Volkswagen'in piyasaya süreceği elektrikli otomobiller belli oluyor

Volkswagen'in I.D. ailesini genişletmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Alman otomobil üreticisi geçtiğimiz günlerde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) başvurarak iki yeni model ismi daha tescil ettirdi.

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Auto Guide'a göre Volkswagen, hem ‘I.D. Cruiser’ hem de ‘I.D. Freeler’ için ticari marka başvurusu yaptı. Ancak şu an için hangi araç türlerinde bu isimleri kullanacakları bilinmiyor. Crossover ve SUV'lara olan talep göz önüne alındığında, yeni ticari markalardan en az birin yeni bir crossover modelinde kullanılması sürpriz olmayacak. Ancak bu şu an için sadece bir tahmin.

VW üç adet elektrikli araç konsepti tanıttı

Eylül ayında da Volkswagen'in ‘I.D. Streetmate’ adlı ticari marka başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. Alman otomobil devi I.D. hatchback, I.D. Crozz SUV ve I.D. Buzz minivan formunda üç I.D. kosepti tanıttı. Her üçü de tamamen elektrikli araç olarak tasarlandı ve markanın emisyon skandalı (dizelgate) sonrasında yeniden canlanmasında önemli bir rol oynayacaklar.

http://www.autoguide.com/auto-news/2017/12/vw-trademarks-the-names-i-d-cruiser-and-i-d-freeler-.html