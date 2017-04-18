Volvo altyapılı Lynk & Co 03 Sedan, Şangay'da boy göstermeye hazırlanıyor

Geely'nin yeni markası Lynk & Co, 2017 Şangay Otomobil Fuarında "03" isimli yeni sedan modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan "01" crossover modelinde olduğu gibi "03" de Volvo'nun CMA platformu üzerine geliştirilmiş. Platformu paylaşmasının yanısıra araç, gelecek nesil Volvo S40 ile de pek çok ortak noktaya sahip olacak.

Dış görünüş olarak crossover modelle aynı tasarım çizgilerine sahip olan araç 2 adet geniş ön ızgarasıyla ve kaput hizasında konumlandırılan farlarıyla dikkat çekiyor. Dağıtılan görsellerde beyaz renkli olan araçta tavan, aynalar ve yan eteklerin siyah olması araca kontrast katıyor. Arka kısıma geldiğimizde egzoz uçları ve difüzör ile sportif bir görünüm sağlanırken, aracın stopları crossoverdakiler ile aynı yapıda. İç kısımda modern araçlarda görmeye alıştığımız dokunmatik ekran bizi karşılarken, gösterge panelinin de tamamen dijital olduğu gözlerden kaçmıyor.

Aracın teknik detayları şu an için henüz yayınlanmamış olsa da, Lynk & Co 03 sedanın 01'de olduğu 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan hibrit bir yapıda olduğu tahmin ediliyor. S40 ile ortak CMA platformunu kullanan 03 sedanın Volvo'nun sahip olduğu pek çok güvenlik ve sürüş yardım sistemlerine sahip olması bekleniyor.

2017 yılının 4. çeyreğinde Çin pazarına sürülecek 01 crossover sonrası piyasaya sürülmesi planlanan 03 sedanın, Avrupa ve Amerika pazarına 2020 öncesinde sunulması beklenmiyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/lynk-and-co-shows-first-pics-of-volvo-developed-03-sedan-prototype/