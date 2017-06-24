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Yeni Citroen C4 Cactus makyajlanmaya hazırlanıyor

Citroen'in crossover segmentindeki önemli modeli C4 Cactus güncellenmeye hazırlanıyor. Makyaj sonrası araç SUV görüntüsünden biraz uzaklaşacak. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Citroen, C4 Cactus modelini geniş çaplı elden geçirmeye hazırlanıyor. Makyajla birlikte araç crossover görünümünden ziyade hatchback bir görünüme geçiş yapacak.
C3 Aircross ve C5 Aircross modellerinin Nisan ayındaki Şangay Otomobil Fuarında tanıtımı sonrası C4 Cactus'un serideki yerinde değişikliğe gidilecek, öyle ki yeni tanıtılan araçlar Citroen'in supermini boy ve orta boy SUV ihtiyaçlarını karşılıyor. AutoExpress'e konuşan Citroen CEO'su Linda Jackson C4 Cactus'un ömrünün yarısını tamamladığını ve ufak bir evrim geçireceğini belirtmiş. Açıklamasına devam eden CEO, C4 Cactus'un daha çekirdek bir model olacağını söylemiş.
Bu durumda makyaj sonrası modelin 2011'den beri piyasada olan C4 hatchbackin yanında konumlandırılacağını düşünebiliriz. Yeni C4 Cactus'un daha alçak olması ve SUV görünümden uzaklaşması beklenirken, Airbump'ların da yeni modelde yer almaması bekleniyor. Güncellenmiş Cactus ayrıca Citroen'in yeni 'Progressive Hydraulic Cushion' süspansiyon sistemini kullanan ilk otomobil olacak.

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tugares 2 yıl
Ismine layık bi araba, bildiğin kaktüs :D
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hazarRS 2 yıl
Airbumplar makyajlı kasada kullanılmayacaksa aracın temel konseptiyle tamamen farklı bir araç olacağı anlamına gelir. İsminin de hala cactus olarak kalması amaçsız bir araç ortaya çıkarır.
Cactus ve peugeot 2008 aslında küçük sınıf araçların station wagon versiyonlarının evrim geçirmiş halleriydi(208sw gibi). Tekrar hb kasaya dönüş yapmak, farklılığıa gidilip ortaya çıkarılan yeni sınıfın tamamen çöpe atılması demektir bana göre. Ayrıca CEOnun söylediğine göre sadece ufak bir evrimden geçirileceği bahsedilmiş. Yazarın tahminiyle CEOnun söyledikleri ve kendi düşüncelerim arasında bir bağ kuramadım ben. Bunun yanında yıllarca ar-ge yapılıp ortaya çıkarılan airbump teknolojisi c3-c3 aircross-c5 aircross gibi araçların tasarımında da kullanılmışken rafa kaldırımaz diye düşünüyorum. Umarım böyle bir araç ortaya çıkarmazlar.
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yenerbalcı 2 yıl
dıştan görünüm çok iyi ama içi de o kadar kötü
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ardabeyim 2 yıl
Anasayfa haberlerine 3 noktalı belirsiz cümleler kuran dayıyı alın burdan kusacak yoksa
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firat_kilic 2 yıl
Pahalıdır öyle araç alabilmek için bizim ülkede insan harcamak gerekir.. devlet ise milletini düşünmez.. avrupadaki adam lego oynar gibi yaşıyor.. burada ise ölüm kalım üç kuruş için..
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firat_kilic 2 yıl
bunlarda oem takılıyor... range kopyası gibi... fakat kopyalar küresel takılıyor.. mesela mitsu.dada var aynı gözler.. küresel emperyalizm.. biri bir nesil bir araç yapmış.. diğerleride aynen devam.. iphone kopyası gibi.. s8 hesabı.. nederse de.. uzun zamandır var..
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MHEC 2 yıl
Tasarımı futuristik yapıda da olsa motorları uzaklaştırıyor beni kendinden..
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