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Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti

Volvo, yüzde yüz elektrikli aracı için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yeni elektrikli araç platformu 2019 yılı içinde ilk örnekleriyle satın alınabilir olacak. İşte detaylar:
2 yıl
3,6b
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10
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti
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Elektrikli modeller konusunda son dönemde ciddi çalışmalar yürüttüğü bilinen önemli otomobil üreticilerinden biri de Volvo. İsveç kökenli şirket hali hazırda hybrid modeller ile konuşuluyor olsa da önümüzdeki birkaç sene içinde yüzde yüz elektrikli modeller ile de piyasadaki artan rekabete dahil olmak istiyor.

Şirketin Elektrik Tahrik Sistemleri Departmanı Müdürü Mats Anderson tarafından yapılan son açıklamalar da bu duruma bir anlamda resmiyet kazandırmış durumda. Anderson’un aktardığı bilgilere göre Volvo, 2019 yılında elektrikli araç platformuna dahil ilk modellerin satışa sunulmuş olacak.

Farklı çözümler için Modüler Elektrifikasyon Platformu geliştiren Volvo, ihtiyaca göre 100 – 450kW itici güç sağlayacak bir sistem ortaya çıkarak. Araçlarda Tesla modellerinde olduğu gibi maksimum 100kWh kapasiteli bataryalar yer alacak. Günümüz teknolojilerindeki ortalama bir hesapla bu bataryanın 480km menzil sunacağını öngörebiliriz.

Hali hazırda şirketin konsept SUV ve Sedan modellerini görmüştük. Özellikle araçlar pazara çıktıktan sonraki 5 sene için büyük hedefler koyan Volvo, 2025 yılına kadar küresel ölçekte 1 milyon elektrikli araç satışına ulaşmayı hedefliyor.

1944 yılından bu yana özellikle güvenlik adına birçok standardın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan Volvo, 1971 yılında emniyet kemeri hatırlatıcısı, 1959 yılında üç noktalı emniyet kemeri, 2007’de sürücü dikkat kontrolü gibi birçok teknolojinin öncüsü olmuş bir marka. Bu inovasyona dönük marka anlayışı, elektrikli araçların gelişmesi noktasında da ekosisteme önemli katkılar sağlayacaktır.


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Xloud 2 yıl en beğenilen kımyasal
kımyasal
2017 ile beraber şirketler tek tek kartlarını oynamaya başlayacaktır.Bu konudaki heves Teslanın hisselerinin yükselmesi ile belli oluyor,pazarda bir talep var.İsviçre diyince o sağlam otomatik saatler aklıma geliyor,aynı profili arabalarında da uyguluyorlar.

Volvo'nun İsviçre ile bi alakası yok halbuki...
kımyasal2017 ile beraber şirketler tek tek kartlarını oynamaya başlayacaktır.Bu konudaki heves Teslanın hisselerinin yükselmesi ile belli oluy...
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TheCaliph_ 2 yıl
Çok şükür ki Biz , Volvo'yu almadık . Bugün Volvo buralara ulaştıysa bize teşekkür etsin alsaydık 2020 ye insan ölmeyecek sözünü bırakın Araba üreticez bile diyemezlerdi .
Çok şükür ki Biz , Volvo'yu almadık . Bugün Volvo buralara ulaştıysa bize teşekkür etsin alsaydık 2020 ye insan ölmeyecek sözünü bırakın Araba üreticez bile di...
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axesis 2 yıl
güzel ama pahalı renault zoe tam 400 km menzil verecek bu sene gelecek modeleri ile !! hem uygub fiyat hem büyük menzil yapıştır gitsin
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erci501 2 yıl
Site Tesla ile Apple a ortak oldu da haberimiz mi yok
Varsa böyle bir şey elimizden geldiğince destek olalım
Eğer yoksa bu kadar reklam sıktı artık
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TheCaliph_ 2 yıl
Çok şükür ki Biz , Volvo'yu almadık . Bugün Volvo buralara ulaştıysa bize teşekkür etsin alsaydık 2020 ye insan ölmeyecek sözünü bırakın Araba üreticez bile diyemezlerdi .
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bugatti1907 2 yıl
Geely sadece volvonun ekonomisini elinde tutuyor diye biliyorum. Onun dışında mühendislik kadrolarına veya politkalara karışmadı.
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BekirTemel 2 yıl
forumun elektrikli tankı geliyor demek.
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suslu76 2 yıl
Isvec'li gerci Volvo ama tabi saglamligiyla unluydu. Geely satin almisti lakin cok karismayacagiz filan demisti eski uygulamalara
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kımyasal 2 yıl
2017 ile beraber şirketler tek tek kartlarını oynamaya başlayacaktır.Bu konudaki heves Teslanın hisselerinin yükselmesi ile belli oluyor,pazarda bir talep var.İsviçre diyince o sağlam otomatik saatler aklıma geliyor,aynı profili arabalarında da uyguluyorlar.
2 Yanıt Yanıtla
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Xloud 2 yıl kımyasal
kımyasal
2017 ile beraber şirketler tek tek kartlarını oynamaya başlayacaktır.Bu konudaki heves Teslanın hisselerinin yükselmesi ile belli oluyor,pazarda bir talep var.İsviçre diyince o sağlam otomatik saatler aklıma geliyor,aynı profili arabalarında da uyguluyorlar.

Volvo'nun İsviçre ile bi alakası yok halbuki...
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mcrew 2 yıl kımyasal
haberde isveç kökenli diye bahsedilmiş
siz isviçre yi örnek göstermişiniz
volvo da şu an çinlilerin
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