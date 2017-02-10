Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti

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Elektrikli modeller konusunda son dönemde ciddi çalışmalar yürüttüğü bilinen önemli otomobil üreticilerinden biri de Volvo. İsveç kökenli şirket hali hazırda hybrid modeller ile konuşuluyor olsa da önümüzdeki birkaç sene içinde yüzde yüz elektrikli modeller ile de piyasadaki artan rekabete dahil olmak istiyor.

Şirketin Elektrik Tahrik Sistemleri Departmanı Müdürü Mats Anderson tarafından yapılan son açıklamalar da bu duruma bir anlamda resmiyet kazandırmış durumda. Anderson’un aktardığı bilgilere göre Volvo, 2019 yılında elektrikli araç platformuna dahil ilk modellerin satışa sunulmuş olacak.

Farklı çözümler için Modüler Elektrifikasyon Platformu geliştiren Volvo, ihtiyaca göre 100 – 450kW itici güç sağlayacak bir sistem ortaya çıkarak. Araçlarda Tesla modellerinde olduğu gibi maksimum 100kWh kapasiteli bataryalar yer alacak. Günümüz teknolojilerindeki ortalama bir hesapla bu bataryanın 480km menzil sunacağını öngörebiliriz.

Hali hazırda şirketin konsept SUV ve Sedan modellerini görmüştük. Özellikle araçlar pazara çıktıktan sonraki 5 sene için büyük hedefler koyan Volvo, 2025 yılına kadar küresel ölçekte 1 milyon elektrikli araç satışına ulaşmayı hedefliyor.

1944 yılından bu yana özellikle güvenlik adına birçok standardın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan Volvo, 1971 yılında emniyet kemeri hatırlatıcısı, 1959 yılında üç noktalı emniyet kemeri, 2007’de sürücü dikkat kontrolü gibi birçok teknolojinin öncüsü olmuş bir marka. Bu inovasyona dönük marka anlayışı, elektrikli araçların gelişmesi noktasında da ekosisteme önemli katkılar sağlayacaktır.