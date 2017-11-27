Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, Çin'de fabrika kuruyor

Geçtiğimiz ay sizlere haberimizde de yer verdiğimiz üzere ilk kez Volvo çatısı altında kendi markasıyla elektrikli spor aracını tanıtan Polestar, lansmanda yeni modellerin de geleceğine işaret etmişti.

Firma şimdi ise piyasaya süreceği modellerini üretmek üzere Çin'de yeni bir fabrikanın inşasına başladığını duyurdu. Polestar Production Centre (Polestar Üretim Merkezi) adını verdikleri fabrika Çin'in Çengdu şehrinde yer alacak. Agresif bir zaman çizelgesine sahip olan Polestar bu fabrikayı 2018 yılının ortalarında tamamlamayı hedefliyor. Orada üretilecek ilk araç olan Polestar 1'in haftalık 500 adetlik düşük üretim hacimli bir otomobil olması da bu tesisin üretimini hazır hale getirme sürecini kolaylaştıracaktır.

Yeni fabrikanın Polestar markasının gerçeğe dönüşmesi açısından ilk model ve marka lansmanı sonrasındaki en önemli adım olduğuna dikkat çeken Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, Polestar Üretim Merkezi'nin modern, ilerici, teknik açıdan gelişmiş ve çevreye duyarlı bir tesis olması yönüyle markayı yansıtacağını belirtiyor.

Volvo, her ne kadar Polestar markasını bir elektrikli araç üreticisi olarak duyurmuş olsa da markanın ilk modeli olan Polestar 1, hibrit bir araç formundaydı. Bu konuya da açıklık getirme yönünde adım atan firma, gelecek modelleri olan Polestar 2'nin Tesla Model 3 rakibi tamamen elektrikli bir araç olacağını ve Polestar 3'ün de tamamen elektrikli bir SUV olacağını belirtiyor.