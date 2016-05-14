Volkswagen'in satışları %2 düştü

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Volkswagen'in binek otomobil satışları, Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 39.200 adet geriledi. Bu da %2'lik bir azalma anlamına geliyor. Görünen o ki, geçen sene patlak veren emisyon skandalı, markanın binek otomobil kısmını etkilemiş durumda.

Ancak buna rağmen VW Grup'ta yer alan diğer markaların satışında yaşanan yüksek büyüme rakamları, grubun satış grafiğinin %0,6'lık bir yükseliş yaşamasını sağladı. VW'nin binek otomobil bölümü bu yıl nisan ayında 476.700 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise %3,9 gibi yüksek sayılabilecek bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Ancak buna karşın, VW Grup'taki diğer markaların hepsi büyüdü: Audi %4,9'luk bir büyüme yaşarken, Skoda %4,7 ile onu takip etti.

Porsche ise grup içerisinde satış adedinde en fazla artış yakalayan marka oldu. Ocak-Nisan döneminde bu sene 77.500 otomobil satan marka, 2015'in aynı dönemine göre %6,8'lik bir büyüme oranını yakaladı.

Aynı zamanda grubun bir diğer markası olan Audi de, geçtiğimiz senenin nisan ayından bu yana 1,8 milyon araç satarak, 12 aylık satış rakamları bazında kendi rekorunu kırdı.

2016'nın ilk çeyreğinde dünya çapında 3,36 milyon VW Grup aracı satıldı. Bu satışların 853.300'ü ise nisan ayında gerçekleşti ve grubun geçtiğimiz senenin aynı zaman dilimiyle kıyaslandığında %3,8'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Batı Avrupa bölgesi 317.300 aracın satıldığı ve geçen yıla oranla %2,9'luk bir büyümenin yaşandığı bir bölge olurken, Almanya'da ise 121.900 araç satıldı ve 2015'e kıyasla ülkede araçlara talep %3,8 artış gösterdi.

Ancak en büyük büyüme rakamları diğer pazarlarda görüldü. Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde talep bir yıl öncesine kıyasla %9,3 artarken, Kuzey Amerika pazarı ise %4,9 büyüdü.

VW Grup'a olan talep Asya-Pasifik bölgesinde de %3,1'lik bir artış gösterdi ve bu bölgeye Ocak-Nisan döneminde 1,36 milyon araç sevk edildi. Çin'de ise son aylarda daralan otomobil pazarına rağmen, VW Grup düşük ama stabil bir %0,1 artış yakaladı.