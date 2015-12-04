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Volvo'dan teknoloji harikası yeni otomobil: S90

Otomobil sektörü için her zaman daha iyisinin olabileceğini yıllardır gösteren dünyaca ünlü üretici Volvo, S90 ile yine hayallere süsleyecek bir otomobil ile karşımıza çıkıyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,2b
1
39
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo'dan teknoloji harikası yeni otomobil: S90

Hemen herkesin bir otomobiline sahip olmak istediği firmalardan Volvo, model isminden de anlaşılabileceği üzere üst seviyeye konumlandırdığı yeni teknoloji harikası lüks sedanı S90'ı görücüye çıkarttı.
Mercedes ve BMW'nin üst düzeydeki liderliğine göz diken Volvo, S90 ile hem tasarımı hem teknolojiyi bir araya getiriyor. Aşağıda yer alan videoda da görebileceği üzere oldukça heybetli görünen otomobil, T5, T6 ve T8 olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa çıkmaya hazırlanıyor.
Volvo S90'ın en alt seviyede yer alan 2 litre hacimli ve turbolu T5 modeli 240 beygir, süperşarj temelli T6 modeli 302 beygir, arka aksında 60kW'lık elektrik motoru bulunan hibrit modeli T8 ise tam 400 beygir seviyesinde güç üretebiliyor. Gelişmiş yarı otonom sürüş özelliklerini beraberinde getiren S90, artık yeni birçok araç için standart olduğu üzere etkili şekilde şerit takibi yapabiliyor ve yüksek hızlarda (130km) dahi akan trafiğe göre hızını otomatik olarak ayarlayabiliyor. 
 
Volvo'dan teknoloji harikası yeni otomobil: S90
Dünyada ilk defa gece ya da gündüz farketmeksizin geyik, at ya da inek gibi hayvanları algılayabilen "büyük canlı belirleme" teknolojisini beraberinde getiren S90, sürücüye hem görsel bildirim verebiliyor hem de kazayı önlemek adına fren gücünü arttırabiliyor. İç tasarımıyla da kendisine hayran bırakan Volvo'nun yeni amiral gemisi, geniş dokunmatik ekranıyla birçok ihtiyacı yerine getirebiliyor ve bulut tabanlı uygulama servisi Sensus Connect desteğiyle direkt olarak araç içerisinde Yelp, Wikipedia ve Pandora gibi uygulamaların kullanılmasına imkan tanıyabiliyor.
Bowers & Wilkins ses sitemiyle benzersiz bir işitsel deneyimi vaadeden Volvo S90'un tüm detaylarının Detroit Auto Show kapsamında açıklanması bekleniyor. 

http://mashable.com/2015/12/02/2017-volvo-s90/#cci868Y44aqy Yorum Yaz
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hazarRS 3 yıl en beğenilen
Sefil_Arbaletçi

Biz de hala bunla...
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Araba sıfırken bile eski görünüyormuş :)
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StByErdeM 3 yıl
Volvo gerçekten çok iyi otomobiller ortaya koyuyor fakat şahsi fikrim dizel motorlara ağırlık vermesi gerekli. Kaybettiği müşterilerin çoğunu dizel motor yüzünden kaybediyor. Özellikle Ülkemizde herkes güvenlikten önce yakıta bakıyor. İnek çıkınca fren yapıyor yerine km de 30 kuruşu geçmez dediğinde daha çok ilgi çekiyor. Bazıları yanlış anlamadan açıklayayım ben Volvo gibi global bir şirketi eleştirmiyor sadece güvenliğin üstüne düştükleri kadar motorlarınında üstüne düşseler diye şahsi bi yorum belirtiyorum.


Edit: Mini sürümden cevap yazınca Türkçe karakterlerde sapıttığından pc den açıp düzenleme yapmak durumunda kaldım.İlgililere duyurulur. Sıkıntı benim tlf daysa söyleyin düzeltelim.
Volvo gerçekten çok iyi otomobiller ortaya koyuyor fakat şahsi fikrim dizel motorlara ağırlık vermesi gerekli. Kaybettiği müşterilerin çoğunu dizel motor yüzün...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl
Biz de hala bunla...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gs09gs09 3 yıl
öle hemen alıp eskitmeyin ülen 20 25 sene sonra alıcam bi tane :D şimdilik bi sandero bakıyom 1.1 tüplü :D
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ayhani 3 yıl

Bu arabaysa bizim bindiklerimiz ne acaba?
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stalag17 3 yıl
The araba.
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zingfth 3 yıl
s90 olmasa da s40 ım var :). Allah uzun ömür verirse 2025 te felan alabilirim bunu :)
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haberelectro 3 yıl
Passat konusuna kaç sayfa yorum yapıldı bir de buna bakın anlayın forumdaki seviyeyi
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kraix 3 yıl
Volvo sever biri olarak bu sefer fena olmuş...
Tasarım premium olmuş motor seçenekleri olması harika...
Volvo ezelden beri motor ve kasa yapısı olarak dayanıklılık sağlamklık açısından bilinir şimdi bunun dışında daha şık olmaya başladı diğer S serilerini sildi bu tasarımla...
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ylmzsngl 3 yıl
Harikaymış gerçekten. Hem sağlamlık hem konfor konusunda Volvo kalitesi kesinlikle tartışılmaz.
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zultaran 3 yıl
içi çokmu frapan ne
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FIRAT_G_ 3 yıl
Hayvan gibi şiy yapıyorlar
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bugatti1907 3 yıl
arka tasarımı pek beğenmedim ben stoplar falan basitleştirmiş heybetli duruşu.
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TheRECRUIT 3 yıl
? ?_? ?? GIFF DIRETIDE VOLVO ? ?_? ??
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Castiel 3 yıl
elektrikli otomibillerde hizlisarj gelistirseler 15 dk %80 olsa iyi olur
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