınıf modellerin çoğalacağını öngörebiliriz.
Bunun dışında üreticinin araç içi sistemi MIB I'de önümüzdeki yılın başında MIB II sürümüne güncellenecek. Yeni sistem ile birlikte Android Auto, Apple CarPlay ve MirrorLink bağlantılarına da destek verilebilecek. Bununla birlikte akıllı telefonlar ile uzaktan kumanda özelliği kullanılabilirken acil durum bilgisi ve anlık araç bilgileri de telefona gönderilecek.

http://www.engadget.com/2015/07/29/volkswagen-2016-tech/ Yorum Yaz
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dörtçeker 4 yıl en beğenilen
Neden hep Volkswagen haberleri yapılıyor ? Sanki ilk kez bunu Volkswagen yapıyor. Yıllardır olan bir sistem bu. Yeni Passat tanıtılır, huzurlarınızda Yeni Passat diye konu açılır reklamı yapılır. Diğer markalar yeni araç tanıtsa haber bile yapılmaz.

Yeter artık Volkswagen reklamı yaptığınız. Zaten site reklamdan geçilmiyor bir de içerikleri reklamla dolduruyorsunuz.
Neden hep Volkswagen haberleri yapılıyor ? Sanki ilk kez bunu Volkswagen yapıyor. Yıllardır olan bir sistem bu. Yeni Passat tanıtılır, huzurlarınızda Yeni Pass...
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Kaygerya 4 yıl
Vw yapar. Ama turkiyeye gelirken onlar sokulur. Sokulenler de ayri paket olarak gene parasiyla kullanicilara satilir
1 Yanıt Yanıtla +10
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funnel 4 yıl
Bunun gibi sistemler zaten piyasada var, mesala ford aktif şehir içi güvenlik sistemi diye 2-3 senedir kullanıyor. Focus&mondeo tekno paket alın bu özellik gelsin, hatta şeritte tutma yardımcısıyla hızla giderken direksiyona müdahele edip sizi tekrar yola bile sokuyor.
Bunun gibi sistemler zaten piyasada var, mesala ford aktif şehir içi güvenlik sistemi diye 2-3 senedir kullanıyor. Focus&mondeo tekno paket alın bu özellik gels...
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FTX58 4 yıl
Volvo bu teknolojileri arabalarında sunmaya başladığında Osmanlı yıkılmamıştı DH uyanda balığa gidek ;)
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karmenug 4 yıl
Hangi segment olursa olsun volkswagen güvenliğe önem veriyor. Satışlarının artması da bunu doğruluyor.
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trust06 4 yıl
Yazıyı okuyun Jetta ve golf diyor.
Alt segment yani..
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Kaygerya 4 yıl
Vw yapar. Ama turkiyeye gelirken onlar sokulur. Sokulenler de ayri paket olarak gene parasiyla kullanicilara satilir
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falken34 4 yıl
bu özellikler şu an volvo s60 - v60da standart olarak sunuluyor zaten..
volvo türkiye sayfasından girip bakabilirsiniz...
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canguler917 4 yıl
vw aşırı pahalı fiyatlarıyla orta sınıf değil lüks araçlar olmaya başladılar.bir zahmet koysunlar
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rst78 4 yıl
Biraz reklam kokan bir haber, sanki çok yeni bir teknolojiyi lütfedip de sunuyormuş gibi.

Sistem 2014 model 308'imde mevcut...
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cbascan 4 yıl
Vw yapar. Sonra volvo, mercedes taklit eder.
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rainmanstern 4 yıl
büyük ihtimal opsiyon olur. onada kaç para istenir kimbilir
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Guest-02D0AD92F 4 yıl
şimdi aracın önüne kamera koyuyorsun, ya da radar. öndeki araç ani fren yapınca sistem seni uyarıyor ve fren yaparak aracı yavaşlatıyor. gayet güzel sistem ancak koca bir ammmaaaaaa


türkiye'de makas atan manyaklar, soldan 30 ile giden mallar, yeri geldiği zaman yaya, yeri geldiği zaman bisiklet, yeri geldiği zaman tır gibi davranan motorsiklet sürücüleri olduğu müddetçe bu sistem türkiye'de tam olarak "cort" lar. sen yolda sakin sakin gidiyorsun hoooop aradan makasa biri girdi, sistem ani fren yaptı, araç otomatik vites düşürdü falan ne vites kalır, ne motor, ne fren. bizde bu sistem yaramayacağı için çoğıu zaman kullanıcı kapatmak isteyecektir.

Ayrıca bu donanımların standart olarak en yüksek donanım seviyesinde dahi sunulacağını sanmıyorum, tekno paket, güvenlik paketi, trafik paketi altında ek pakete koyarlar üstüne de bir 5-10b isterler. zaten araçlar pahalı koşarak uzaklaşırsınız.

Bu sistemler araca standart olarak dahil edildiği durumda da yukarıdaki nedenlerden dolayı o kamera falan işlev görmez.

Bunun yerine lüks caddelerde kaldırımdaki manitaları tarayan, sürücüyü uyaran, tepki vermez ise camı açıp yüksek sesli müzik çalan, hatta manitanın face'den profilini bulan bir MTTS (manita tarama, tanıma sistemi) yapsalar çok çok daha fazla satar. Bu otomobil firmalarınıın kafası hiiiiç çalışmıyor. (bu MTTS sisteminin fikri hakları bana aittir.)
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Ele7en 4 yıl
vardi saten bu
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Mesudum 4 yıl
"Volkswagen'in 2016 modelleri kaza önleme teknolojisine sahip olacak"
bu ne saçma başlık!
bu arabalarda daha önce kaza önleme teknolojisi, mesela ABS yok muydu? ya ESP, ASR...
VW buralara iyi bakıyor anlaşılan :)
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Okisht 4 yıl Mesudum
Açıkçası haber VW'den değil engadget'ten. Dünya genelinde oldukça popüler bir internet sitesidir kaynakta da yer alıyor zaten. Benim anladığım kadarıyla genellikle haber içeriği bu teknolojilerin sadece üst paketlerde sunulmak yerine bir çok aracın düşük paketlerinde de sunulacağı. İçerikte de bunu vermeye dikkat ettim zaten.

Haberin nasıl revize edilmesi uygun olur sizce?
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BekirTemel 4 yıl
Böyle sistemleri en dolu versiyonlarına değilde tüm versiyonlara koysunlar o zaman tebriği hak eder.
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sercanhcoban 4 yıl
Akıllı seyir kontrolü araç seyir halindeyken yolu izleyerek olağan dışı durumlarda sürücüye uyarı verebilirken, otomatik fren sistemi de sürücünün fren yapmakta geç kaldığı durumları fark ederek kendisi aracı durdurmaya karar veriyor.

Sanki bizim ülke trafiğinde olağaniçi durum daha fazlaymış gibi
Desenize o halde ülkemizde gitmeyecek/gidemeyecek araçlar üretecekler. Gerçekten araçların beyni istanbul ya da ankara trafiğinde 1 ayda kendini eritir.

Yanlış anlaşılmasın markaya gıcıklığım yok, çok beğendiğim sevdiğim bir markadır VW, çok da güzel düşünmüşler. Sadece bizim ülkedeki makaslara, emniyet şeridi kullanımına, şerit ihlallerine, hız limit aşımlarına, takip mesafesi "ayıpları"na göre araç yapılacak olsa, yanına ekstradan bir araba kadar beyin yapmaları gerekir.

Edit: Ayrıca gerçekten Ford'un birkaç yıldır kullandığı bir teknolojiden bahsediyoruz.
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