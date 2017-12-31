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Volkswagen'in piyasaya süreceği elektrikli otomobiller belli oluyor

Alman otomobil devi Volkswagen'in önümüzdeki yıllarda piyasada göreceğimiz elektrikli araç serisi yeni üyelerle genişliyor. Markanın iki yeni I.D. modeli için marka tescili yaptırdığı ortaya çıktı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen'in I.D. ailesini genişletmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Alman otomobil üreticisi geçtiğimiz günlerde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) başvurarak iki yeni model ismi daha tescil ettirdi.
Ayrıca Bkz. "Çinli iş adamı kuruşla BMW aldı"
Auto Guide'a göre Volkswagen, hem ‘I.D. Cruiser’ hem de ‘I.D. Freeler’ için ticari marka başvurusu yaptı. Ancak şu an için hangi araç türlerinde bu isimleri kullanacakları bilinmiyor. Crossover ve SUV'lara olan talep göz önüne alındığında, yeni ticari markalardan en az birin yeni bir crossover modelinde kullanılması sürpriz olmayacak. Ancak bu şu an için sadece bir tahmin.

VW üç adet elektrikli araç konsepti tanıttı

Eylül ayında da Volkswagen'in ‘I.D. Streetmate’ adlı ticari marka başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. Alman otomobil devi I.D. hatchback, I.D. Crozz SUV ve I.D. Buzz minivan formunda üç I.D. kosepti tanıttı. Her üçü de tamamen elektrikli araç olarak tasarlandı ve markanın emisyon skandalı (dizelgate) sonrasında yeniden canlanmasında önemli bir rol oynayacaklar.

http://www.autoguide.com/auto-news/2017/12/vw-trademarks-the-names-i-d-cruiser-and-i-d-freeler-.html Yorum Yaz
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Wanpo 1 yıl en beğenilen drmelihx
drmelihx
Taklacilar pardon teslacilar gelir şimdi


Sen dalga gec.Elon Musk kadar idealist ve vizyonlu girisimciler cok az.Cogu sirketin derdi cebini doldurmak
drmelihxTaklacilar pardon teslacilar gelir şimdiSen dalga gec.Elon Musk kadar idealist ve vizyonlu girisimciler cok...
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Şehmistan 1 yıl elmek6
elmek6
elektrikli arabalarda isitma sistemi nasil oluyor?

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ÇatlakMerlin 11 ay
Suv gerçekten harika görünüyor. Tasarımı beğendim ama performans da Suv performansının altında kalmamalı. Tabii fiyat konusu ayrı bir şey. Fiyatı alınabilecek seviyede olacak mı bakalım...
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hakanhan68 1 yıl
suv la minivan güzelde tr de hayal olur fiyatlar
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dt1907 1 yıl
suv aracı beğendim 2020 de cıkacakmış.bakalım fiyat ve menzil nekadar olcak.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım,nasıl olacak göreceğiz.
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haberelectro 1 yıl
Titre Tesla
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linn ` 1 yıl
vag=çöp
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Kerim5100 1 yıl
Böyle böyle Avrupa'dan rakipler çıkmaya başlayack Tesla'ya
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elmek6 1 yıl
elektrikli arabalarda isitma sistemi nasil oluyor?
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Şehmistan 1 yıl elmek6
elmek6
elektrikli arabalarda isitma sistemi nasil oluyor?

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Guest-F2673E0F4 1 yıl elmek6
elmek6

elektrikli arabalarda isitma sistemi nasil oluyor?

Isi pompasi var birde bataryadan gelen isi kullaniliyor
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drmelihx 1 yıl
Taklacilar pardon teslacilar gelir şimdi
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Wanpo 1 yıl drmelihx
drmelihx
Taklacilar pardon teslacilar gelir şimdi


Sen dalga gec.Elon Musk kadar idealist ve vizyonlu girisimciler cok az.Cogu sirketin derdi cebini doldurmak
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Otomobil, elektrikli otomobil ve
12 etiket daha Volkswagen başvuru marka tescil i.d. consept ticari marka i.d. cruiser i.d. freeler i.d. streetmate Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler
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