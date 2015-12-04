Volvo'dan teknoloji harikası yeni otomobil: S90

Hemen herkesin bir otomobiline sahip olmak istediği firmalardan Volvo, model isminden de anlaşılabileceği üzere üst seviyeye konumlandırdığı yeni teknoloji harikası lüks sedanı S90'ı görücüye çıkarttı.

Mercedes ve BMW'nin üst düzeydeki liderliğine göz diken Volvo, S90 ile hem tasarımı hem teknolojiyi bir araya getiriyor. Aşağıda yer alan videoda da görebileceği üzere oldukça heybetli görünen otomobil, T5, T6 ve T8 olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Volvo S90'ın en alt seviyede yer alan 2 litre hacimli ve turbolu T5 modeli 240 beygir, süperşarj temelli T6 modeli 302 beygir, arka aksında 60kW'lık elektrik motoru bulunan hibrit modeli T8 ise tam 400 beygir seviyesinde güç üretebiliyor. Gelişmiş yarı otonom sürüş özelliklerini beraberinde getiren S90, artık yeni birçok araç için standart olduğu üzere etkili şekilde şerit takibi yapabiliyor ve yüksek hızlarda (130km) dahi akan trafiğe göre hızını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Dünyada ilk defa gece ya da gündüz farketmeksizin geyik, at ya da inek gibi hayvanları algılayabilen "büyük canlı belirleme" teknolojisini beraberinde getiren S90, sürücüye hem görsel bildirim verebiliyor hem de kazayı önlemek adına fren gücünü arttırabiliyor. İç tasarımıyla da kendisine hayran bırakan Volvo'nun yeni amiral gemisi, geniş dokunmatik ekranıyla birçok ihtiyacı yerine getirebiliyor ve bulut tabanlı uygulama servisi Sensus Connect desteğiyle direkt olarak araç içerisinde Yelp, Wikipedia ve Pandora gibi uygulamaların kullanılmasına imkan tanıyabiliyor.

Bowers & Wilkins ses sitemiyle benzersiz bir işitsel deneyimi vaadeden Volvo S90'un tüm detaylarının Detroit Auto Show kapsamında açıklanması bekleniyor.

http://mashable.com/2015/12/02/2017-volvo-s90/#cci868Y44aqy