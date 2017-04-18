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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo altyapılı Lynk & Co 03 Sedan, Şangay'da boy göstermeye hazırlanıyor

Gelly'nin yeni otomobil markası Lynk & Co, 01 crossover sonrası yeni model 03 sedanı Şangay Otomobil Fuarında lanse etmeye hazırlanıyor. Araç, Volvo S40 ile aynı platformu paylaşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geely'nin yeni markası Lynk & Co, 2017 Şangay Otomobil Fuarında "03" isimli yeni sedan modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan "01" crossover modelinde olduğu gibi "03" de Volvo'nun CMA platformu üzerine geliştirilmiş. Platformu paylaşmasının yanısıra araç, gelecek nesil Volvo S40 ile de pek çok ortak noktaya sahip olacak.
Dış görünüş olarak crossover modelle aynı tasarım çizgilerine sahip olan araç 2 adet geniş ön ızgarasıyla ve kaput hizasında konumlandırılan farlarıyla dikkat çekiyor. Dağıtılan görsellerde beyaz renkli olan araçta tavan, aynalar ve yan eteklerin siyah olması araca kontrast katıyor. Arka kısıma geldiğimizde egzoz uçları ve difüzör ile sportif bir görünüm sağlanırken, aracın stopları crossoverdakiler ile aynı yapıda. İç kısımda modern araçlarda görmeye alıştığımız dokunmatik ekran bizi karşılarken, gösterge panelinin de tamamen dijital olduğu gözlerden kaçmıyor.
Aracın teknik detayları şu an için henüz yayınlanmamış olsa da, Lynk & Co 03 sedanın 01'de olduğu 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan hibrit bir yapıda olduğu tahmin ediliyor. S40 ile ortak CMA platformunu kullanan 03 sedanın Volvo'nun sahip olduğu pek çok güvenlik ve sürüş yardım sistemlerine sahip olması bekleniyor.
2017 yılının 4. çeyreğinde Çin pazarına sürülecek 01 crossover sonrası piyasaya sürülmesi planlanan 03 sedanın, Avrupa ve Amerika pazarına 2020 öncesinde sunulması beklenmiyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/lynk-and-co-shows-first-pics-of-volvo-developed-03-sedan-prototype/ Yorum Yaz
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nefendim 2 yıl en beğenilen
Vilvi iltyipili sedat; şengay'e boy gösteriymiş

Bizim köprüler olmasa Şangay'a denizden mi gidecekti; ulen sedat seni yerdeki garınca bilem gısganmi..

Çöp tomofil...
Vilvi iltyipili sedat; şengay'e boy gösteriymişBizim köprüler olmasa Şangay'a denizden mi gidecekti; ulen sedat seni yerdeki garınca bi...
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catborise 2 yıl
şu troller engellenecek mi acaba. artık yönetim bir şekilde el atmalı bu ergen bozuntularına. komik olduklarını sanan bu trolleri beslemeyin lütfen artık
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kadirirdem 2 yıl
Tasarı kötü olmuş...
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399N3N 2 yıl
porche nin kardeşi
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Portraitclub 2 yıl
Valla tasarımı çok hoşuma gitti
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axaxa 2 yıl
Çok çirkin
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senersongur 2 yıl
Umarım yakında Geely altyapılı Volvolar da piyasaya sürülür.
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stalker(1979) 2 yıl
İsmi bir acayip tasarımı tuhaf :) Zaten volvo ellerindeyse neden böyle bir şey yapmış bu çinliler :)
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ugacomtr 2 yıl
milli otomobil gelirse ki gelmez ayrı mesele, ötv nin kalkacagını zannedenler var. yüzde 90 dan yüzde 85 e düşürürler onu da büyük bi olay gibi ballandırırlar. :D ikinci bi secenek söyleyim. audi a3 fiyatına koyarlar normal fiyatını ve ötv siz satıyoruz derler. bu daha mantıklı geldi :P
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nefendim 2 yıl en beğenilen
Vilvi iltyipili sedat; şengay'e boy gösteriymiş

Bizim köprüler olmasa Şangay'a denizden mi gidecekti; ulen sedat seni yerdeki garınca bilem gısganmi..

Çöp tomofil...
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Volvo, şangay otomobil fuarı ve
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