Volvo, karlı yollarda üst düzey güvenlik için hazırladığı bulut tabanlı sistemini genişletiyor

Otomobil dünyası içerisinde özellikle yaptığı teknolojik çalışmalarıyla ön palan çıkan Volvo, karlı yollar için hazırladığı ve uzun zamandır testlerini gerçekleştirdiği bulut tabanlı yeni güvenlik sistemini son kullanıcıya daha çabuk ulaşması için genişletiyor.

Zorlu iklimleri nedeniyle özellikle kuzey ülkeleri için hazırlanan ve bu sebeple İsveç Ulaştırma İdaresi (TRAFIKVERKET) ile Norveç Kamu Karayolları İdaresi (Statens Vegvesen) ortaklığında geliştirilen yeni güvenlik sistemi, temel olarak bir aracın algıladığı yol buzlanmasının mobil telefon hatları üzerinden ortak veri tabanına kaydedilmesini ve bu verilerin diğer otomobil sürücülerine aktarılarak (Kokpit üzerinden uyarı şeklinde) olası kazaların önüne geçilmesini amaçlıyor. Aynı verileri karayolları ekiplerine de yollayan bulut tabanlı sistem, bu sayede tuzlama / temizlik çalışması için de etkili bir yol haritası çıkartıyor ve ileriye dönük buzlanma planları yapılmasına imkan tanıyor.

İlk testleri birbirine bulut üzerinden bağlı 50 otomobil ile başlayan sistem, artık 1000 araç ile deneniyor ve böylece hem çok daha yüksek veri akışı sağlanıyor hem de gerçek hayat şartlarına uygun bir test süreci sağlanmış oluyor. Araç sayısının artmasıyla Gothenburg ile Oslo gibi büyük şehirlere de yayılan denemeler, özellikle gerçek trafik şartlarını deneyimlemek açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca bu yeni teknoloji, Volvo'nun 2020 yılı için koyduğu "yeni Volvo otomobiller içerisinde olası kazalardan dolayı kimsenin ölmeyeceği ya da ağır yaralanmayacağı" vizyonuna ulaşması için de büyük bir önem arz ediyor.

Hedeflerin gerçekleştirilmesi halinde önümüzdeki birkaç yılı içerisinde kullanıma geçebileceği söylenen sistemin, tahmin edebileceğiniz üzere soğuk iklime sahip bütün bölgeler için de bir kullanım potansiyeli bulunuyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/157065/volvo-cars-puts-1000-test-cars-to-use-scandinavian-cloud-based-project-for-sharing-road-condition-in