Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf yenilendi

Volkswagen, elektrikli e-Golf modelinin yeni versiyonunu duyurdu. Volkswagen e-Golf artık daha uzun menzil sunuyor. İşte aracın yenilenen özellikleri ve fotoğraf galerisi:
2 yıl
3,1b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf yenilendi
Tam Boyutta Gör

Volkswagen, makyajlı Golf ile birlikte e-Golf modelinin de 2017 versiyonunu gün yüzüne çıkardı. LA Auto Show kapsamında tanıtılan araç, yenilenen görünümü ve kapasitesi artan pilleri ile çok daha iddialı bir elektrikli araç haline geldi.

Bir önceki nesilde 135 kilometre menzile sahip olan Volkswagen e-Golf’te 2017 model ile kapasite 200 kilometreye çıkarılmış. Bu rakam ile e-Golf, menzili 160-190km olarak gösterilen BMW i3 modelini de geçmiş oldu. Ayrıca aynı sınıfta yer alan Nissan LEAF’i de geride bırakan model, sadece 41kWh bataryası olmasına karşın 320km menzil sunan Renault ZOE’nin ise gerisinde kalıyor.

Motoru da önceki modelden 19 beygir daha fazla güç üretebilen araç, 134 beygirlik bir motora kavuşmuş. Aracın tork değeri değişmezken 0’dan 100’e hızlanması 9.6 saniye olarak gerçekleşiyor. Maksimum hız saatte 150km. Hızlı şarj özelliği ise bu modelde de yine opsiyonel olarak sunulmaya devam edecekmiş.

Volkswagen Dijital Kokpit, Adaptif Hız Sabitleyici, Otonom Acil Durum Freni, Trafik İzleyici,Park Asistanı gibi özelliklerin opsiyonel olarak sunulacağı aracın 30 bin dolar bandında satışa sunulacağı belirtilmiş. Aralık ayından itibaren Almanya’da satışına başlanacak olan 2017 model e-Golf, gelecek yılın ilk yarısı içinde diğer bölgelerde de vitrinlerde yer alacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
berkayjan 2 yıl en beğenilen
Resmen çöp. 200 KM menzil demeye utanmadılar mı? Bir de fiyatı 36 bin dolarmış. Bunu alacağıma gider Tesla Model 3 alırım aynı fiyata.
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
URABat piller çıkmış artık menziller artar patlama derdide yok aliminyum muş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 2 yıl
Hani geliyordu bitane 15dk de şarj olup 480km yol giden yalan mı oldu o
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beetle26 2 yıl
Bir çok kaynakta menzilin 300 km ye kadar çıkacağı yazıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 2 yıl
İçten yanmalı araçlardan devşirilen elektrikli otomobiller başarısız olmaya mahkum gibi gözüküyor. Belki de teslanın sırrı buradadır. En baştan elektrikli olması için tasarlanmış araçlar üretiyorlar (lotus elise devşirmesi roadster hariç).
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl Kirk Lee
Kirk Lee

İçten yanmalı araçlardan devşirilen elektrikli otomobiller başarısız olmaya mahkum gibi gözüküyor. Belki de teslanın sırrı buradadır. En baştan elektrikli olması için tasarlanmış araçlar üretiyorlar (lotus elise devşirmesi roadster hariç).

bende tam bunu yazacaktim. en basitinden ondeki izgara hala duruyor. o hava girisi benzinli motorlarin sogutmasi icin gerek ama ayni zamanda parasut etkisi yapiyor, aracin hava direncini yukseltiyor. gercek elektrikli aracda bu izgara olmaz. daha bunun gibi performansi dusuren bir suru faktor olduguna eminim. vw neden boyle yapiyor cunku tesla gibi sifirdan arac tasarlamak onun icin uretim bandi ayirmak pahali. onun yerine ucuza mevcut modelinin motorunu degistirip piyasaya suruyor. bu sebebden tesla yada benzeri gercek bir elektrikli aracin performansina yaklasmasi cok zor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 yıl
Yenilik kelimesi bu arabaya yakışmıyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 2 yıl en beğenilen
Resmen çöp. 200 KM menzil demeye utanmadılar mı? Bir de fiyatı 36 bin dolarmış. Bunu alacağıma gider Tesla Model 3 alırım aynı fiyata.
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl berkayjan
Orijinalden alıntı: berkayjan

Resmen çöp. 200 KM menzil demeye utanmadılar mı? Bir de fiyatı 36 bin dolarmış. Bunu alacağıma gider Tesla Model 3 alırım aynı fiyata.

