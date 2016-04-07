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Volvo Çin'in yollarında 100 adet sürücüsüz araç denemeyi planlıyor

Geleceğin teknolojileri arasında gösterilen sürücüsüz araçlara dair testler her geçen gün biraz daha artıyor. Volvo hedeflediği yeni projesiyle Çin'de 100 otonom araçlık test yapmayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volvo otonom araç tarihinde şu ana kadarki en büyük test projesini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Eğer herşey planladığı gibi giderse İsveçli otomobil devi Çin'de 100 adet otonom araçtan oluşan bir deney yapmayı planlıyor.
Çin'in halka açık karayollarında denenecek araçların olağan trafik koşullarındaki hareketleri gözlemlenecek. Geçmişe baktığımız zaman halka açık yollarda Google tarafından da yapılan bu tarz testlerde onay alınırsa ilk defa bu denli yüksek sayıda araç kullanılacak.
Herşey pratikte olumlu görünse de şu an için bu projenin başlaması adına bir ilerleme kaydedilmiş değil. Önümüzdeki ayları Çin'deki şehirlerin yetkilileri müzakere ederek geçireceğini belirten Volvo, bu şehirlerde denemelerini yapabilmek için gerekli altyapı ve izinleri almaya çalışacaklarını söylüyor.
Şu an için Çin'de ne kadar şehrin bu proje için yeşil ışık yakacağı ve proje sonucunda verilerin ne zaman elde edileceği bilinmez ama bu tarz deneylerin bizleri sürücüsüz araçlara bir adım daha yakınlaştırdığı su götürmez bir gerçek.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/189499/volvo-cars-plans-to-launch-chinas-most-advanced-autonomous-driving-experiment Yorum Yaz
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DeepNote 3 yıl en beğenilen
Yahu Çin'de ne ki. Gel Türkiye'de test et. Ne kadar Kızılderili kabilesi kaçkını varsa burada. 4 tane arabanın tampon tozunu almadan işe gitmeyi, işe gitmek saymayan var, totem yapıyo şerefsizim apaçiler. Bu testi geçebilirse Volvo, tüm dünyada geçebilir.
Yahu Çin'de ne ki. Gel Türkiye'de test et. Ne kadar Kızılderili kabilesi kaçkını varsa burada. 4 tane arabanın tampon tozunu almadan işe gitmeyi, işe gitmek say...
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huseyincarnege 3 yıl
tabi çin okadar kalabalıkki birini ezmeden hedefi tamamlayınca piyasaya sürücek :)
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MK* 3 yıl
Türkiye'ye gelsinler belki yollarda düzgün giden araç görürüz.
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silversmith 3 yıl
Oğlum bassana gaza ne bekliyorsun?
Sen gerçekten araba kullanmasını bilmiyorsun!
Gibi içsel diyaloglar olacaktır! :)
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Emre Kocakaya 3 yıl
Volvoyu cinli otomobil ureticisi Geely almistir,o yuzden bu testin cinden cinden yapmasi normaldir.
Ayrica bu testin Turkiyede yapilmasini tavsiye eden arkadaslarim siz trafik ve kaos gormemissiniz,Hindistan,Iran,Pakistan,Misir,cin ve bazi asya ulkeleri,gidinde tarfik gorun..
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karmenug 3 yıl
Bence türkiye'de test etmeliler böylece araç üstünde her türlü senaryoyu görmüş olurlar :)
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serafon 3 yıl
çin yeşil ışık yakar çünkü zaten çinliler aldı volvoyu(yanlış değilsem). Çin geleceğin devi.
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ahnksqualt 3 yıl
istanbul beyfendisi diye tabir ettiğimiz düzgün bir işleyişe sahip işine odaklanan bir marka Volvo
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bellair 3 yıl
o araç çin sokaklarına girdiği an ''copy past'' olur.
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kadirirdem 3 yıl
bence 2. ülke olarak türkiye'yi seçmeleri lazım,anlaşılan daha burayı keşfedememişler...
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DeepNote 3 yıl en beğenilen
Yahu Çin'de ne ki. Gel Türkiye'de test et. Ne kadar Kızılderili kabilesi kaçkını varsa burada. 4 tane arabanın tampon tozunu almadan işe gitmeyi, işe gitmek saymayan var, totem yapıyo şerefsizim apaçiler. Bu testi geçebilirse Volvo, tüm dünyada geçebilir.
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