Volvo Çin'in yollarında 100 adet sürücüsüz araç denemeyi planlıyor

Volvo otonom araç tarihinde şu ana kadarki en büyük test projesini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Eğer herşey planladığı gibi giderse İsveçli otomobil devi Çin'de 100 adet otonom araçtan oluşan bir deney yapmayı planlıyor.

Çin'in halka açık karayollarında denenecek araçların olağan trafik koşullarındaki hareketleri gözlemlenecek. Geçmişe baktığımız zaman halka açık yollarda Google tarafından da yapılan bu tarz testlerde onay alınırsa ilk defa bu denli yüksek sayıda araç kullanılacak.

Herşey pratikte olumlu görünse de şu an için bu projenin başlaması adına bir ilerleme kaydedilmiş değil. Önümüzdeki ayları Çin'deki şehirlerin yetkilileri müzakere ederek geçireceğini belirten Volvo, bu şehirlerde denemelerini yapabilmek için gerekli altyapı ve izinleri almaya çalışacaklarını söylüyor.

Şu an için Çin'de ne kadar şehrin bu proje için yeşil ışık yakacağı ve proje sonucunda verilerin ne zaman elde edileceği bilinmez ama bu tarz deneylerin bizleri sürücüsüz araçlara bir adım daha yakınlaştırdığı su götürmez bir gerçek.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/189499/volvo-cars-plans-to-launch-chinas-most-advanced-autonomous-driving-experiment