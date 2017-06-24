Yeni Citroen C4 Cactus makyajlanmaya hazırlanıyor

Citroen, C4 Cactus modelini geniş çaplı elden geçirmeye hazırlanıyor. Makyajla birlikte araç crossover görünümünden ziyade hatchback bir görünüme geçiş yapacak.

C3 Aircross ve C5 Aircross modellerinin Nisan ayındaki Şangay Otomobil Fuarında tanıtımı sonrası C4 Cactus'un serideki yerinde değişikliğe gidilecek, öyle ki yeni tanıtılan araçlar Citroen'in supermini boy ve orta boy SUV ihtiyaçlarını karşılıyor. AutoExpress'e konuşan Citroen CEO'su Linda Jackson C4 Cactus'un ömrünün yarısını tamamladığını ve ufak bir evrim geçireceğini belirtmiş. Açıklamasına devam eden CEO, C4 Cactus'un daha çekirdek bir model olacağını söylemiş.

Bu durumda makyaj sonrası modelin 2011'den beri piyasada olan C4 hatchbackin yanında konumlandırılacağını düşünebiliriz. Yeni C4 Cactus'un daha alçak olması ve SUV görünümden uzaklaşması beklenirken, Airbump'ların da yeni modelde yer almaması bekleniyor. Güncellenmiş Cactus ayrıca Citroen'in yeni 'Progressive Hydraulic Cushion' süspansiyon sistemini kullanan ilk otomobil olacak.