Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf yenilendi

Bir önceki nesilde 135 kilometre menzile sahip olan Volkswagen e-Golf’te 2017 model ile kapasite 200 kilometreye çıkarılmış. Bu rakam ile e-Golf, menzili 160-190km olarak gösterilen BMW i3 modelini de geçmiş oldu. Ayrıca aynı sınıfta yer alan Nissan LEAF’i de geride bırakan model, sadece 41kWh bataryası olmasına karşın 320km menzil sunan Renault ZOE’nin ise gerisinde kalıyor.
Motoru da önceki modelden 19 beygir daha fazla güç üretebilen araç, 134 beygirlik bir motora kavuşmuş. Aracın tork değeri değişmezken 0’dan 100’e hızlanması 9.6 saniye olarak gerçekleşiyor. Maksimum hız saatte 150km. Hızlı şarj özelliği ise bu modelde de yine opsiyonel olarak sunulmaya devam edecekmiş.
Volkswagen Dijital Kokpit, Adaptif Hız Sabitleyici, Otonom Acil Durum Freni, Trafik İzleyici,Park Asistanı gibi özelliklerin opsiyonel olarak sunulacağı aracın 30 bin dolar bandında satışa sunulacağı belirtilmiş. Aralık ayından itibaren Almanya’da satışına başlanacak olan 2017 model e-Golf, gelecek yılın ilk yarısı içinde diğer bölgelerde de vitrinlerde yer alacak.
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bende tam bunu yazacaktim. en basitinden ondeki izgara hala duruyor. o hava girisi benzinli motorlarin sogutmasi icin gerek ama ayni zamanda parasut etkisi yapiyor, aracin hava direncini yukseltiyor. gercek elektrikli aracda bu izgara olmaz. daha bunun gibi performansi dusuren bir suru faktor olduguna eminim. vw neden boyle yapiyor cunku tesla gibi sifirdan arac tasarlamak onun icin uretim bandi ayirmak pahali. onun yerine ucuza mevcut modelinin motorunu degistirip piyasaya suruyor. bu sebebden tesla yada benzeri gercek bir elektrikli aracin performansina yaklasmasi cok zor.
Bize satmıyorlar zaten. Bize mundar olduğu için yerine olsa olsa Hyundai Model i30 alırsınız :)