Bize satmıyorlar zaten. Bize mundar olduğu için yerine olsa olsa Hyundai Model i30 alırsınız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Jaguar 2020'ye kadar modellerinin yarısında elektrikli seçeneği sunacak 2 yıl Star Wars: Battlefront için Rogue One ve VR ek paketleri geliyor 2 yıl Fantastic Beasts: Cases ile büyülü yolculuk başlıyor 2 yıl Yeni gelişme AIDS hastalığına çare olabilir 2 yıl Ünlü müzik torrent sitesi "What.cd" kapandı 2 yıl Google’ın sesli asistanı Home reklam yayınına başladı 2 yıl Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın 2 yıl Nvidia GTX1070 Founders Edition incelemesi "1.9GHz'e varan hızıyla başarılı 2K performansı" 2 yıl Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor 2 yıl Nokia geri dönüyor: 2017 bir kez daha doğrulandı 2 yıl OLED ekranlı iPhone ile ilgili yeni bilgiler 2 yıl Renault Talisman 2017 Business Car seçildi 2 yıl Tesla’nın elektrik üreten çatıları, normal çatıdan daha ucuz 2 yıl 9GAG’deki Türkiye paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü 2 yıl ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 sızdırıldı 2 yıl Dolardaki artış teknolojik ürünlerin fiyatını nasıl etkileyecek? 2 yıl Xiaomi Mi Mix Mini söylentileri başladı 2 yıl Türk mühendislerden trafik yoğunluğunu bitirecek uygulama 2 yıl AMD Zen işlemciler 17 Ocak’ta geliyor 2 yıl Gök Sarayı'ndaki Çinli taykonotlar işte böyle Dünya'ya döndü (Video) 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf yenilendi Sonraki Amazon'dan Müslüman ve Hristiyan dostluğunu anlatan sıra dışı reklam 2 yıl Nvidia’nın son driverlarında bir çok sorun baş gösterdi 2 yıl iPhone'un tüm arama geçmişini gizlice kaydettiği iddia ediliyor 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay ile ilgili her şey, tüm merak edilenler! 2 yıl iPhone fiyatları artabilir: iPhone'lar artık ABD'de mi üretilecek? 2 yıl Visual Studio ilk ön izleme sürümü MacOS için yayınlandı 2 yıl Google’dan Star Wars temalı Cardboard 2 yıl Kong’dan yeni fragman: Canavar sayısı artıyor 2 yıl Kavisli ekranlı bir telefon da Vivo’dan 2 yıl SQL Server, Linux’a geldi 2 yıl Tüm Apple mağazalarında ücretsiz kodlama saati atölyeleri 2 yıl Apple, AppStore’da video içerikler için indirim hazırlığında 2 yıl Fruit Ninja ekibinden Dan the Man 2 yıl BMW’de hava yastığı kabusu: 33 bin 600 araç geri çağrılıyor 2 yıl Amazon’un mobil uygulaması artık paket içeriğini de gösteriyor 2 yıl Qualcomm Snapdragon 835 duyuruldu: Samsung ile büyük ortaklık 2 yıl Elon Musk'tan tüm dünyaya yüksek hızda internet bağlantısı getirecek çılgın proje 2 yıl Western Digital'in SSD sürücüleri ülkemizde 2 yıl Microsoft, Linux Vakfı'nın platin üyesi oldu 2 yıl Beyin ile kaslar arasındaki kablosuz bağlantı felçe çözüm olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim