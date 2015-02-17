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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo, karlı yollarda üst düzey güvenlik için hazırladığı bulut tabanlı sistemini genişletiyor

4 yıl
2,9b
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19
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo, karlı yollarda üst düzey güvenlik için hazırladığı bulut tabanlı sistemini genişletiyor
Otomobil dünyası içerisinde özellikle yaptığı teknolojik çalışmalarıyla ön palan çıkan Volvo, karlı yollar için hazırladığı ve uzun zamandır testlerini gerçekleştirdiği bulut tabanlı yeni güvenlik sistemini son kullanıcıya daha çabuk ulaşması için genişletiyor.
Zorlu iklimleri nedeniyle özellikle kuzey ülkeleri için hazırlanan ve bu sebeple İsveç Ulaştırma İdaresi (TRAFIKVERKET) ile Norveç Kamu Karayolları İdaresi (Statens Vegvesen) ortaklığında geliştirilen yeni güvenlik sistemi, temel olarak bir aracın algıladığı yol buzlanmasının mobil telefon hatları üzerinden ortak veri tabanına kaydedilmesini ve bu verilerin diğer otomobil sürücülerine aktarılarak (Kokpit üzerinden uyarı şeklinde) olası kazaların önüne geçilmesini amaçlıyor. Aynı verileri karayolları ekiplerine de yollayan bulut tabanlı sistem, bu sayede tuzlama / temizlik çalışması için de etkili bir yol haritası çıkartıyor ve ileriye dönük buzlanma planları yapılmasına imkan tanıyor.
İlk testleri birbirine bulut üzerinden bağlı 50 otomobil ile başlayan sistem, artık 1000 araç ile deneniyor ve böylece hem çok daha yüksek veri akışı sağlanıyor hem de gerçek hayat şartlarına uygun bir test süreci sağlanmış oluyor. Araç sayısının artmasıyla Gothenburg ile Oslo gibi büyük şehirlere de yayılan denemeler, özellikle gerçek trafik şartlarını deneyimlemek açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca bu yeni teknoloji, Volvo'nun 2020 yılı için koyduğu "yeni Volvo otomobiller içerisinde olası kazalardan dolayı kimsenin ölmeyeceği ya da ağır yaralanmayacağı" vizyonuna ulaşması için de büyük bir önem arz ediyor. 
Hedeflerin gerçekleştirilmesi halinde önümüzdeki birkaç yılı içerisinde kullanıma geçebileceği söylenen sistemin, tahmin edebileceğiniz üzere soğuk iklime sahip bütün bölgeler için de bir kullanım potansiyeli bulunuyor.
 
Volvo, karlı yollarda üst düzey güvenlik için hazırladığı bulut tabanlı sistemini genişletiyor

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/157065/volvo-cars-puts-1000-test-cars-to-use-scandinavian-cloud-based-project-for-sharing-road-condition-in Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zx6r 4 yıl
Adamların vizyonunu okuyunca ağlayasım geldi. Helal olsun. Bizim daha yerli el arabamız bile yok. Yıl oldu 2015.. Gittikçe geri gidiyoruz..
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doctor_bey 4 yıl
Volvo zaten aştı kendini, diğer firmalar da özense ya şunlara?
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bestofMd 4 yıl

çok iyi
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Şu anda 2000 model Volvo s40 ın içindeyim. Araba benim değil orası ayrı dava. çin ya da hindistan satıldı bu marka yeni modellerine güven duyamıyorum. Normalde güven veriyor eski modelleri fakat 2. el piyasası yok gibi bir şey. Bugün aracı bilgisayar ile tarattık birsey çıkmadı fakat motordan ses gelmesi birde parçasının pahalı olması alıcıyı korkuttu. Ayrıca benim diyen ustasıda çok az. Verdiği güven hissi yeterli.
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umut_baris 4 yıl
Volvo nun çekicileri 25 ton yükle 120 km üstü hızlarda virajı alabiliyorken Alman kırması çekiciler 120 ye yaklaşırken sapıtıyor.

Bu adamların dinamik hesapları mükemmel gerçekten.

Şu dünyada bir Tesla bir de Volvo arkadaş. Gerisi görüntü sadece.

Hele o cahil emekli halk taşıtı var ya ona ayrı gülüyorum.

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infom@n 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Şu anda 2000 model Volvo s40 ın içindeyim. Araba benim değil orası ayrı dava. çin ya da hindistan satıldı bu marka yeni modellerine güven duyamıyorum. Normalde güven veriyor eski modelleri fakat 2. el piyasası yok gibi bir şey. Bugün aracı bilgisayar ile tarattık birsey çıkmadı fakat motordan ses gelmesi birde parçasının pahalı olması alıcıyı korkuttu. Ayrıca benim diyen ustasıda çok az. Verdiği güven hissi yeterli.

İçin rahat olsun
Rover ve LandRover gibi firmaları da Tata satın aldı. Patron farklı anlayış aynı.
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infom@n 4 yıl
Tekerlerden biri patinaja kaldıysa, araçta hiçbir arıza olmadan yavaş gidiliyorsa, dış sıcaklık düşükse (buzlanma), silecek çalışıyorsa, sis farı yanıyorsa, bunu analiz edip lokasyon bilgisiyle bulutta depolayarak diğer araçları uyarıp hatta uygun çekiş sistemine bile geçilebilir. Süper bir sistem
Yani
1- Şu bölgede : ......
2- Silecek: yüksek hızda
3- Sürat: 60 KM
4- Çekiş kaybı: Zaman zaman
5- Dış sıcaklık: şu kadar
6- Nem oranı: bu kadar
7- Hava Basıncı: bu kadar
8- ESC: Zaman zaman aktif
9- ABS: Zaman zaman aktif
10- AWD: zaman zaman aktif
Sonuç: Şu konumdan şu konuma kadar sağanak yağış
1- Şu bölgede : ......
2- Silecek: kapalı
3- Sürat: 50 KM
4- Çekiş kaybı: çoğu zaman
5- Dış sıcaklık: şu kadar
6- Nem oranı: bu kadar (çok düşük)
7- Hava Basıncı: bu kadar
8- ESC: çoğu zaman aktif
9- ABs: çoğu zaman aktif
10- AWD: çoğu zaman aktif
Sonuç: Şu konumdan şu konuma kadar buzlanma
Araçlar bu bilgileri derleyen diğer araçlara göre o bölgede kendisine ayar çekip güvenli sürüş yaptırabilir.
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Bender B. Rodriquez 4 yıl infom@n
infom@n
Tekerlerden biri patinaja kaldıysa, araçta hiçbir arıza olmadan yavaş gidiliyorsa, dış sıcaklık düşükse (buzlanma), silecek çalışıyorsa, sis farı yanıyorsa, bunu analiz edip lokasyon bilgisiyle bulutta depolayarak diğer araçları uyarıp hatta uygun çekiş sistemine bile geçilebilir. Süper bir sistem
Yani
1- Şu bölgede : ......
2- Silecek: yüksek hızda
3- Sürat: 60 KM
4- Çekiş kaybı: Zaman zaman
5- Dış sıcaklık: şu kadar
6- Nem oranı: bu kadar
7- Hava Basıncı: bu kadar
8- ESC: Zaman zaman aktif
9- ABS: Zaman zaman aktif
10- AWD: zaman zaman aktif
Sonuç: Şu konumdan şu konuma kadar sağanak yağış
1- Şu bölgede : ......
2- Silecek: kapalı
3- Sürat: 50 KM
4- Çekiş kaybı: çoğu zaman
5- Dış sıcaklık: şu kadar
6- Nem oranı: bu kadar (çok düşük)
7- Hava Basıncı: bu kadar
8- ESC: çoğu zaman aktif
9- ABs: çoğu zaman aktif
10- AWD: çoğu zaman aktif
Sonuç: Şu konumdan şu konuma kadar buzlanma
Araçlar bu bilgileri derleyen diğer araçlara göre o bölgede kendisine ayar çekip güvenli sürüş yaptırabilir.

Nick mesaj uyumu
cok guzel ozetlemissin tesekkurler
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infom@n 4 yıl
Tekerlerden biri patinaja kaldıysa, araçta hiçbir arıza olmadan yavaş gidiliyorsa, dış sıcaklık düşükse (buzlanma), silecek çalışıyorsa, sis farı yanıyorsa, bunu analiz edip lokasyon bilgisiyle bulutta depolayarak diğer araçları uyarıp hatta uygun çekiş sistemine bile geçilebilir. Süper bir sistem

Yani
1- Şu bölgede : ......
2- Silecek: yüksek hızda
3- Sürat: 60 KM
4- Çekiş kaybı: Zaman zaman
5- Dış sıcaklık: şu kadar
6- Nem oranı: bu kadar
7- Hava Basıncı: bu kadar
8- ESC: Zaman zaman aktif
9- ABS: Zaman zaman aktif
10- AWD: zaman zaman aktif

Sonuç: Şu konumdan şu konuma kadar sağanak yağış

1- Şu bölgede : ......
2- Silecek: kapalı
3- Sürat: 50 KM
4- Çekiş kaybı: çoğu zaman
5- Dış sıcaklık: şu kadar
6- Nem oranı: bu kadar (çok düşük)
7- Hava Basıncı: bu kadar
8- ESC: çoğu zaman aktif
9- ABs: çoğu zaman aktif
10- AWD: çoğu zaman aktif

Sonuç: Şu konumdan şu konuma kadar buzlanma

Araçlar bu bilgileri derleyen diğer araçlara göre o bölgede kendisine ayar çekip güvenli sürüş yaptırabilir.
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ahnksqualt 4 yıl
Geçen facebookda gördüm ambulans çalışanı imiş kendisi o kadar çok kaza gördüm ki o kazalardan sonra volvodan başka araca binemez oldum gibi bir şeydi.
Bu bir çok durumu açıklıyor aslında
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Elsa 4 yıl
Bmw gibi firmalar yerine Volvo'yu hem kalitesinden hem de teknolojisinden tercih ederim
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dodomoco 4 yıl Elsa
Elsa
Bmw gibi firmalar yerine Volvo'yu hem kalitesinden hem de teknolojisinden tercih ederim


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babasulta 4 yıl
hakikaten volvo nun farklı bir bakış açısı var otomotiv dünyasına şahsen çok saygı duyuyorum helal olsun volvo iyi ki de piyasada varsın bir çok farklı yorumu var özellikle güvenliık konularına
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Yine volvo yine insan güvenliğini düşünen harika bir teknoloji .
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